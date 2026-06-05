Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan edi

·11·Iqtisodiyot
Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan edi

MicroStrategy kompaniyasining 32 Bitcoin sotgani aslida katta ahamiyatga ega boʻlmasligi kerak edi. Kompaniya hali ham yuz minglab BTC aktivlariga egalik qilmoqda va bu tranzaksiya uning balansiga deyarli taʼsir koʻrsatmadi. Biroq, bozorning reaksiyasi kutilmaganda keskin boʻldi. Bu holat Bitcoin xazinasi strategiyasi oddiy bir farazga — kompaniyalar kriptovalyutani faqat sotib oladi va uni hech qachon sotmaydi degan tushunchaga asoslanganini koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Michael Saylor boshchiligidagi kompaniya 2022-yildagi soliqqa oid operatsiyadan tashqari ilk bor Bitcoin sotuvini amalga oshirganini maʼlum qilgach, bozor biroz sarosimaga tushdi. Sotilgan miqdor kompaniyaning ulkan zaxiralari bilan solishtirganda juda kichik boʻlsa-da, bu Strategy faqatgina aktiv yigʻish bilan shugʻullanadi degan uzoq yillik qarashni shubha ostiga qoʻydi. Natijada MSTR aksiyalari narxi investorlar oʻz taxminlarini qayta koʻrib chiqishi ortidan keskin pasaydi.

Shu bilan birga, JPMorgan bosh ijrochi direktori Jamie Dimon kripto sanoati qoʻllab-quvvatlayotgan bozor tuzilmasi toʻgʻrisidagi qonun loyihasiga qarshi kurashni kuchaytirdi. Dimonning taʼkidlashicha, kripto kompaniyalari anʼanaviy moliya institutlari kabi tartibga solish yukini oʻz zimmasiga olmasdan, imtiyozlarga ega boʻlmoqda. U ayniqsa, kripto firmalarining banklar kabi kapital va muvofiqlik talablarisiz foizli mahsulotlar taklif qilish imkoniyatini tanqid qildi.

Boshqa tomondan, Fransiyaning Capital B kompaniyasi kapital shakllantirish chegaralarini kengaytirishga urinmoqda. Kompaniya aksiyadorlardan kelajakda Bitcoin sotib olishni moliyalashtirish uchun 5 milliard yevro (5,8 milliard USD) miqdoridagi yangi aksiyalar va qariyb 116 milliard dollarlik kredit vositalarini chiqarishga ruxsat soʻradi. Bu qadam korporativ Bitcoin xazinasi modelining yangi bosqichga chiqayotganidan dalolat beradi.

BitcoinMicroStrategyKriptovalyutaInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaVisa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 15:16AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiForward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiKecha, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan edi – Zamin.uz, 05.06.2026