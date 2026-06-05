Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan edi
MicroStrategy kompaniyasining 32 Bitcoin sotgani aslida katta ahamiyatga ega boʻlmasligi kerak edi. Kompaniya hali ham yuz minglab BTC aktivlariga egalik qilmoqda va bu tranzaksiya uning balansiga deyarli taʼsir koʻrsatmadi. Biroq, bozorning reaksiyasi kutilmaganda keskin boʻldi. Bu holat Bitcoin xazinasi strategiyasi oddiy bir farazga — kompaniyalar kriptovalyutani faqat sotib oladi va uni hech qachon sotmaydi degan tushunchaga asoslanganini koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Michael Saylor boshchiligidagi kompaniya 2022-yildagi soliqqa oid operatsiyadan tashqari ilk bor Bitcoin sotuvini amalga oshirganini maʼlum qilgach, bozor biroz sarosimaga tushdi. Sotilgan miqdor kompaniyaning ulkan zaxiralari bilan solishtirganda juda kichik boʻlsa-da, bu Strategy faqatgina aktiv yigʻish bilan shugʻullanadi degan uzoq yillik qarashni shubha ostiga qoʻydi. Natijada MSTR aksiyalari narxi investorlar oʻz taxminlarini qayta koʻrib chiqishi ortidan keskin pasaydi.
Shu bilan birga, JPMorgan bosh ijrochi direktori Jamie Dimon kripto sanoati qoʻllab-quvvatlayotgan bozor tuzilmasi toʻgʻrisidagi qonun loyihasiga qarshi kurashni kuchaytirdi. Dimonning taʼkidlashicha, kripto kompaniyalari anʼanaviy moliya institutlari kabi tartibga solish yukini oʻz zimmasiga olmasdan, imtiyozlarga ega boʻlmoqda. U ayniqsa, kripto firmalarining banklar kabi kapital va muvofiqlik talablarisiz foizli mahsulotlar taklif qilish imkoniyatini tanqid qildi.
Boshqa tomondan, Fransiyaning Capital B kompaniyasi kapital shakllantirish chegaralarini kengaytirishga urinmoqda. Kompaniya aksiyadorlardan kelajakda Bitcoin sotib olishni moliyalashtirish uchun 5 milliard yevro (5,8 milliard USD) miqdoridagi yangi aksiyalar va qariyb 116 milliard dollarlik kredit vositalarini chiqarishga ruxsat soʻradi. Bu qadam korporativ Bitcoin xazinasi modelining yangi bosqichga chiqayotganidan dalolat beradi.
…