Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdi
Ochiq kodli maʼlumotlar bazasi platformasi boʻlgan Supabase juma kuni 500 million dollarlik F seriyali investitsiya raundini yakunlaganini eʼlon qildi. Ushbu investitsiyadan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 10,5 milliard dollarga yetdi. Shunday qilib, startap qisqa vaqt ichida oʻz qiymatini ikki baravarga oshirib, rasman "dekakorn" maqomiga ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya bosh direktori va hammuassisi Paul Copplestoneʼning soʻzlariga koʻra, soʻnggi bir yil ichida platformadan foydalanish koʻrsatkichi 600 foizdan koʻproqqa oʻsgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, yangi yaratilayotgan maʼlumotlar bazalarining 60 foizdan ortigʻi sunʼiy intellekt vositalari yordamida ishga tushirilmoqda. Hozirda Supabase foydalanuvchilari soni 10 millionga yaqinlashgan boʻlib, bu koʻrsatkich ham soʻnggi sakkiz oyda ikki baravar koʻpaygan.
Copplestone ushbu mislsiz oʻsishda Claude Code va Codex kabi AI modellarining oʻrni katta ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, sunʼiy intellekt dasturlash imkoniyatiga ega boʻlgan odamlar sonini keskin kengaytirmoqda. Hozirda Supabase platformasidan Figma, Replit, Bolt va Lovable kabi mashhur kompaniyalar faol foydalanib kelmoqda.
Supabase oʻzining texnik asosi sifatida ochiq kodli Postgres maʼlumotlar bazasidan foydalanadi. Shu bilan birga, kompaniya ushbu tizimni boshqarishni osonlashtirish uchun Multigres nomli yangi vositani ham taqdim etdi. Bu vosita maʼlumotlar bazasini kengaytirishda yuzaga keladigan murakkab vazifalarni markazlashgan holda boshqarish imkonini beradi.
Investitsiya raundi GIC jamgʻarmasi tomonidan boshqarildi. Shuningdek, unda Stripe kabi mavjud investorlar bilan bir qatorda Georgian va Salesforce Ventures kabi yangi hamkorlar ham ishtirok etishdi. Supabase rahbari yirik korporatsiyalarning talablariga moslashishdan koʻra, oʻzining mahsulot haqidagi qarashlariga sodiq qolish strategiyasi oʻzini oqlaganini taʼkidladi.
…