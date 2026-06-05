Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdi

·70·Texno
Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdi

Ochiq kodli maʼlumotlar bazasi platformasi boʻlgan Supabase juma kuni 500 million dollarlik F seriyali investitsiya raundini yakunlaganini eʼlon qildi. Ushbu investitsiyadan soʻng kompaniyaning bozor qiymati 10,5 milliard dollarga yetdi. Shunday qilib, startap qisqa vaqt ichida oʻz qiymatini ikki baravarga oshirib, rasman "dekakorn" maqomiga ega boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya bosh direktori va hammuassisi Paul Copplestoneʼning soʻzlariga koʻra, soʻnggi bir yil ichida platformadan foydalanish koʻrsatkichi 600 foizdan koʻproqqa oʻsgan. Eng qiziqarli jihati shundaki, yangi yaratilayotgan maʼlumotlar bazalarining 60 foizdan ortigʻi sunʼiy intellekt vositalari yordamida ishga tushirilmoqda. Hozirda Supabase foydalanuvchilari soni 10 millionga yaqinlashgan boʻlib, bu koʻrsatkich ham soʻnggi sakkiz oyda ikki baravar koʻpaygan.

Copplestone ushbu mislsiz oʻsishda Claude Code va Codex kabi AI modellarining oʻrni katta ekanligini taʼkidladi. Uning fikricha, sunʼiy intellekt dasturlash imkoniyatiga ega boʻlgan odamlar sonini keskin kengaytirmoqda. Hozirda Supabase platformasidan Figma, Replit, Bolt va Lovable kabi mashhur kompaniyalar faol foydalanib kelmoqda.

Supabase oʻzining texnik asosi sifatida ochiq kodli Postgres maʼlumotlar bazasidan foydalanadi. Shu bilan birga, kompaniya ushbu tizimni boshqarishni osonlashtirish uchun Multigres nomli yangi vositani ham taqdim etdi. Bu vosita maʼlumotlar bazasini kengaytirishda yuzaga keladigan murakkab vazifalarni markazlashgan holda boshqarish imkonini beradi.

Investitsiya raundi GIC jamgʻarmasi tomonidan boshqarildi. Shuningdek, unda Stripe kabi mavjud investorlar bilan bir qatorda Georgian va Salesforce Ventures kabi yangi hamkorlar ham ishtirok etishdi. Supabase rahbari yirik korporatsiyalarning talablariga moslashishdan koʻra, oʻzining mahsulot haqidagi qarashlariga sodiq qolish strategiyasi oʻzini oqlaganini taʼkidladi.

SupabasePostgresSunʼiy IntellektStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52Rossiya aviatsiyasida yangilik: PD-8 dvigateli sertifikatga ega boʻldiRossiya aviatsiyasida yangilik: PD-8 dvigateli sertifikatga ega boʻldiKecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus