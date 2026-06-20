Samolyotda ibodat uchun qulaylik: Saudiya aviakompaniyasidan yangicha yechim
Saudiya aviakompaniyasi yo‘lovchilarga yanada qulay sharoit yaratish maqsadida ayrim uzoq masofali parvozlarni amalga oshiruvchi samolyotlarida maxsus namozxonalar tashkil etdi.
Ma’lum qilinishicha, buning uchun havo kemasidagi bir nechta o‘rindiqlar olib tashlanib, ularning o‘rniga joynamozlar to‘shalgan. Ushbu hudud yo‘lovchilarga parvoz davomida bemalol ibodat qilish imkonini beradi.
Bundan tashqari, namozxonada Ka’ba yo‘nalishini ko‘rsatib turuvchi maxsus belgi ham o‘rnatilgan bo‘lib, bu yo‘lovchilarga qiblani aniq belgilashda yordam beradi. Bu kabi qulayliklar ayniqsa uzoq parvozlarda muhim ahamiyat kasb etadi.
Mazkur yangilik yo‘lovchilar tomonidan ijobiy baholanmoqda. Ko‘pchilik bu tashabbusni insonlarning diniy ehtiyojlariga hurmat ifodasi sifatida qabul qilmoqda hamda bunday amaliy yechimlar boshqa aviakompaniyalar uchun ham namuna bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
…