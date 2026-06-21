Olmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldi

·50·Dunyo
Olmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldi

Qozog‘istonning Olmaota shahridagi supermarketlardan birida yuz bergan mojaro ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Tarqalgan videolarda ko‘rinishicha, xaridor ayol kassadagi navbatlardan norozi bo‘lib, do‘kon xodimasidan unga rus tilida murojaat qilishni talab qilgan. Biroq administrator vaziyatni qozoq tilida izohlab, yaqin daqiqalarda qo‘shimcha kassir kelishini bildirgan. Aynan shu holat tomonlar o‘rtasida keskin tortishuvga sabab bo‘lgan.

Voqea tez orada ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida turli fikr va bahs-munozaralarga yo‘l ochdi. Ayrimlar davlat tilida xizmat ko‘rsatilishini qo‘llab-quvvatlagan bo‘lsa, boshqalar esa mijozga qulay til tanlash kerakligini ta’kidlagan.

Holat yuzasidan huquq-tartibot organlari tekshiruv o‘tkazib, ish materiallarini sudga taqdim etdi. Sud qaroriga ko‘ra, janjal ko‘targan ayolga 20 MRP miqdorida, ya’ni taxminan 84 ming tenge (qariyb 3 million so‘m) jarima belgilandi.

OlmototQozogiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdiTo‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdiBugun, 12:35Arman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildiArman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildiBugun, 12:05Zelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiZelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiBugun, 09:44Boliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBoliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 09:39Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaQarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaBugun, 08:53Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiDubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi