To‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdi

·38·Dunyo
To‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdi

Fojiali hodisa Argentinada bo‘lib o‘tgan havaskorlar futbol uchrashuvi vaqtida yuz berdi.

O‘yin davomida to‘p o‘smirning ko‘kragiga qattiq zarb bilan tekkan. Shu zahoti u qichqirib yuborib, maydonga yiqilgan. Bir necha soniyadan so‘ng o‘rnidan turgan bo‘lsa-da, oradan ko‘p o‘tmay yana maysazorga qulab tushgan. Shundan keyin unda talvasa (tutqanoq) alomatlari kuzatilgan.

Voqea joyiga darhol shifokorlar yetib kelib, yosh futbolchini shoshilinch tarzda shifoxonaga olib yo‘l olishgan. Afsuski, yo‘l davomida uning yuragi to‘xtab qolgan. Shifokorlar jonlantirish choralarini ko‘rgan bo‘lsalar-da, o‘smirning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Mutaxassislar taxminiga ko‘ra, bu holatga “yurak chayqalishi” — tibbiyotda "commotio cordis" deb ataluvchi kam uchraydigan, biroq o‘ta xavfli hodisa sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Bunda ko‘krak qafasining chap tomoniga tushgan kuchli zarba yurak ritmini izdan chiqarib, kutilmagan o‘limga olib keladi.

Argentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldiOlmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldiBugun, 12:28Arman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildiArman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildiBugun, 12:05Zelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiZelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiBugun, 09:44Boliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBoliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 09:39Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaQarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaBugun, 08:53Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiDubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi