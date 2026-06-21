Xitoydagi qo‘rqinchli zinapoya sayyohlarni larzaga solmoqda

·0·Dunyo
Xitoydagi qo‘rqinchli zinapoya sayyohlarni larzaga solmoqda

Xitoyning Hunan viloyatidagi eng qo‘rqinchli va bir vaqtning o‘zida hayratlanarli maskanlardan biri — osmon bag‘rida muallaq turgandek tuyuladigan ushbu zinapoyadir. Chjanjiajiye milliy o‘rmon parki hududida joylashgan bu yo‘lak 278 ta zina hamda bir nechta ingichka arqonlardan iborat.

Uning umumiy uzunligi 168 metrni tashkil etadi. Eng dahshatlisi esa — pastda qariyb 1,5 kilometr chuqurlikdagi jarlik mavjud. Kuchli shamollar esgan paytda konstruksiya yengil tebranib, har bir qadam sayyohning jasoratini jiddiy sinovdan o‘tkazadi.

Ko‘plab sayyohlar xavfsizlik arqonlariga mahkam yopishib harakatlansa, ayrimlar qo‘rquv sabab hatto emaklab chiqishga majbur bo‘ladi. Bu yo‘lni bosib o‘tish esa ba’zida bir necha soat davom etadi.

Ammo yuragi dov bermaydiganlar uchun ham qulay imkoniyat yaratilgan. Hududda joylashgan mashhur Baylun lifti — dunyodagi eng baland tashqi liftlardan biri bo‘lib, atigi ikki daqiqa ichida sayyohlarni 330 metr balandlikda joylashgan tog‘ cho‘qqisiga olib chiqadi. Lift Ginnes rekordlar kitobiga kiritilgan bo‘lib, u “ochiq havoda” joylashgan dunyodagi eng baland lift hisoblanadi.

Bu maskan nafaqat go‘zal manzaralari, balki adrenalin va hayajonga boy sinovlari bilan ham dunyo sayyohlarini o‘ziga jalb etishda davom etmoqda.

Xitoyning Chjanchzyatse tog‘laridagi ulkan Baylong lifti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdiTo‘p zarbasi fojiaga aylandi: 14 yoshli futbolchi vafot etdiBugun, 12:35Olmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldiOlmaotada til mojarosi: supermarketdagi janjal jarimaga olib keldiBugun, 12:28Arman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildiArman Sarukyan va’dasini bajarib, Geydjiga pikap sovg‘a qildiBugun, 12:05Zelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiZelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiBugun, 09:44Boliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBoliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 09:39Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaQarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqdaBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi