Viral video: LGBT bayrog‘i berilgan bolakay uni darhol axlatga tashladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda kichik yoshdagi bola bilan bog‘liq video keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Unda bir qiz tomonidan bolakayga LGBT bayrog‘i berilgani, biroq bola uni darhol axlat qutisiga tashlab yuborgani aks etgan.
Mazkur holat qisqa vaqt ichida internetda tarqalib, turli fikr va munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar bolakayning bu harakatini “o‘z qarashini bildirgani” sifatida talqin qilmoqda.
Boshqa tomondan esa, ayrimlar bu vaziyatda bolaning yoshi kichikligi va uning harakati ortida qanday omillar bo‘lishi mumkinligi haqida fikr yuritmoqda.
Qisqa video bo‘lishiga qaramay, u keng jamoatchilik orasida turli bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Hozircha ushbu holat bo‘yicha rasmiy izohlar berilmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…