To‘rtta oyoqli ayol: tarixdagi hayratlanarli haqiqat

·55·Dunyo
To‘rtta oyoqli ayol: tarixdagi hayratlanarli haqiqat

Ha, bu surat — haqiqat. Undagi ayol ham mutlaqo real shaxs. Jozefina Mertl Korbin 1868 yilda AQSHda tug‘ilgan bo‘lib, tibbiyot tarixida “dipig” (dipygus) deb ataluvchi noyob anomaliya bilan dunyoga kelgan eng mashhur insonlardan biri hisoblanadi.

Bu holatda chanoq va oyoqlar egizak tarzda rivojlanadi. Natijada Korbin to‘rtta oyoq bilan tug‘ilgan. Uning o‘rtadagi ikki kichik oyoqlari aslida to‘liq rivojlanmay qolgan egizakka tegishli bo‘lib, u asosan tashqi, baquvvat ikkita oyoq yordamida harakatlangan.

O‘zining noodatiy ko‘rinishi sababli Mertl Korbin mashhur sirk tomoshalarida ishtirok etib, katta shuhrat qozongan. Shunga qaramay, u oddiy hayot kechirgan: turmushga chiqqan, besh nafar sog‘lom farzandni dunyoga keltirgan.

U 1928 yilda, 59 yoshida vafot etgan. Ushbu surat esa sun’iy intellekt mahsuli emas, balki o‘sha davrga oid haqiqiy tarixiy arxiv fotosuratidir.

To‘rt oyoqli ayollar aks etgan ikkita tarixiy va g‘ayritabiiy surat.

Josephine Myrtle CorbinAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishga suzib borish trendga aylandi: Shveysariyada noodatiy hayot tarziIshga suzib borish trendga aylandi: Shveysariyada noodatiy hayot tarziBugun, 17:17Viral video: LGBT bayrog‘i berilgan bolakay uni darhol axlatga tashladiViral video: LGBT bayrog‘i berilgan bolakay uni darhol axlatga tashladiBugun, 16:30Turkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldiTurkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldiBugun, 14:18Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tish to‘lovi haqida gapirdiTramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tish to‘lovi haqida gapirdiBugun, 14:15Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste’foga chiqishi mumkinBritaniya bosh vaziri Kir Starmer iste’foga chiqishi mumkinBugun, 14:10Turkiyada erkak mushukning bolalagani internetda katta muhokama uyg‘otdiTurkiyada erkak mushukning bolalagani internetda katta muhokama uyg‘otdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi