Saudiya Arabistoniga tegishli “Saudi Aramco” vertolyoti daxshatli halokatga uchradi

·126·Dunyo
Saudiya Arabistoniga tegishli “Saudi Aramco” vertolyoti daxshatli halokatga uchradi

Saudiya Arabistonining Ras-Tannura shahrida "Saudi Aramco" kompaniyasiga tegishli vertolyot qulashi natijasida 14 kishi halok bo‘ldi. Bu haqda TASS mamlakat Energetika vazirligi bayonotiga asoslanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 28 iyun kuni yuz bergan. Vertolyotda bo‘lganlarning birortasi tirik qolmagan. Qurbonlarning barchasi Saudiya Arabistoni fuqarolari ekani aytilmoqda.

Mamlakatning tegishli idoralari halokatga nima sabab bo‘lganini aniqlashga kirishgan. Tergov doirasida havo kemasining texnik holati va parvoz jarayoni o‘rganilishi kutilmoqda.

Ras-Tannura Saudiya Arabistonining asosiy neft sanoati hududlaridan biri hisoblanadi. Shaharda "Saudi Aramco"ning katta qayta ishlash korxonasi hamda dengiz orqali neft jo‘natishga mo‘ljallangan yirik terminal joylashgan.

Saudi AramcoSaudi ArabiaRas TanuraTASS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaJahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaBugun, 14:36Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiPokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiBugun, 14:29Saudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiBugun, 14:27Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaChegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaBugun, 14:11Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Bugun, 14:02Boshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBoshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi