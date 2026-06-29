O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdi
O‘zbekistonda shaxsiy avtotransport vositalari soni yil sayin oshib bormoqda. 2026 yil 1 aprel holatiga ko‘ra, jismoniy shaxslarga tegishli transport vositalari soni 4 million 903,1 mingtaga yetgan.
Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 344,6 mingtaga ko‘p.
Asosiy ulush yengil avtomobillarga to‘g‘ri keladi
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, aholiga tegishli transport vositalarining katta qismini yengil avtomobillar tashkil qiladi.
Ularning umumiy soni 4 million 552,3 mingta bo‘lib, jami avtotransport vositalarining 92,8 foiziga teng.
Demak, O‘zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli har 100 ta transport vositasining qariyb 93 tasi yengil avtomobildir.
Bir yilda qariyb 345 mingtaga ko‘paydi
2025 yilning shu davri bilan solishtirilganda shaxsiy avtotransport vositalari soni 344,6 mingtaga oshgan.
Bu esa mamlakatda avtomobil bozori, shaxsiy transportga talab va yo‘l infratuzilmasiga tushayotgan bosim ham ortib borayotganini ko‘rsatadi.
Transport vositalari turlar bo‘yicha
Jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalari quyidagicha taqsimlangan:
Transport turi
Soni
Yengil avtomobillar
4 552,3 mingta
Yuk avtomobillari
330,3 mingta
Mikroavtobuslar
7,5 mingta
Maxsus transport vositalari
7,2 mingta
Avtobuslar
5,8 mingta
Yuk avtomobillari ikkinchi o‘rinda
Yengil avtomobillardan keyin eng katta ulush yuk avtomobillariga to‘g‘ri keladi. Ularning soni 330,3 mingtani tashkil etgan.
Mikroavtobus, avtobus va maxsus transport vositalari soni esa nisbatan kam bo‘lib, ularning jami ko‘rsatkichi yengil avtomobillar sonidan ancha past.
Bu raqamlar nimani anglatadi?
Avtomobillar sonining tez o‘sishi bir qator masalalarni yanada dolzarb qiladi:
shaharlarda tirbandlikning ortishi;
avtoturargohlarga ehtiyoj ko‘payishi;
yo‘l infratuzilmasini kengaytirish;
jamoat transportini rivojlantirish;
havo ifloslanishini kamaytirish.
O‘zbekistonda shaxsiy transport vositalari soni 5 millionlik chegaraga yaqinlashib qoldi. Agar o‘sish shu sur’atda davom etsa, bu ko‘rsatkich yaqin vaqt ichida yangi rekordga yetishi mumkin.
Sizningcha, avtomobillar sonining bunday tez o‘sishi qulaylikmi yoki tirbandlik va ekologik muammolarni kuchaytiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga yuboring.
…