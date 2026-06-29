O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdi

·1·Avto
O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdi

O‘zbekistonda shaxsiy avtotransport vositalari soni yil sayin oshib bormoqda. 2026 yil 1 aprel holatiga ko‘ra, jismoniy shaxslarga tegishli transport vositalari soni 4 million 903,1 mingtaga yetgan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 344,6 mingtaga ko‘p.

Asosiy ulush yengil avtomobillarga to‘g‘ri keladi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, aholiga tegishli transport vositalarining katta qismini yengil avtomobillar tashkil qiladi.

Ularning umumiy soni 4 million 552,3 mingta bo‘lib, jami avtotransport vositalarining 92,8 foiziga teng.

Demak, O‘zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli har 100 ta transport vositasining qariyb 93 tasi yengil avtomobildir.

Bir yilda qariyb 345 mingtaga ko‘paydi

2025 yilning shu davri bilan solishtirilganda shaxsiy avtotransport vositalari soni 344,6 mingtaga oshgan.

Bu esa mamlakatda avtomobil bozori, shaxsiy transportga talab va yo‘l infratuzilmasiga tushayotgan bosim ham ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Transport vositalari turlar bo‘yicha

Jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalari quyidagicha taqsimlangan:

Transport turi

Soni

Yengil avtomobillar

4 552,3 mingta

Yuk avtomobillari

330,3 mingta

Mikroavtobuslar

7,5 mingta

Maxsus transport vositalari

7,2 mingta

Avtobuslar

5,8 mingta

Yuk avtomobillari ikkinchi o‘rinda

Yengil avtomobillardan keyin eng katta ulush yuk avtomobillariga to‘g‘ri keladi. Ularning soni 330,3 mingtani tashkil etgan.

Mikroavtobus, avtobus va maxsus transport vositalari soni esa nisbatan kam bo‘lib, ularning jami ko‘rsatkichi yengil avtomobillar sonidan ancha past.

Bu raqamlar nimani anglatadi?

Avtomobillar sonining tez o‘sishi bir qator masalalarni yanada dolzarb qiladi:

  • shaharlarda tirbandlikning ortishi;

  • avtoturargohlarga ehtiyoj ko‘payishi;

  • yo‘l infratuzilmasini kengaytirish;

  • jamoat transportini rivojlantirish;

  • havo ifloslanishini kamaytirish.

O‘zbekistonda shaxsiy transport vositalari soni 5 millionlik chegaraga yaqinlashib qoldi. Agar o‘sish shu sur’atda davom etsa, bu ko‘rsatkich yaqin vaqt ichida yangi rekordga yetishi mumkin.

Sizningcha, avtomobillar sonining bunday tez o‘sishi qulaylikmi yoki tirbandlik va ekologik muammolarni kuchaytiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaTesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaBugun, 11:56Mercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinMercedes-Benz inqiroz yoqasida: Xodimlar koʻproq ishlab, kamroq haq olishi mumkinBugun, 11:25Britaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBritaniya yoʻllaridagi chuqurlar epidemiyasi: Mutaxassislar xatoni tan oldiBugun, 10:58V8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiV8 dvigatellari kutilmagan qaytishni amalga oshirmoqda: Hashamatli brendlar strategiyasiBugun, 09:59Toyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarToyota Corolla Cross bazasida yangi ixcham pikap yaratilmoqda: ilk tafsilotlarBugun, 00:58Bugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiBugʻ dvigatelli Force of Nature mototsikli 0,4 soniyada 100 km/soat tezlikka erishdiKecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi