Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdi
Rossiyaning eng yirik moliya muassasalaridan biri boʻlgan «Sberbank» oʻzining iPhone foydalanuvchilari uchun moʻljallangan investitsiya ilovasini App Store platformasiga qaytardi. Gʻarb sanksiyalari sababli avvalroq oʻchirib tashlangan dastur endilikda «Aktiv» nomi ostida taqdim etilmoqda. Ushbu qadam bank mijozlariga iOS qurilmalarida cheklovlarsiz investitsiya operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi ilova nafaqat nomini oʻzgartirgan, balki interfeys va navigatsiya jihatidan ham sezilarli darajada qayta ishlangan. Ishlab chiquvchilar asosiy eʼtiborni maʼlumotlarga kirishni soddalashtirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga qaratishgan. Bu esa Apple ekotizimidan foydalanuvchi investorlar uchun ancha qulaylik yaratadi.
Yangi funksiyalar va «Iqtisodiyot pulsi»«Aktiv» ilovasining markaziy yangiliklaridan biri bu «Iqtisodiyot pulsi» (Puls ekonomiki) boʻlimidir. Ushbu boʻlimda asosiy makroiqtisodiy koʻrsatkichlar, jumladan, Markaziy bankning asosiy stavkasi, inflyatsiya darajasi va depozitlar boʻyicha oʻrtacha daromadlilik koʻrsatkichlari jamlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim har bir koʻrsatkich uchun ularga mos yoki undan yuqori daromad keltirishi mumkin boʻlgan investitsiya vositalarini avtomatik ravishda taklif etadi.
Shuningdek, obligatsiyalar bilan bogʻliq operatsiyalar shaffofligi oshirilgan. Endilikda investorlar birlamchi joylashtirishlarda ishtirok etishdan avval emitentlarning kredit reytinglari, kupon daromadliligi va oʻzgaruvchan kuponli qogʻozlar shartlari bilan batafsil tanishishlari mumkin. Muddatli bozor (srochniy rinok) ishtirokchilari uchun esa shartli buyurtmalarni joylashtirish imkoniyati qoʻshilgan.
Hujjatlar bilan ishlash va maʼmuriy qulayliklarIlovaning yangi talqinida maʼmuriy masalalarni hal qilish ham ancha osonlashgan. Barcha turdagi maʼlumotnomalar, hisobotlar va koʻchirmalar yagona boʻlimga jamlangan. Bu foydalanuvchilarga istalgan davr uchun brokerlik hisobotini shakllantirish, soliq imtiyozlari yoki zararlar haqida maʼlumot olish imkonini beradi.
«SberInvestor» divizioni direktori Maksim Chekmarevning soʻzlariga koʻra, ilovani ishlab chiqishda asosiy ustuvorlik maʼlumotlarning tushunarliligi va kundalik vazifalarni hal qilishda qulaylikka qaratilgan. Bu kabi yashirin nomlar ostida ilovalarni qayta chiqarish Rossiya banklari uchun sanksiyalarni aylanib oʻtishning asosiy usuliga aylangan.
Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar va investorlar uchun bu yangilik xalqaro moliya bozorlaridagi texnologik kurashning bir qismi sifatida qiziqarlidir. Garchi ilova asosan Rossiya bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, Apple kompaniyasining App Store siyosati va bank ilovalari oʻrtasidagi «mushuk-sichqon» oʻyini global texnologik tendensiyalarni aks ettiradi.
…