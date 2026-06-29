Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdi

·0·Texno
Rossiyaning «Sberbank» investitsiya ilovasi App Store doʻkoniga yangi nom bilan qaytdi

Rossiyaning eng yirik moliya muassasalaridan biri boʻlgan «Sberbank» oʻzining iPhone foydalanuvchilari uchun moʻljallangan investitsiya ilovasini App Store platformasiga qaytardi. Gʻarb sanksiyalari sababli avvalroq oʻchirib tashlangan dastur endilikda «Aktiv» nomi ostida taqdim etilmoqda. Ushbu qadam bank mijozlariga iOS qurilmalarida cheklovlarsiz investitsiya operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ilova nafaqat nomini oʻzgartirgan, balki interfeys va navigatsiya jihatidan ham sezilarli darajada qayta ishlangan. Ishlab chiquvchilar asosiy eʼtiborni maʼlumotlarga kirishni soddalashtirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga qaratishgan. Bu esa Apple ekotizimidan foydalanuvchi investorlar uchun ancha qulaylik yaratadi.

Yangi funksiyalar va «Iqtisodiyot pulsi»

«Aktiv» ilovasining markaziy yangiliklaridan biri bu «Iqtisodiyot pulsi» (Puls ekonomiki) boʻlimidir. Ushbu boʻlimda asosiy makroiqtisodiy koʻrsatkichlar, jumladan, Markaziy bankning asosiy stavkasi, inflyatsiya darajasi va depozitlar boʻyicha oʻrtacha daromadlilik koʻrsatkichlari jamlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim har bir koʻrsatkich uchun ularga mos yoki undan yuqori daromad keltirishi mumkin boʻlgan investitsiya vositalarini avtomatik ravishda taklif etadi.

Shuningdek, obligatsiyalar bilan bogʻliq operatsiyalar shaffofligi oshirilgan. Endilikda investorlar birlamchi joylashtirishlarda ishtirok etishdan avval emitentlarning kredit reytinglari, kupon daromadliligi va oʻzgaruvchan kuponli qogʻozlar shartlari bilan batafsil tanishishlari mumkin. Muddatli bozor (srochniy rinok) ishtirokchilari uchun esa shartli buyurtmalarni joylashtirish imkoniyati qoʻshilgan.

Hujjatlar bilan ishlash va maʼmuriy qulayliklar

Ilovaning yangi talqinida maʼmuriy masalalarni hal qilish ham ancha osonlashgan. Barcha turdagi maʼlumotnomalar, hisobotlar va koʻchirmalar yagona boʻlimga jamlangan. Bu foydalanuvchilarga istalgan davr uchun brokerlik hisobotini shakllantirish, soliq imtiyozlari yoki zararlar haqida maʼlumot olish imkonini beradi.

«SberInvestor» divizioni direktori Maksim Chekmarevning soʻzlariga koʻra, ilovani ishlab chiqishda asosiy ustuvorlik maʼlumotlarning tushunarliligi va kundalik vazifalarni hal qilishda qulaylikka qaratilgan. Bu kabi yashirin nomlar ostida ilovalarni qayta chiqarish Rossiya banklari uchun sanksiyalarni aylanib oʻtishning asosiy usuliga aylangan.

Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar va investorlar uchun bu yangilik xalqaro moliya bozorlaridagi texnologik kurashning bir qismi sifatida qiziqarlidir. Garchi ilova asosan Rossiya bozori uchun moʻljallangan boʻlsa-da, Apple kompaniyasining App Store siyosati va bank ilovalari oʻrtasidagi «mushuk-sichqon» oʻyini global texnologik tendensiyalarni aks ettiradi.

App StoreiPhoneSberbankInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiYer xotirjam boʻlishi mumkin: Yirik asteroidlar xavfi haqida yangi xulosa eʼlon qilindiBugun, 13:50Apple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaApple 2027-yilgi rejalarini belgilab oldi: iPhone 19 Pro va buklama iPhone Ultra kutilmoqdaBugun, 13:24Quyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinQuyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinBugun, 12:55Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiMachenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdiBugun, 12:23UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiXitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiBugun, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi