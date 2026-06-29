Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdi

·0·Dunyo
Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdi

Foto: Reuters

Pokiston va Afg‘oniston chegarasida vaziyat yana keskin tus oldi. Yakshanba kuni Pokiston xavfsizlik kuchlari chegara hududlari bo‘ylab yirik quruqlik va havo operatsiyalarini amalga oshirdi. Natijada kamida 29 nafar jangari yo‘q qilingani aytilmoqda.

Biroq, Kobul rasmiylari vaziyatga butunlay boshqacha baho bermoqda.

Pokistonning bayonoti: Terrorchilarga qaqshatqich zarba

Pokiston axborot vaziri Attaulla Tararning dushanba tongida ma’lum qilishicha, quruqlikdagi hujumlar davomida «Pokiston Toliboni»ning qanoti hisoblangan «Jamoat-ul-Ahrar» guruhiga aloqador 4 nafar jangari o‘ldirilgan.

Shuningdek, Afg‘onistonning Paktiya, Paktika va Kunar viloyatlaridagi uchta maxsus nuqtaga berilgan havo zarbalari natijasida yana 25 nafar jangari yo‘q qilingan. Operatsiya davomida ko‘p miqdorda qurol-yarog‘ va o‘q-dorilar omborlari ham yo‘q qilingani aytilmoqda.

Bu hujumga nima sabab bo‘ldi? Pokiston tomoni buni yaqinda sodir etilgan teraktlarga javob ekanini bildirdi. Xususan, shanba kuni Karachidagi «Sind Reyndjers» obyektiga uyushtirilgan qurolli hujumda uch nafar pokistonlik askar halok bo‘lgan va to‘rt kishi jarohatlangan edi.

«Tolibon» aks da’vo bilan chiqdi: «Tinch aholi jabrlandi»

Afg‘onistonning «Tolibon» hukumati matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Pokistonning bu harakatini «qo‘rqoqona tajovuz, jinoyat va vahshiylik» deb atab, keskin qoraladi.

«Hujumlar oqibatida o‘nlab tinch aholi, jumladan, ayollar va bolalar halok bo‘ldi va jarohatlandi», — dedi Mujohid.

«Tolibon» rasmiylarining BBC'ga ma’lum qilishicha, havo zarbalari oqibatida kamida 100 kishi halok bo‘lgan yoki yaralangan. Hozircha har ikki tomon da’vo qilayotgan qurbonlar sonini mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo‘lmayapti.

To‘xtamayotgan chegara mojarosi: Sulh nega buzildi?

Pokiston va Afg‘oniston o‘rtasidagi bunday qonli to‘qnashuvlar birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. Mojaroning asosiy ildizi quyidagicha:

  • Islomobod da’vosi: Pokiston uzoq vaqtdan beri Afg‘onistonni o‘z hududida hujumlar uyushtiradigan terrorchilarga boshpana berishda ayblab keladi.

  • Kobul raddiyasi: «Tolibon» bu ayblovlarni mutlaqo rad etadi va Islomobodni tinch aholi yashaydigan hududlarga asossiz hujum qilishda ayblaydi.

Aslida, ikki mamlakat o‘tgan yilning oktyabr oyida qonli to‘qnashuvlardan so‘ng o‘t ochishni to‘xtatishga kelishib olgan edi. Biroq xalqaro vositachilar yordamida erishilgan bu sulh ham uzoqqa cho‘zilmadi va barbod bo‘ldi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, so‘nggi oylarda chegaradagi vaqti-vaqti bilan sodir bo‘layotgan havo zarbalari oqibatida yuzlab odamlar qurbon bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiBugun, 14:27Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaChegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaBugun, 14:11Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Bugun, 14:02Boshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBoshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBugun, 13:59Venesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdiVenesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdiBugun, 13:57Saudiya Arabistoniga tegishli “Saudi Aramco” vertolyoti daxshatli halokatga uchradiSaudiya Arabistoniga tegishli “Saudi Aramco” vertolyoti daxshatli halokatga uchradiBugun, 13:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi