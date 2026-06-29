Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdi
Foto: Reuters
Pokiston va Afg‘oniston chegarasida vaziyat yana keskin tus oldi. Yakshanba kuni Pokiston xavfsizlik kuchlari chegara hududlari bo‘ylab yirik quruqlik va havo operatsiyalarini amalga oshirdi. Natijada kamida 29 nafar jangari yo‘q qilingani aytilmoqda.
Biroq, Kobul rasmiylari vaziyatga butunlay boshqacha baho bermoqda.
Pokistonning bayonoti: Terrorchilarga qaqshatqich zarba
Pokiston axborot vaziri Attaulla Tararning dushanba tongida ma’lum qilishicha, quruqlikdagi hujumlar davomida «Pokiston Toliboni»ning qanoti hisoblangan «Jamoat-ul-Ahrar» guruhiga aloqador 4 nafar jangari o‘ldirilgan.
Shuningdek, Afg‘onistonning Paktiya, Paktika va Kunar viloyatlaridagi uchta maxsus nuqtaga berilgan havo zarbalari natijasida yana 25 nafar jangari yo‘q qilingan. Operatsiya davomida ko‘p miqdorda qurol-yarog‘ va o‘q-dorilar omborlari ham yo‘q qilingani aytilmoqda.
Bu hujumga nima sabab bo‘ldi? Pokiston tomoni buni yaqinda sodir etilgan teraktlarga javob ekanini bildirdi. Xususan, shanba kuni Karachidagi «Sind Reyndjers» obyektiga uyushtirilgan qurolli hujumda uch nafar pokistonlik askar halok bo‘lgan va to‘rt kishi jarohatlangan edi.
«Tolibon» aks da’vo bilan chiqdi: «Tinch aholi jabrlandi»
Afg‘onistonning «Tolibon» hukumati matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Pokistonning bu harakatini «qo‘rqoqona tajovuz, jinoyat va vahshiylik» deb atab, keskin qoraladi.
«Hujumlar oqibatida o‘nlab tinch aholi, jumladan, ayollar va bolalar halok bo‘ldi va jarohatlandi», — dedi Mujohid.
«Tolibon» rasmiylarining BBC'ga ma’lum qilishicha, havo zarbalari oqibatida kamida 100 kishi halok bo‘lgan yoki yaralangan. Hozircha har ikki tomon da’vo qilayotgan qurbonlar sonini mustaqil manbalar orqali tasdiqlash imkoni bo‘lmayapti.
To‘xtamayotgan chegara mojarosi: Sulh nega buzildi?
Pokiston va Afg‘oniston o‘rtasidagi bunday qonli to‘qnashuvlar birinchi marta kuzatilayotgani yo‘q. Mojaroning asosiy ildizi quyidagicha:
Islomobod da’vosi: Pokiston uzoq vaqtdan beri Afg‘onistonni o‘z hududida hujumlar uyushtiradigan terrorchilarga boshpana berishda ayblab keladi.
Kobul raddiyasi: «Tolibon» bu ayblovlarni mutlaqo rad etadi va Islomobodni tinch aholi yashaydigan hududlarga asossiz hujum qilishda ayblaydi.
Aslida, ikki mamlakat o‘tgan yilning oktyabr oyida qonli to‘qnashuvlardan so‘ng o‘t ochishni to‘xtatishga kelishib olgan edi. Biroq xalqaro vositachilar yordamida erishilgan bu sulh ham uzoqqa cho‘zilmadi va barbod bo‘ldi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, so‘nggi oylarda chegaradagi vaqti-vaqti bilan sodir bo‘layotgan havo zarbalari oqibatida yuzlab odamlar qurbon bo‘lgan.
…