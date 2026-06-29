Kinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildi
O‘zbekistonda kinematografiya sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun muhim yangilik bor. Madaniyat vazirining buyrug‘i bilan sohada «Xavfni tahlil etish» elektron tizimini joriy etish tartibi tasdiqlandi va u Adliya vazirligi tomonidan rasman davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi.
Xo‘sh, bu yangilik kino sohasidagi biznes vakillariga qanday ta’sir qiladi va tizim qanday ishlaydi? Quyida oddiy tilda tushuntirib o‘tamiz.
Ortiqcha qog‘ozbozlik va ovoragarchiliksiz tekshiruv
Yangi nizomga ko‘ra, elektron tizim tadbirkorlik subyektlari tomonidan qonunchilik talablari buzilishi xavfini avtomatik tarzda (inson omilisiz) baholaydi. Buning eng afzal tomoni — tadbirkorlardan hech qanday qo‘shimcha hujjat yoki ma’lumot talab qilinmaydi.
Tizim kerakli ma’lumotlarni quyidagi qonuniy manbalardan o‘zi qidirib topadi:
Davlat organlarining mavjud axborot tizimlari;
Statistik ma’lumotlar va rasmiy hisobotlar;
Fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar;
Ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar.
«Ball» tizimi va 3 ta xavf darajasi
Elektron tizim to‘plangan ma’lumotlar asosida tadbirkorlarga maxsus ball beradi va ularni uchta asosiy toifaga ajratadi:
Yuqori xavf toifasi
O‘rta xavf toifasi
Past xavf toifasi
Agar tadbirkorlik subyekti yuqori yoki o‘rta xavf toifasiga tushib qolsa, ularda amaldagi qonunchilikka muvofiq profilaktika (ogohlantirish) tadbirlari va rejali tekshiruvlar tashkil etilishi mumkin. Past xavf guruhidagilar esa ortiqcha tekshiruvlardan xoli bo‘lishadi.
Tadbirkorlar uchun muhim kafolat
Eng muhim jihati — tizim tomonidan aniqlangan xavf darajasi tadbirkorga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri jazo yoki ta’sir chorasini qo‘llash uchun asos bo‘la olmaydi.
Ya’ni, tizim sizni "xavfli" deb topsa, avtomatik ravishda jarima solinmaydi yoki faoliyatingiz to‘xtatilmaydi. Xavf tahlili jarayoni biznes faoliyatiga to‘sqinlik qilmasligi va uning ishiga bevosita aralashuvga sabab bo‘lmasligi qat’iy belgilab qo‘yilgan. Bu shunchaki nazorat organlari uchun qaysi tadbirkorga ko‘proq e’tibor qaratish lozimligini ko‘rsatib beruvchi "aqlli" yordamchidir.
…