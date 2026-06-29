Kinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildi

·0·Madaniyat
Kinobiznesda yangilik: «Xavfni tahlil etish» tizimi joriy etildi

O‘zbekistonda kinematografiya sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun muhim yangilik bor. Madaniyat vazirining buyrug‘i bilan sohada «Xavfni tahlil etish» elektron tizimini joriy etish tartibi tasdiqlandi va u Adliya vazirligi tomonidan rasman davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi.

Xo‘sh, bu yangilik kino sohasidagi biznes vakillariga qanday ta’sir qiladi va tizim qanday ishlaydi? Quyida oddiy tilda tushuntirib o‘tamiz.

Ortiqcha qog‘ozbozlik va ovoragarchiliksiz tekshiruv

Yangi nizomga ko‘ra, elektron tizim tadbirkorlik subyektlari tomonidan qonunchilik talablari buzilishi xavfini avtomatik tarzda (inson omilisiz) baholaydi. Buning eng afzal tomoni — tadbirkorlardan hech qanday qo‘shimcha hujjat yoki ma’lumot talab qilinmaydi.

Tizim kerakli ma’lumotlarni quyidagi qonuniy manbalardan o‘zi qidirib topadi:

  • Davlat organlarining mavjud axborot tizimlari;

  • Statistik ma’lumotlar va rasmiy hisobotlar;

  • Fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar;

  • Ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar.

«Ball» tizimi va 3 ta xavf darajasi

Elektron tizim to‘plangan ma’lumotlar asosida tadbirkorlarga maxsus ball beradi va ularni uchta asosiy toifaga ajratadi:

  1. Yuqori xavf toifasi

  2. O‘rta xavf toifasi

  3. Past xavf toifasi

Agar tadbirkorlik subyekti yuqori yoki o‘rta xavf toifasiga tushib qolsa, ularda amaldagi qonunchilikka muvofiq profilaktika (ogohlantirish) tadbirlari va rejali tekshiruvlar tashkil etilishi mumkin. Past xavf guruhidagilar esa ortiqcha tekshiruvlardan xoli bo‘lishadi.

Tadbirkorlar uchun muhim kafolat

Eng muhim jihati — tizim tomonidan aniqlangan xavf darajasi tadbirkorga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri jazo yoki ta’sir chorasini qo‘llash uchun asos bo‘la olmaydi.

Ya’ni, tizim sizni "xavfli" deb topsa, avtomatik ravishda jarima solinmaydi yoki faoliyatingiz to‘xtatilmaydi. Xavf tahlili jarayoni biznes faoliyatiga to‘sqinlik qilmasligi va uning ishiga bevosita aralashuvga sabab bo‘lmasligi qat’iy belgilab qo‘yilgan. Bu shunchaki nazorat organlari uchun qaysi tadbirkorga ko‘proq e’tibor qaratish lozimligini ko‘rsatib beruvchi "aqlli" yordamchidir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?Bugun, 02:28Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiKecha, 22:47Ozoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiOzoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiKecha, 17:00Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Kecha, 16:05Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiZendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiKecha, 15:42Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kecha, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi