Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»

·36·Sport
Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti 2026 yilgi jahon chempionatida qaysi jamoa chempionlik uchun asosiy favorit ekanini aytishga shoshilmadi.

Italiyalik mutaxassisning fikricha, ayrim termalar guruh bosqichida yaxshiroq ko‘ringan bo‘lsa-da, hozircha bitta jamoani boshqalardan yaqqol ustun deb bo‘lmaydi.

«Asosiy da’vogarni ajrata olmayman»

Anchelotti guruh bosqichi yakunlarini baholar ekan, turnirda raqobat juda yuqori ekanini ta’kidladi.

«Ayrim milliy jamoalar guruh bosqichida boshqalariga qaraganda yaxshiroq o‘yin ko‘rsatdi. Lekin hozircha chempionlik uchun asosiy da’vogarni ajrata ko‘rsata olmayman», — dedi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, turnirdagi kuchlar nisbati juda yaqin va bu pley-off bosqichini yanada qiziqarli qiladi.

Mundialda tenglik kuchli

Braziliya ustozi JCH-2026da bir nechta jamoa yuqori saviyada o‘ynayotganini qayd etdi.

Biroq Anchelotti hozirgi bosqichda:

  • Braziliyani;

  • Argentinani;

  • Fransiyani;

  • Ispaniyani;

  • Portugaliyani

alohida favorit sifatida ajratib ko‘rsatmadi.

«Bu safargi mundialda raqobat juda yuqori bo‘ladi va ishtirokchilarning kuchi deyarli teng», — dedi italiyalik mutaxassis.

Braziliyani Yaponiya sinovdan o‘tkazadi

Braziliya milliy jamoasi 1/16 final bosqichida Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv bugun, 29 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.

Uchrashuv

Sana

Vaqt

Braziliya — Yaponiya

29 iyun

22:00

Braziliya qog‘ozda favorit bo‘lib ko‘rinsa-da, Anchelottining so‘zlari pley-offda har qanday kutilmagan natija qayd etilishi mumkinligini anglatadi.

Yaponiya sensatsiya qila oladimi?

Yaponiya jamoaviy intizom, tezkor hujumlar va oxirigacha kurashishi bilan tanilgan.

Braziliya esa individual mahorat va katta turnirlar tajribasiga tayanadi. Shu bois ushbu bahs pley-offning eng qiziqarli uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Chempionlik yo‘li endi boshlanadi

Guruh bosqichida yaxshi o‘yin ko‘rsatish muhim, ammo pley-offda bitta xato ham jamoani turnirdan chiqarib yuborishi mumkin.

Anchelottining fikricha, haqiqiy favoritlar aynan hal qiluvchi bosqichlarda o‘zini ko‘rsatadi.

Sizningcha, JCH-2026da chempionlik uchun asosiy favorit qaysi jamoa? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Carlo AncelottiBrazilJapanArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 13:45Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 13:31Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Bugun, 13:26Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiLionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldiBugun, 12:56Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi