Anchelotti JCH-2026 favoritini ayta olmadi: «Kuchlar deyarli teng»
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti 2026 yilgi jahon chempionatida qaysi jamoa chempionlik uchun asosiy favorit ekanini aytishga shoshilmadi.
Italiyalik mutaxassisning fikricha, ayrim termalar guruh bosqichida yaxshiroq ko‘ringan bo‘lsa-da, hozircha bitta jamoani boshqalardan yaqqol ustun deb bo‘lmaydi.
«Asosiy da’vogarni ajrata olmayman»
Anchelotti guruh bosqichi yakunlarini baholar ekan, turnirda raqobat juda yuqori ekanini ta’kidladi.
«Ayrim milliy jamoalar guruh bosqichida boshqalariga qaraganda yaxshiroq o‘yin ko‘rsatdi. Lekin hozircha chempionlik uchun asosiy da’vogarni ajrata ko‘rsata olmayman», — dedi u.
Uning so‘zlariga ko‘ra, turnirdagi kuchlar nisbati juda yaqin va bu pley-off bosqichini yanada qiziqarli qiladi.
Mundialda tenglik kuchli
Braziliya ustozi JCH-2026da bir nechta jamoa yuqori saviyada o‘ynayotganini qayd etdi.
Biroq Anchelotti hozirgi bosqichda:
Braziliyani;
Argentinani;
Fransiyani;
Ispaniyani;
Portugaliyani
alohida favorit sifatida ajratib ko‘rsatmadi.
«Bu safargi mundialda raqobat juda yuqori bo‘ladi va ishtirokchilarning kuchi deyarli teng», — dedi italiyalik mutaxassis.
Braziliyani Yaponiya sinovdan o‘tkazadi
Braziliya milliy jamoasi 1/16 final bosqichida Yaponiyaga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv bugun, 29 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
Uchrashuv
Sana
Vaqt
Braziliya — Yaponiya
29 iyun
22:00
Braziliya qog‘ozda favorit bo‘lib ko‘rinsa-da, Anchelottining so‘zlari pley-offda har qanday kutilmagan natija qayd etilishi mumkinligini anglatadi.
Yaponiya sensatsiya qila oladimi?
Yaponiya jamoaviy intizom, tezkor hujumlar va oxirigacha kurashishi bilan tanilgan.
Braziliya esa individual mahorat va katta turnirlar tajribasiga tayanadi. Shu bois ushbu bahs pley-offning eng qiziqarli uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Chempionlik yo‘li endi boshlanadi
Guruh bosqichida yaxshi o‘yin ko‘rsatish muhim, ammo pley-offda bitta xato ham jamoani turnirdan chiqarib yuborishi mumkin.
Anchelottining fikricha, haqiqiy favoritlar aynan hal qiluvchi bosqichlarda o‘zini ko‘rsatadi.
Sizningcha, JCH-2026da chempionlik uchun asosiy favorit qaysi jamoa? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…