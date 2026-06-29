Saudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldi
Foto: x.com/steve_hanke
Saudiya Arabistonining neft giganti «Aramco» kompaniyasiga qarashli vertolyot Ras-Tanura shahrida halokatga uchradi. Fojia oqibatida havo kemasida bo‘lgan 14 nafar insonning barchasi hayotdan ko‘z yumdi.
Hodisa 28 iyun kuni ertalab Fors ko‘rfazi sohilida, Ho‘rmuz bo‘g‘ozidan g‘arbda sodir bo‘lgan. Halokatga nima sabab bo‘lgani hozircha ma’lum emas.
Vertolyotdagi barcha yo‘lovchilar halok bo‘ldi
Saudiya davlat axborot agentligi tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, vertolyot bortida qirollikning 14 nafar fuqarosi bo‘lgan.
Hodisa mahalliy vaqt bilan soat 06:00 atrofida yuz bergan. Vertolyot qulab tushishi natijasida bortdagilarning hech biri omon qolmagan.
Davlat axborot agentligi hozircha halokatning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi.
Halokat sabablari tekshirilmoqda
Mas’ul idoralar voqea sabablarini aniqlash uchun keng qamrovli tekshiruv boshlagan.
«Tegishli organlar halokat sabablarini aniqlash uchun to‘liq tergov boshladi», — deya ma’lum qildi Saudiya davlat axborot agentligi.
«Aramco» kompaniyasi esa xalqaro ommaviy axborot vositalarining hodisa yuzasidan yo‘llagan so‘rovlariga hozircha javob bermagan.
Energetika vazirligi hamdardlik bildirdi
Saudiya Arabistoni Energetika vazirligi fojia munosabati bilan halok bo‘lganlarning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etdi.
Hozircha qurbonlarning shaxsi, vertolyotning yo‘nalishi va parvozdan ko‘zlangan maqsad haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
Ras-Tanura neft sanoati uchun muhim hudud
Halokat yuz bergan Ras-Tanura shahri Saudiya Arabistoni neft sanoatining asosiy markazlaridan biri hisoblanadi.
Bu yerda «Aramco» kompaniyasining Yaqin Sharqdagi eng yirik neftni qayta ishlash korxonalaridan biri va muhim eksport terminali joylashgan.
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, kompaniya qariyb to‘rt oylik tanaffusdan keyin 26 iyun kuni Ras-Tanura terminalida xom neft yuklash ishlarini qayta tiklagan edi.
Hodisa faollik oshgan paytda sodir bo‘ldi
Dunyodagi eng yirik neft eksportchilaridan biri bo‘lgan Saudiya Arabistoni mintaqada kelishuvga erishish umidlari kuchayganidan keyin neft va gaz qazib olish hamda eksport hajmini oshirgan edi.
Shuningdek, energetika yuklarini tezroq yetkazib berish bo‘yicha ishlar ham jadallashtirilgan.
Biroq rasmiy idoralar vertolyot halokati bilan neft terminalidagi ish jarayonlari o‘rtasida qandaydir bog‘liqlik borligini ma’lum qilgani yo‘q.
Tergov natijalari e’lon qilingach, fojia sabablari va boshqa tafsilotlar oydinlashishi kutilmoqda.
…