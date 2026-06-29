Saudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldi

·41·Dunyo
Saudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldi

Foto: x.com/steve_hanke

Saudiya Arabistonining neft giganti «Aramco» kompaniyasiga qarashli vertolyot Ras-Tanura shahrida halokatga uchradi. Fojia oqibatida havo kemasida bo‘lgan 14 nafar insonning barchasi hayotdan ko‘z yumdi.

Hodisa 28 iyun kuni ertalab Fors ko‘rfazi sohilida, Ho‘rmuz bo‘g‘ozidan g‘arbda sodir bo‘lgan. Halokatga nima sabab bo‘lgani hozircha ma’lum emas.

Vertolyotdagi barcha yo‘lovchilar halok bo‘ldi

Saudiya davlat axborot agentligi tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, vertolyot bortida qirollikning 14 nafar fuqarosi bo‘lgan.

Hodisa mahalliy vaqt bilan soat 06:00 atrofida yuz bergan. Vertolyot qulab tushishi natijasida bortdagilarning hech biri omon qolmagan.

Davlat axborot agentligi hozircha halokatning boshqa tafsilotlarini ochiqlamadi.

Halokat sabablari tekshirilmoqda

Mas’ul idoralar voqea sabablarini aniqlash uchun keng qamrovli tekshiruv boshlagan.

«Tegishli organlar halokat sabablarini aniqlash uchun to‘liq tergov boshladi», — deya ma’lum qildi Saudiya davlat axborot agentligi.

«Aramco» kompaniyasi esa xalqaro ommaviy axborot vositalarining hodisa yuzasidan yo‘llagan so‘rovlariga hozircha javob bermagan.

Energetika vazirligi hamdardlik bildirdi

Saudiya Arabistoni Energetika vazirligi fojia munosabati bilan halok bo‘lganlarning oila a’zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etdi.

Hozircha qurbonlarning shaxsi, vertolyotning yo‘nalishi va parvozdan ko‘zlangan maqsad haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Ras-Tanura neft sanoati uchun muhim hudud

Halokat yuz bergan Ras-Tanura shahri Saudiya Arabistoni neft sanoatining asosiy markazlaridan biri hisoblanadi.

Bu yerda «Aramco» kompaniyasining Yaqin Sharqdagi eng yirik neftni qayta ishlash korxonalaridan biri va muhim eksport terminali joylashgan.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, kompaniya qariyb to‘rt oylik tanaffusdan keyin 26 iyun kuni Ras-Tanura terminalida xom neft yuklash ishlarini qayta tiklagan edi.

Hodisa faollik oshgan paytda sodir bo‘ldi

Dunyodagi eng yirik neft eksportchilaridan biri bo‘lgan Saudiya Arabistoni mintaqada kelishuvga erishish umidlari kuchayganidan keyin neft va gaz qazib olish hamda eksport hajmini oshirgan edi.

Shuningdek, energetika yuklarini tezroq yetkazib berish bo‘yicha ishlar ham jadallashtirilgan.

Biroq rasmiy idoralar vertolyot halokati bilan neft terminalidagi ish jarayonlari o‘rtasida qandaydir bog‘liqlik borligini ma’lum qilgani yo‘q.

Tergov natijalari e’lon qilingach, fojia sabablari va boshqa tafsilotlar oydinlashishi kutilmoqda.

Saudi ArabiaAramcoRas TanuraReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaJahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaBugun, 14:36Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiPokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiBugun, 14:29Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaChegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqdaBugun, 14:11Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Bugun, 14:02Boshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBoshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBugun, 13:59Venesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdiVenesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi