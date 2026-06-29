Jahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Harry Kane bilan bog‘liq g‘alati videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ularda yuzi turli ranglarga bo‘yalgan va odatdan tashqari kiyinib olgan erkak o‘yin paytida tushunarsiz marosimga o‘xshash harakatlarni amalga oshiradi.
Tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar bu shaxs Kane'ning gol urishiga to‘sqinlik qilish uchun "sehr ishlatyapti", deb hazillashgan. Yana bir qismi esa futbolchining o‘yindagi omadsiz vaziyatlarini shu video bilan bog‘lab, bunga jiddiy ishonayotganini yozgan.
Videodagi shaxsning ismi va shaxsi ochiqlanmagan. Shuningdek, mazkur harakatlarning futbolchining o‘yiniga qandaydir ta’sir qilganini tasdiqlovchi ishonchli dalillar yo‘q. Roliklar asosan hazil va turli taxminlar bilan tarqalmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…