Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?

·41·Dunyo
Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?

Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In hayotiga oid ko‘plab sirlar mavjud. Ular orasida eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzulardan biri — uning onasi haqidagi ma’lumotlarning nega qattiq sir saqlanayotganidir. BBC tahlilida qayd etilishicha, Kim Chen In hokimiyatga kelganiga 15 yilga yaqin vaqt bo‘lganiga qaramay, shu kungacha onasining ismini omma oldida biror marta ham tilga olmagan.

Tahlilga ko‘ra, buning asosiy sababi Shimoliy Koreyadagi hokimiyatning Pektusan qon sulolasi haqidagi rasmiy g‘oyaga tayanishi bilan bog‘liq. Mamlakat targ‘ibotida Kimlar sulolasining hukmronligi aynan shu muqaddas avlodga mansubligi bilan asoslanadi.

Kim Chen Ir va an'anaviy kiyimdagi ayol birgalikda surati.

Biroq Kim Chen Inning onasi Ko Yon Xining kelib chiqishi bu tasavvurga to‘liq mos kelmaydi. Ma’lumotlarga ko‘ra, u 1952 yil Yaponiyaning Osaka shahrida tug‘ilgan. Uning ota-onasi asli hozirgi Janubiy Koreya hududidagi Cheju orolidan bo‘lib, Yaponiya mustamlakasi davrida u yerga ko‘chib o‘tgan koreyslardan sanalgan. Keyinchalik oila Shimoliy Koreyaga ko‘chib kelgan.

O‘sha davrda Yaponiyadan kelgan koreyslar mamlakatda «jjepo» deb atalgan toifaga kiritilgan. Tahlilchilarning ta’kidlashicha, ular xorij ta’siriga uchragan qatlam sifatida baholangan, davlat nazorati ostida yashagan hamda nufuzli ta’lim va yuqori lavozimlarga erishishda cheklovlarga duch kelgan.

Shunga qaramay, Ko Yon Xi elita san’at jamoasida faoliyat yuritgan vaqtda Kim Chen Irning e’tiborini qozongan. Garchi u rasmiy turmush o‘rtog‘i bo‘lmagan bo‘lsa-da, ularning uch nafar farzandi dunyoga kelgan. Keyinchalik aynan ulardan biri — Kim Chen In mamlakat rahbariga aylangan.

Shimoliy Koreya rahbarlari va ularning oila a'zolari aks etgan shajara diagrammasi.

Tahlillarga ko‘ra, Kim Chen Irning boshqa farzandlari ham voris sifatida ko‘rilgan. Biroq katta o‘g‘li Kim Chen Nam merosiy hokimiyat tizimini tanqid qilgani va islohotlarni qo‘llab-quvvatlagani uchun otasining ishonchini yo‘qotgan. U 2017 yilda Malayziyada o‘ldirilgan. Yana bir o‘g‘li Kim Chen Chxol esa turli sabablarga ko‘ra vorislikdan chetlatilgan. Natijada 2011 yil Kim Chen Ir vafotidan keyin hokimiyat Kim Chen In qo‘liga o‘tgan.

Ekspertlar fikricha, Kim Chen Inning onasi haqidagi ma’lumotlarning sir saqlanishi mamlakatdagi merosiy hokimiyat tizimining legitimligi bilan bog‘liq. Shu sababli uning tug‘ilgan kuni ham bobosi va otasiniki kabi davlat bayrami sifatida nishonlanmaydi.

Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bayroqlar fonida yaqindan tasvirlangan.

Tahlilchilar yana bir jihatga e’tibor qaratadi: Kim Chen In turmush o‘rtog‘i Ri Sol Chju va qizi Ju Eni jamoatchilikka erta tanishtirgan. Ayrim ekspertlar bu orqali u o‘z oilasining qonuniyligi haqidagi ehtimoliy savollarga oldindan javob berishga harakat qilgan bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi.

Mutaxassislar fikricha, Kim Chen Inning onasi haqidagi ma’lumotlar keng muhokama qilinishi mamlakatda yillar davomida shakllantirilgan rasmiy g‘oyalarga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois bu mavzu hozirgacha Shimoliy Koreyadagi eng yopiq va sirli masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Kim Jong UnKo Yong Hui
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiVenesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiKecha, 22:10Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiZelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiKecha, 22:00Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiKecha, 21:2628 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 21:076 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?6 million asalarini saqlab qolgan inson haqida nimalar ma’lum?Kecha, 20:41Sevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiSevgi yo‘lida 443 metrga chiqqan juftlik hibsga olindiKecha, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi