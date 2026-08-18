Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)
Germaniyalik yovvoyi tabiat fotografi Sasha Fonseka mushuksimon yirtqichlarni suratga olish loyihasi doirasida Primorsk o‘lkasidagi g‘orlardan biriga maxsus fotoqopqon o‘rnatgan.
Ko‘p o‘tmay g‘orga kirgan yo‘lbars qurilmaga qiziqib qolgan. U fotoqopqonni tishlagancha olib chiqib ketgan. Yirtqichning bu noodatiy “o‘ljasi” g‘or tashqarisiga o‘rnatilgan boshqa kamera orqali tasvirga tushirilgan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, fotoqopqonlar Amur yo‘lbarslarini o‘rganishda muhim vositalardan biri hisoblanadi. Olimlar ular yordamida nafaqat yirtqichlarning sonini, balki harakatlanish yo‘nalishi, yashash hududi va ayrim hollarda alohida hayvonlarni tana chiziqlari orqali aniqlash imkoniga ega. Primorskdagi ayrim qo‘riqlanadigan hududlarda yuzlab avtomatik kameralar ishlaydi. Masalan, “Yer qoploni” milliy bog‘ida 500 ga yaqin fotoqopqon mavjud.
Amur yo‘lbarsi Rossiya Qizil kitobiga kiritilgan. 2021–2022 yillardagi hisob-kitoblarda Rossiya hududida 751–787 ta Amur yo‘lbarsi qayd etilgan. 2024 yilda tasdiqlangan strategiyada esa populyatsiya taxminan 750 bosh darajasida barqarorlashgani qayd etilgan. 2026 yilgi ma’lumotlarda ham Rossiyadagi yovvoyi Amur yo‘lbarslari soni kamida 750 bosh ekani aytilgan.
Shunday qilib, fotografning qimmatbaho uskunasi yo‘lbars uchun oddiygina “o‘yinchoq” bo‘lib ko‘ringan bo‘lsa-da, uning bu harakati tabiat fotograflari uchun kutilmagan va qiziqarli kadrlarni taqdim etdi.
…