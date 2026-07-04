40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi

·37·Dunyo
40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi

40 yil davomida oddiy eksponat deb hisoblanib, muzey javonida saqlangan bir parcha suyak Antarktida tarixidagi muhim kashfiyotlardan biri ekani ma’lum bo‘ldi. Olimlar uni qit’ada topilgan ilk dinozavr suyagi sifatida tasdiqlashdi.

Mazkur qoldiq 1985 yilda Antarktidadagi Jeyms Ross orolida olib borilgan ekspeditsiya davomida topilgan. Biroq uni aniq tasniflashning imkoni bo‘lmagani uchun suyak Britaniya Antarktika xizmati (BAS)ning Kembrijdagi geologiya kolleksiyasidagi minglab namunalar qatorida saqlab qo‘yilgan.

Oradan qariyb to‘rt o‘n yil o‘tgach, BAS kolleksiyalari rahbari doktor Mark Evans mazkur namunani qayta ko‘zdan kechirish jarayonida uning oddiy qoldiq emasligiga e’tibor qaratdi. Ilk ekspeditsiya qatnashchilari suyak dengiz sudralib yuruvchisiga tegishli deb o‘ylagan bo‘lsa, Evans uning dinozavr umurtqasiga juda o‘xshashligini payqadi.

O‘rmonda o‘tayotgan dinozavrlar va ularning toshga aylangan tuxumi tasvirlangan.

Shundan so‘ng topilma Tabiiy tarix muzeyi paleontologi professor Pol Barrettga yuborildi. Mutaxassis uni sinchiklab o‘rganib, bu titanozavr deb ataluvchi ulkan o‘simlikxo‘r dinozavrning dum umurtqasi ekanini tasdiqladi. Uning ta’kidlashicha, suyakning ikki tomonidagi maxsus bo‘g‘im tuzilishi aynan shu turga xos bo‘lib, boshqa dinozavrlarda deyarli uchramaydi.

Bugungi kunga qadar titanozavrlarning 100 dan ortiq turi ma’lum. Ular Yer yuzida yashagan eng yirik jonzotlardan hisoblanadi. Ayrimlarining uzunligi 35 metrga, og‘irligi esa 60 tonnagacha yetgan. Antarktidada topilgan ushbu namunaning egasi esa taxminan 7 metr uzunlikda bo‘lgan. Olimlar uni yosh dinozavr yoki titanozavrlarning nisbatan kichik turlaridan biri bo‘lganini taxmin qilmoqda.

Mutaxassislarning ma’lum qilishicha, ushbu dinozavr 82 million yil avval, kechgi bo‘r davrida yashagan. O‘sha paytlarda Antarktida hozirgidek muzliklar bilan emas, balki qalin o‘rmonlar bilan qoplangan bo‘lib, ulkan o‘simlikxo‘r hayvonlar yashashi uchun qulay muhit hisoblangan.

Qora fonda qadimiy umurtqa suyagi bo‘laklarining ikki xil ko‘rinishi.

Paleontologlarning fikricha, bu topilma Antarktidaning qadimgi ekotizimi haqidagi tasavvurlarni yanada boyitadi. Shuningdek, qit’ada dinozavrlar qanday yashaganini va ularning boshqa hayvonlar bilan o‘zaro munosabatini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Ta’kidlanishicha, ushbu kashfiyot haqidagi ilmiy maqola Acta Palaeontologica Polonica jurnalida chop etilgan. Bu esa 40 yil davomida unutilgan bir parcha suyak Antarktida paleontologiyasi tarixida alohida o‘rin egallaganini yana bir bor tasdiqladi.

AntipodariyaBritish Antarctic SurveyMark EvansPaul Barrett
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Xitoyda boshida tuyoq o‘sgan sigir tarmoqlarda mashhur bo‘ldi! (video)Bugun, 11:36Chiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiChiqindi deb o‘ylagan kartina millionlab dollarga baholandiBugun, 10:45Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Rossiyada benzin tanqisligi: amaldorlarga alohida navbat...Kecha, 21:19Homila yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan guruh fosh etildiHomila yo‘ldoshini qarishga qarshi ukollar uchun sotishgan guruh fosh etildiKecha, 20:39230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandi230 yillik an’ana: Meksika meri timsohga uylandiKecha, 16:45Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandiKecha, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi