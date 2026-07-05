Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?

·40·Dunyo
Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?

Rossiya Ukrainadagi urushda ortib borayotgan yo‘qotishlarni qoplash maqsadida universitet, kollej va texnikum talabalarini armiya safiga jalb qilishni kuchaytirmoqda. Ularga dron operatori sifatida xizmat qilish zamonaviy, yuqori texnologiyali va nisbatan xavfsiz yo‘nalish sifatida targ‘ib etilmoqda.

Biroq BBC ma’lumotlariga ko‘ra, bu va’dalar amalda har doim ham o‘zini oqlamayapti. 23 yoshli Valeriy Averin, 18 yoshli Vladislav Gorbunov va Rahim Abdullin dron operatori bo‘lish uchun shartnoma imzolaganiga qaramay, qisqa vaqt ichida frontda halok bo‘lgan.

Huquq himoyachilari ta’kidlashicha, talabalarga bir yillik xizmat, katta maosh va o‘qishni davom ettirish imkoniyati va’da qilinsa-da, amalda harbiy shartnomalar avtomatik ravishda uzaytirilishi mumkin. Qolaversa, dron bo‘linmalariga tushish ham kafolatlanmaydi va yoshlar boshqa jangovar bo‘linmalarga yuborilishi ehtimoli bor.

BBC tahlillariga ko‘ra, Rossiyaning tasdiqlangan harbiy yo‘qotishlari 230 ming nafardan oshgan. Mutaxassislar esa haqiqiy qurbonlar soni 500 ming nafarga yaqin bo‘lishi mumkinligini bildirmoqda.

BBC Russian surishtiruviga ko‘ra, Rossiyada ayrim ta’lim muassasalarida o‘qishida muammosi bor yoki akademik ta’tilga chiqmoqchi bo‘lgan talabalar harbiy shartnoma imzolashga faol tarzda undalmoqda. Bu esa urushning nafaqat frontda, balki ta’lim tizimiga ham chuqur kirib borayotganini ko‘rsatmoqda.

RossiyaUkrainaBBCValery AverinVladislav Gorbunov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Bugun, 15:59Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiYaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiBugun, 15:20AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?Bugun, 15:15Qozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiQozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiBugun, 15:11Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Bugun, 15:04“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldi“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi