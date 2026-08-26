Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?

·36·Dunyo
Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?

Yevropaning eng yirik iqtisodiyoti hisoblangan Germaniyada hukumatga nisbatan ijtimoiy norozilik va pessimistik kayfiyat yangi rekord darajaga yetdi. Nufuzli INSA sotsiologiya instituti tomonidan 14–17 avgust kunlari o‘tkazilgan keng qamrovli so‘rovnoma natijalari nemislarning aksariyati kansler Fridrix Mers rahbarligidagi hukumat mamlakat iqtisodiyotini inqirozdan olib chiqishiga ko‘zi yetmayotganini ko‘rsatdi.

Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning naqd 65 foizi yaqin kelajak bo‘yicha salbiy fikr bildirib, iqtisodiy vaziyatning o‘nglanishiga umuman ishonmasligini ma’lum qilgan.

Nemislarni nima tashvishga solmoqda?

So‘rovnoma ishtirokchilari Germaniya oldida turgan eng keskin va hal etilishi shart bo‘lgan ikkita bosh muammoni ko‘rsatib o‘tdi:

  • Migratsiya inqirozi (28%): Aholi qochqinlar oqimi va migratsiya nazoratining sustligini birinchi raqamli xavf deb hisoblaydi;

  • Iqtisodiy muammolar (26%): Ishlab chiqarishning qisqarishi, inflyatsiya va narx-navo o‘sishi ikkinchi asosiy tashvish sifatida qayd etildi.

Pessimizm nafaqat davlat miqyosida, balki fuqarolarning shaxsiy budjetida ham yaqqol sezilmoqda. Qatnashchilarning 51 foizi yaqin oylarda o‘z shaxsiy moddiy ahvoli yanada yomonlashishini kutmoqda. Moliyaviy holati yaxshilanishiga umid qilayotgan optimistlar esa bor-yo‘g‘i 11 foizni tashkil etdi.

Kansler siyosatchilar reytingida 20-o‘rinda: Antirekord

Fridrix Mersning shaxsiy siyosiy obro‘si ham keskin pasayishda davom etmoqda:

  • Eng oxirgi o‘rin: Germaniyaning yetakchi siyosatchilari orasida o‘tkazilgan reytingda kansler 20-o‘rinni egallab, ro‘yxatning eng tubida qolmoqda;

  • 10 balldan 2,51 ball: 10 ballik tizimda baholangan bahorgi-yozgi natijalarga ko‘ra, Mers jamiyat tomonidan bor-yo‘g‘i 2,51 ball bilan baholandi.

Inqirozning asl sabablari

Germaniya so‘nggi yillarda uzoq davom etayotgan tuzilmaviy iqtisodiy inqiroz changalida qolmoqda:

  • Energetika zarbasi: Rossiya gazi yetkazib berilishi to‘xtaganidan so‘ng nemis sanoati qimmat xomashyo tufayli raqobatbardoshligini sezilarli darajada yo‘qotdi;

  • Yaqin Sharqdagi keskinlik: Mojarolar xalqaro logistika va savdo yo‘llariga qo‘shimcha bosim yuklab, energoresurslar bozoridagi beqarorlikni yanada chuqurlashtirdi.

Jamiyatdagi pessimistik kayfiyat va kansler reytingining qulashi Berlinda siyosiy va iqtisodiy qarorlarni qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha bosimni keskin oshirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Bugun, 13:59Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaPul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaBugun, 13:51Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiMast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiBugun, 13:41Meyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiMeyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiBugun, 13:32Putin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiPutin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiBugun, 13:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi