Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkin

·4·O‘zbekiston
Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkin

O‘zbekistonda jismoniy shaxslar o‘rtasida pul o‘tkazish jarayoni yanada soddalashtirildi. Endi mablag‘ yuborish uchun qabul qiluvchining bank hisob raqami yoki plastik karta rekvizitlarini kiritish shart emas — uning mobil telefon raqamini ko‘rsatish kifoya.

Yangi tartib Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan va 24 avgust kuni Adliya vazirligida 3930-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan Tezkor to‘lovlar tizimi orqali mobil telefon raqami asosida pul o‘tkazmalarini amalga oshirish qoidalarida belgilangan.

Tizimdan foydalanish uchun avvalo foydalanuvchining telefon raqami uning bank hisob raqamiga bog‘lanadi. Shundan keyin pul yuborish vaqtida qabul qiluvchining karta yoki bank hisob raqami rekvizitlarini alohida kiritishga ehtiyoj qolmaydi.

O‘tkazmani tasdiqlashdan oldin foydalanuvchiga pul qabul qiluvchining familiyasi, ismi va otasining ismi, unga xizmat ko‘rsatuvchi bank hamda vositachilik haqi haqida ma’lumot beriladi.

Yana bir qulaylik — pul o‘tkazmalari 24/7 rejimida va real vaqtda amalga oshiriladi.

Qoidalarga ko‘ra, tizimda axborot va kiberxavfsizlik, shuningdek, firibgarlikning oldini olish bo‘yicha belgilangan talablarga rioya etiladi.

Foydalanuvchi istagan vaqtida telefon raqamini o‘z bank hisob raqamiga bog‘lashni bekor qilishi mumkin. Bir bank doirasida esa bitta mobil telefon raqamini faqat bitta bank hisob raqamiga biriktirishga ruxsat beriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiPrezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiBugun, 14:06O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinO‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinBugun, 12:56Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Bugun, 11:05«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!Kecha, 22:03Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiVashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiKecha, 17:03Toshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganToshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganKecha, 12:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi