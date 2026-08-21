Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdi

·36·Dunyo
Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdi
Qisqacha

Turkiyalik Rumeysa Gelgi 215,16 santimetr bo'yi bilan 2021 yil 23 may kuni dunyodagi eng baland bo'yli tirik ayol sifatida Ginnes rekordlar kitobiga kiritilgan. U bu natijadan tashqari turli yo'nalishlarda yana bir nechta o'ziga xos rekordlarga ega. Rumeysa noodatiy tashqi ko'rinishiga qaramay, jamoatchilik bilan faol muloqot qiladi va o'z tajribasi haqida ochiq gapiradi.

Turkiyalik Rumeysa Gelgi o‘zining noodatiy bo‘yi bilan butun dunyoga tanilgan. Uning bo‘yi 215,16 santimetr bo‘lib, 2021 yil 23 may kuni Ginnes rekordlar kitobi tomonidan dunyodagi eng baland bo‘yli tirik ayol sifatida rasman qayd etilgan.

Rumeysa oddiy hayot kechiradigan insonlardan ancha baland bo‘lishi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortadi. Uning bo‘yi o‘rtacha inson balandligidan qariyb bir metrga farq qiladi.

Qizig‘i, Rumeysa Gelgining nomi Ginnes rekordlar kitobiga faqat bitta natija bilan kirmagan. U yana bir nechta o‘ziga xos rekordlarga ham ega.

Jumladan, Rumeysa dunyodagi eng baland bo‘yli tirik ayol, shuningdek, turli yo‘nalishlardagi boshqa rekordlar sohibi sifatida e’tirof etilgan.

U o‘zining noodatiy tashqi ko‘rinishiga qaramay, jamoatchilik bilan faol muloqot qiladi va o‘z tajribasi haqida ochiq gapiradi. Rumeysa uchun Ginnes rekordi nafaqat hayratlanarli raqam, balki o‘zgacha hayot tarzini dunyoga tanitish imkoniyatiga ham aylangan.

Bugun u dunyodagi eng mashhur rekordchilardan biri hisoblanadi. 215,16 santimetrlik bo‘yi esa uni Ginnes tarixidagi eng noodatiy rekord sohibalaridan biriga aylantirgan.

Rumeysa GelgiTurkiyaGuinness World Records
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiQiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiBugun, 09:41Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:3338 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladiBugun, 09:28Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Bugun, 08:21Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimBugun, 08:14Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiBugun, 08:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi