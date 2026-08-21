Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdi
Turkiyalik Rumeysa Gelgi 215,16 santimetr bo'yi bilan 2021 yil 23 may kuni dunyodagi eng baland bo'yli tirik ayol sifatida Ginnes rekordlar kitobiga kiritilgan. U bu natijadan tashqari turli yo'nalishlarda yana bir nechta o'ziga xos rekordlarga ega. Rumeysa noodatiy tashqi ko'rinishiga qaramay, jamoatchilik bilan faol muloqot qiladi va o'z tajribasi haqida ochiq gapiradi.
Turkiyalik Rumeysa Gelgi o‘zining noodatiy bo‘yi bilan butun dunyoga tanilgan. Uning bo‘yi 215,16 santimetr bo‘lib, 2021 yil 23 may kuni Ginnes rekordlar kitobi tomonidan dunyodagi eng baland bo‘yli tirik ayol sifatida rasman qayd etilgan.
Rumeysa oddiy hayot kechiradigan insonlardan ancha baland bo‘lishi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortadi. Uning bo‘yi o‘rtacha inson balandligidan qariyb bir metrga farq qiladi.
Qizig‘i, Rumeysa Gelgining nomi Ginnes rekordlar kitobiga faqat bitta natija bilan kirmagan. U yana bir nechta o‘ziga xos rekordlarga ham ega.
Jumladan, Rumeysa dunyodagi eng baland bo‘yli tirik ayol, shuningdek, turli yo‘nalishlardagi boshqa rekordlar sohibi sifatida e’tirof etilgan.
U o‘zining noodatiy tashqi ko‘rinishiga qaramay, jamoatchilik bilan faol muloqot qiladi va o‘z tajribasi haqida ochiq gapiradi. Rumeysa uchun Ginnes rekordi nafaqat hayratlanarli raqam, balki o‘zgacha hayot tarzini dunyoga tanitish imkoniyatiga ham aylangan.
Bugun u dunyodagi eng mashhur rekordchilardan biri hisoblanadi. 215,16 santimetrlik bo‘yi esa uni Ginnes tarixidagi eng noodatiy rekord sohibalaridan biriga aylantirgan.
…