Sunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildi

·21·Texno
Sunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildi

Douqin kompaniyasi klassik tugmali format va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan noodatiy Qin J36 smartfonini omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qiziqarli qurilma allaqachon Xitoyning JD.com savdo maydonchasi orqali xaridorlarga taklif etila boshladi va uning boshlangʻich narxi 659 yuanni tashkil qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model zamonaviy texnologiyalar va oddiy mobil qurilmalarni sogʻinganlar uchun oʻziga xos yechim boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com xabar qilishicha, telefon tashqi koʻrinishidan anʼanaviy tugmali qurilmalarni eslatib yuborsa-da, uning ichki imkoniyatlari bugungi kun talablariga toʻla javob beradi va Android 13 operatsion tizimida ishlaydi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qurilma 480×640 piksel oʻlchamli 2,8 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning samarali ishlashi uchun MediaTek MTK8766V protsessori masʼuldir. Shuningdek, smartfon 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotiraga ega boʻlib, bu toifadagi qurilmalar uchun yetarli darajadagi zaxirani taʼminlaydi.

Ixcham va ishonchli korpus ichida 2600 mA•ch sigʻimli akkumulyator joylashgan boʻlib, u uzoq muddatli avtonom ish jarayonini kafolatlaydi. Dasturiy taʼminot sifatida tanlangan Android 13 tufayli foydalanuvchilar nafaqat qoʻngʻiroqlar, balki WeChat, Alipay kabi mashhur ilovalar, shuningdek, turli musiqa va video xizmatlaridan ham bemalol foydalana oladilar.

Sunʼiy intellekt va qoʻshimcha funksiyalar

Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu — turli vazifalarni oson bajaruvchi Qin AI ovozli yordamchisidir. Ushbu yordamchi foydalanuvchi soʻrovi boʻyicha Bluetoothʼni yoqishi, qoʻngʻiroq amalga oshirishi yoki matn yozishi mumkin.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar ota-onalar uchun maxsus imkoniyatlarni ham kiritishgan boʻlib, ular ilovalarni oʻrnatishni masofadan turib boshqarish va ekran vaqtini cheklash imkoniyatiga ega. Qurilma, shuningdek, FM-radio hamda maishiy texnikani boshqarish uchun moʻljallangan infraqizil port bilan ham taʼminlangan.

Kameraga ega va kamerasiz versiyalar

Qin J36 xaridorlarga ikki xil modifikatsiyada taqdim etiladi — kamera bilan yoki kamerasiz. Tanlov mijozning shaxsiy ehtiyojlari va xavfsizlik talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.

Maʼlumotlarga koʻra, kameraga ega versiya 13 megapikselli asosiy va 2 megapikselli old kamera modullarini olgan. Kamerasiz model esa oʻz navbatida orqa fotomoduldan toʻlaqonli ravishda mahrum etilgan boʻlib, maxfiy obyektlarda yoki kamera taqiqlangan joylarda foydalanish uchun qulaydir.

Qin J36DouqinSmartfonAndroid 13Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiXiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiBugun, 10:20Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 09:59HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiBugun, 04:29Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatGarmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatBugun, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiBugun, 00:23Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiApple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiKecha, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda