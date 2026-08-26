Sunʼiy intellektga ega noodatiy Qin J36 tugmali telefoni taqdim etildi
Douqin kompaniyasi klassik tugmali format va sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan noodatiy Qin J36 smartfonini omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qiziqarli qurilma allaqachon Xitoyning JD.com savdo maydonchasi orqali xaridorlarga taklif etila boshladi va uning boshlangʻich narxi 659 yuanni tashkil qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model zamonaviy texnologiyalar va oddiy mobil qurilmalarni sogʻinganlar uchun oʻziga xos yechim boʻlishi kutilmoqda. ixbt.com xabar qilishicha, telefon tashqi koʻrinishidan anʼanaviy tugmali qurilmalarni eslatib yuborsa-da, uning ichki imkoniyatlari bugungi kun talablariga toʻla javob beradi va Android 13 operatsion tizimida ishlaydi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQurilma 480×640 piksel oʻlchamli 2,8 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning samarali ishlashi uchun MediaTek MTK8766V protsessori masʼuldir. Shuningdek, smartfon 3 GB tezkor va 32 GB doimiy xotiraga ega boʻlib, bu toifadagi qurilmalar uchun yetarli darajadagi zaxirani taʼminlaydi.
Ixcham va ishonchli korpus ichida 2600 mA•ch sigʻimli akkumulyator joylashgan boʻlib, u uzoq muddatli avtonom ish jarayonini kafolatlaydi. Dasturiy taʼminot sifatida tanlangan Android 13 tufayli foydalanuvchilar nafaqat qoʻngʻiroqlar, balki WeChat, Alipay kabi mashhur ilovalar, shuningdek, turli musiqa va video xizmatlaridan ham bemalol foydalana oladilar.
Sunʼiy intellekt va qoʻshimcha funksiyalarQurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri bu — turli vazifalarni oson bajaruvchi Qin AI ovozli yordamchisidir. Ushbu yordamchi foydalanuvchi soʻrovi boʻyicha Bluetoothʼni yoqishi, qoʻngʻiroq amalga oshirishi yoki matn yozishi mumkin.
Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar ota-onalar uchun maxsus imkoniyatlarni ham kiritishgan boʻlib, ular ilovalarni oʻrnatishni masofadan turib boshqarish va ekran vaqtini cheklash imkoniyatiga ega. Qurilma, shuningdek, FM-radio hamda maishiy texnikani boshqarish uchun moʻljallangan infraqizil port bilan ham taʼminlangan.
Kameraga ega va kamerasiz versiyalarQin J36 xaridorlarga ikki xil modifikatsiyada taqdim etiladi — kamera bilan yoki kamerasiz. Tanlov mijozning shaxsiy ehtiyojlari va xavfsizlik talablaridan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.
Maʼlumotlarga koʻra, kameraga ega versiya 13 megapikselli asosiy va 2 megapikselli old kamera modullarini olgan. Kamerasiz model esa oʻz navbatida orqa fotomoduldan toʻlaqonli ravishda mahrum etilgan boʻlib, maxfiy obyektlarda yoki kamera taqiqlangan joylarda foydalanish uchun qulaydir.
…