Prezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandi

·2·O‘zbekiston
Prezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandi

Ko‘ksaroy qarorgohida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida O‘zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandi.

Tadbirda davlat rahbari yig‘ilganlarni mamlakat mustaqilligining 35 yilligi bilan samimiy muborakbod etdi. Prezident o‘z nutqida 35 yil tarix uchun qisqa davr ekanini, biroq bu vaqt mobaynida erishilgan natijalar ko‘lami va ahamiyati asrlarga tatigulik ekanini ta’kidladi.

«35 yil – tarix uchun juda qisqa davr. Lekin ortda qolayotgan yillar o‘zining ko‘lami, yutuq va natijalari asrga tatigulik davr bo‘ldi, desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Davlat rahbari mamlakatdagi yangilanish va o‘zgarishlarning asosiy yaratuvchisi mehnatkash, fidoyi va olijanob o‘zbek xalqi ekanini qayd etdi.

Shuningdek, mustaqillikning qadri yurt farovonligi uchun mehnat qilayotgan insonlar faoliyatida yaqqol namoyon bo‘layotgani ta’kidlandi. Jumladan, qishloqlarda rizq-ro‘z yaratayotgan fermer va dehqonlar, yosh avlodga ta’lim va tarbiya berayotgan ustozlar, inson hayotini asrash uchun xizmat qilayotgan shifokorlar mehnatiga alohida to‘xtalib o‘tildi.

Prezident mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shayotgan olimlar, yangi korxonalar barpo etayotgan sanoatchi va tadbirkorlar, shahar va qishloqlarni obod qilayotgan quruvchi hamda arxitektorlarning xizmatlarini ham e’tirof etdi.

Ma’lumot uchun, 26 avgust kuni Ko‘ksaroy qarorgohida O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bir guruh yurtdoshlarga davlat mukofotlarini topshirish marosimi o‘tkazilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinO‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinBugun, 12:56Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Aholi «ishonchsizlik» bildirishi mumkin: Profilaktika inspektorlari maqomi haqida yangi qonun!Bugun, 11:05«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!«Xabibni hurmat qilaman, lekin Umarni emas»: Merab Dvalishvilidan shov-shuvli intervyu!Kecha, 22:03Vashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiVashingtonda o‘zbek ayvonlari paydo bo‘ladi: Mirziyoyevning Trampga sovg‘asiKecha, 17:03Toshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganToshkent shahri va viloyatida 1,1 mlndan ortiq avtomobil ro‘yxatga olinganKecha, 12:15Bishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiBishkekdan Toshkentga yangi aviaqatnov yo‘lga qo‘yildiKecha, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi