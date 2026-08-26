Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?

·28·Foydali
Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?

Kun davomida e’tiborni o‘zingizga qaratish — o‘zingizni tashqi dunyodan uzib qo‘yish emas. Bu har soatda: «Hozir men qanday holatdaman? Tanamga, fikrimga va hissiyotimga nima kerak?» deb o‘zingizga qaytish odatidir.

Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun quyidagi oddiy tizimni sinab ko‘ring.

1. Kunni o‘zingizdan boshlang

Uyg‘onishingiz bilan darhol telefonga kirmang. Avval 5–10 daqiqa o‘zingizga vaqt bering.

O‘zingizdan so‘rang:

  • Bugun tanam qanday holatda?

  • Men hozir nimani his qilyapman?

  • Bugun men uchun eng muhim 1–3 ta ish nima?

  • Bugun o‘zimga qanday munosabatda bo‘lishni xohlayman?

Bu savollar diqqatingizni tashqi shovqindan o‘zingizga qaytaradi.

2. Tanangiz bilan kun davomida aloqa qiling

Kun davomida bir necha marta 30 soniyaga to‘xtang.

Quyidagilarga e’tibor bering:

  • yelkalaringiz tarang emasmi;

  • nafasingiz qanday;

  • ochlik, chanqoq yoki charchoq sezilyaptimi;

  • hozir dam olish yoki harakat qilish kerakmi.

Tana ko‘pincha bizga signal beradi, ammo biz uni telefon, ishlar va boshqalarning gaplari orasida eshitmay qolamiz.

3. Energiyangizni qayerga sarflayotganingizni kuzating

Kechqurun o‘zingizga bitta savol bering:

«Bugun menga energiya bergan narsalar nima bo‘ldi, energiyamni olgan narsalar nima bo‘ldi?»

Masalan:

Energiya beradi

Energiyani kamaytiradi

Tinch muhit

Ortiqcha tortishuvlar

Yaqin insonlar bilan yaxshi suhbat

Hammaga yoqishga urinish

Yetarli dam

Telefonda uzoq vaqt qolish

O‘zingizga muhim ish

Boshqalarning fikri haqida ortiqcha o‘ylash

Sayr va yengil harakat

Keraksiz shoshilish

Bir necha kundan keyin o‘zingizning shaxsiy «energiya xaritangiz» paydo bo‘ladi.

4. Hamma narsaga javob berish shart emas

Energiyani eng ko‘p sarflaydigan odatlardan biri — har bir xabar, gap, muammo va insonga darhol munosabat bildirish.

O‘zingizga ruxsat bering:

  • har bir xabarga darhol javob bermaslikka;

  • har bir bahsga kirmaslikka;

  • hammaning muammosini o‘z zimmangizga olmaslikka;

  • ba’zan «yo‘q» deyishga.

Energiyangizni saqlash — devor qurish emas, chegara belgilashdir.

5. «O‘zimga qaytish» uchun kichik tanaffuslar qiling

Kuniga 3–5 marta 2 daqiqalik tanaffus qiling.

Telefonni chetga qo‘ying va:

  1. 3–5 marta sekin nafas oling.

  2. Atrofingizdagi 3 ta narsaga diqqat qiling.

  3. Tanangizdagi hislarni sezing.

  4. O‘zingizdan so‘rang: «Hozir menga nima kerak?»

Javob oddiy bo‘lishi mumkin: suv ichish, biroz yurish, dam olish, diqqatni jamlash yoki shunchaki tinchlik.

6. Kun uchun bitta asosiy niyat tanlang

Ertalab o‘zingizga katta talablar qo‘yish o‘rniga bitta ichki yo‘nalish belgilang.

Masalan:

  • «Bugun o‘zimni shoshirmayman».

  • «Bugun diqqatimni muhim ishlarga beraman».

  • «Bugun tanamning signallarini eshitaman».

  • «Bugun boshqalarning kayfiyati uchun javobgar emasman».

  • «Bugun o‘zimga qattiqqo‘l emas, e’tiborli bo‘laman».

Bu niyatni kun davomida eslab turish e’tiboringizni yana o‘zingizga qaytarib turadi.

7. Kechqurun energiyangizni o‘zingizga qaytaring

Uxlashdan oldin 5 daqiqa yozing:

  • Bugun nima menga yaxshi ta’sir qildi?

  • Nima meni charchatdi?

  • Qaysi vaziyatda o‘zimni yo‘qotib qo‘ydim?

  • Qachon o‘zim bilan yaxshi aloqada bo‘ldim?

  • Ertaga nimani biroz boshqacha qilaman?

Muhimi, o‘zingizni tanqid qilmang. Faqat kuzating.

Eng oddiy formula

To‘xtash → tanani sezish → hissiyotni anglash → ehtiyojni aniqlash → o‘zingiz uchun bitta kichik amal qilish.

Masalan:
«Men charchadim» → «Yelkalarim tarang» → «Hammaga ulgurishga harakat qilyapman» → «Menga 10 daqiqa tinchlik kerak» → telefonni chetga qo‘yib, qisqa tanaffus qilish.

Shuni odatga aylantirsangiz, asta-sekin diqqatingiz boshqalar, tashqi voqealar va keraksiz xavotirlardan o‘zingizga qayta boshlaydi. Energiya ham ko‘pincha aynan shu yerda — o‘zingizni doimiy ravishda yo‘qotib qo‘ymaslikda saqlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyotQo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyot24.08, 12:3424 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24.08, 04:13Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?24.08, 03:49Xo‘jalik sovunidan foydalanishning 10 ta usuliXo‘jalik sovunidan foydalanishning 10 ta usuli23.08, 20:27Nimani o‘zgartirish kerak?: Orzudagi hayotga olib boruvchi yo‘lni topish uchun (psixologik qo‘llanma)Nimani o‘zgartirish kerak?: Orzudagi hayotga olib boruvchi yo‘lni topish uchun (psixologik qo‘llanma)23.08, 17:43«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi23.08, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?