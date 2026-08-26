Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?
Kun davomida e’tiborni o‘zingizga qaratish — o‘zingizni tashqi dunyodan uzib qo‘yish emas. Bu har soatda: «Hozir men qanday holatdaman? Tanamga, fikrimga va hissiyotimga nima kerak?» deb o‘zingizga qaytish odatidir.
Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun quyidagi oddiy tizimni sinab ko‘ring.
1. Kunni o‘zingizdan boshlang
Uyg‘onishingiz bilan darhol telefonga kirmang. Avval 5–10 daqiqa o‘zingizga vaqt bering.
O‘zingizdan so‘rang:
Bugun tanam qanday holatda?
Men hozir nimani his qilyapman?
Bugun men uchun eng muhim 1–3 ta ish nima?
Bugun o‘zimga qanday munosabatda bo‘lishni xohlayman?
Bu savollar diqqatingizni tashqi shovqindan o‘zingizga qaytaradi.
2. Tanangiz bilan kun davomida aloqa qiling
Kun davomida bir necha marta 30 soniyaga to‘xtang.
Quyidagilarga e’tibor bering:
yelkalaringiz tarang emasmi;
nafasingiz qanday;
ochlik, chanqoq yoki charchoq sezilyaptimi;
hozir dam olish yoki harakat qilish kerakmi.
Tana ko‘pincha bizga signal beradi, ammo biz uni telefon, ishlar va boshqalarning gaplari orasida eshitmay qolamiz.
3. Energiyangizni qayerga sarflayotganingizni kuzating
Kechqurun o‘zingizga bitta savol bering:
«Bugun menga energiya bergan narsalar nima bo‘ldi, energiyamni olgan narsalar nima bo‘ldi?»
Masalan:
Energiya beradi
Energiyani kamaytiradi
Tinch muhit
Ortiqcha tortishuvlar
Yaqin insonlar bilan yaxshi suhbat
Hammaga yoqishga urinish
Yetarli dam
Telefonda uzoq vaqt qolish
O‘zingizga muhim ish
Boshqalarning fikri haqida ortiqcha o‘ylash
Sayr va yengil harakat
Keraksiz shoshilish
Bir necha kundan keyin o‘zingizning shaxsiy «energiya xaritangiz» paydo bo‘ladi.
4. Hamma narsaga javob berish shart emas
Energiyani eng ko‘p sarflaydigan odatlardan biri — har bir xabar, gap, muammo va insonga darhol munosabat bildirish.
O‘zingizga ruxsat bering:
har bir xabarga darhol javob bermaslikka;
har bir bahsga kirmaslikka;
hammaning muammosini o‘z zimmangizga olmaslikka;
ba’zan «yo‘q» deyishga.
Energiyangizni saqlash — devor qurish emas, chegara belgilashdir.
5. «O‘zimga qaytish» uchun kichik tanaffuslar qiling
Kuniga 3–5 marta 2 daqiqalik tanaffus qiling.
Telefonni chetga qo‘ying va:
3–5 marta sekin nafas oling.
Atrofingizdagi 3 ta narsaga diqqat qiling.
Tanangizdagi hislarni sezing.
O‘zingizdan so‘rang: «Hozir menga nima kerak?»
Javob oddiy bo‘lishi mumkin: suv ichish, biroz yurish, dam olish, diqqatni jamlash yoki shunchaki tinchlik.
6. Kun uchun bitta asosiy niyat tanlang
Ertalab o‘zingizga katta talablar qo‘yish o‘rniga bitta ichki yo‘nalish belgilang.
Masalan:
«Bugun o‘zimni shoshirmayman».
«Bugun diqqatimni muhim ishlarga beraman».
«Bugun tanamning signallarini eshitaman».
«Bugun boshqalarning kayfiyati uchun javobgar emasman».
«Bugun o‘zimga qattiqqo‘l emas, e’tiborli bo‘laman».
Bu niyatni kun davomida eslab turish e’tiboringizni yana o‘zingizga qaytarib turadi.
7. Kechqurun energiyangizni o‘zingizga qaytaring
Uxlashdan oldin 5 daqiqa yozing:
Bugun nima menga yaxshi ta’sir qildi?
Nima meni charchatdi?
Qaysi vaziyatda o‘zimni yo‘qotib qo‘ydim?
Qachon o‘zim bilan yaxshi aloqada bo‘ldim?
Ertaga nimani biroz boshqacha qilaman?
Muhimi, o‘zingizni tanqid qilmang. Faqat kuzating.
Eng oddiy formula
To‘xtash → tanani sezish → hissiyotni anglash → ehtiyojni aniqlash → o‘zingiz uchun bitta kichik amal qilish.
Masalan:
«Men charchadim» → «Yelkalarim tarang» → «Hammaga ulgurishga harakat qilyapman» → «Menga 10 daqiqa tinchlik kerak» → telefonni chetga qo‘yib, qisqa tanaffus qilish.
Shuni odatga aylantirsangiz, asta-sekin diqqatingiz boshqalar, tashqi voqealar va keraksiz xavotirlardan o‘zingizga qayta boshlaydi. Energiya ham ko‘pincha aynan shu yerda — o‘zingizni doimiy ravishda yo‘qotib qo‘ymaslikda saqlanadi.
…