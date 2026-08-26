Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqida

·36·Dunyo
Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqida

Rossiya huquq-tartibot idoralari va Rosgvardiya matbuot xizmati aholi, ayniqsa yosh bolalar va o‘smirlar xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan yangi xavf turi haqida rasmiy ogohlantirish bilan chiqdi. Ma’lum qilinishicha, uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) yordamida aholi gavjum joylarga hamda ko‘chalarga niqoblangan qo‘lbola portlovchi qurilmalar tashlanmoqda.

Maxsus xizmatlar fuqarolarni yerda yoki jamoat joylarida yotgan har qanday shubhali va yorqin buyumlarga aslo yaqinlashmaslikka va ularni qo‘lga olmaslikka chaqirmoqda.

«Qopqon» buyumlar: Sapyorlar nimalardan ogohlantirmoqda?

Rosgvardiyaning «Zubr» chaqiruv belgisiga ega tajribali sapyori niqoblangan portlovchi moddalarning xavfli jihatlarini ochiqladi:

«Qo‘lbola portlovchi qurilmalarni yashirish uchun odamlarning e’tiborini oson jalb qiladigan kundalik qimmatbaho buyumlardan foydalanilmoqda. Bular — ko‘rinishidan to‘la bo‘lgan hamyonlar, bog‘lamli banknotalar, smartfonlar va hatto bolalar o‘yinchoqlari bo‘lishi mumkin. Ular dronlar orqali maqsadli tarzda tashlab ketiladi. Bunday narsalarni ko‘rganda tegmaslik kerakligini bolalarga tushuntirish ayniqsa muhim», — deydi mutaxassis.

2 oy ichida 6 mingdan ortiq portlovchi moslama yo‘q qilindi

Xavfsizlik choralari doirasida olib borilgan muhandislik-sapyorlik ishlari ko‘lami e’lon qilindi:

  • 6000 dan ortiq xavfli obyekt: Rosgvardiyaning ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi ikki oy ichida Donetsk yo‘nalishida 6 mingdan ziyod portlovchi modda va qurilmalar aniqlanib, zararsizlantirilgan;

  • Borish qiyin bo‘lgan joylar: Portlovchi tuzoqlar nafaqat yo‘l yoqalarida, balki kirish murakkab bo‘lgan hududlar, bog‘lar va xarobalarda ham uchramoqda.

Fuqarolar uchun asosiy xavfsizlik qoidalari

Mutasaddi idoralar aholiga shubhali holatlarda quyidagi harakatlarni amalga oshirishni eslatadi:

  • Ko‘chada yotgan egasiz pul, telefon, o‘yinchoq yoki hamyonlarga umuman qo‘l tekkizmaslik va oyoq bilan surmaslik;

  • Xavfli zonadan darhol xavfsiz masofaga uzoqlashish;

  • Zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar yoki qutqaruv xizmatiga xabar berish.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Bugun, 13:59Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiMast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiBugun, 13:41Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Bugun, 13:36Meyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiMeyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiBugun, 13:32Putin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiPutin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiBugun, 13:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi