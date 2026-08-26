Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqida
Rossiya huquq-tartibot idoralari va Rosgvardiya matbuot xizmati aholi, ayniqsa yosh bolalar va o‘smirlar xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan yangi xavf turi haqida rasmiy ogohlantirish bilan chiqdi. Ma’lum qilinishicha, uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) yordamida aholi gavjum joylarga hamda ko‘chalarga niqoblangan qo‘lbola portlovchi qurilmalar tashlanmoqda.
Maxsus xizmatlar fuqarolarni yerda yoki jamoat joylarida yotgan har qanday shubhali va yorqin buyumlarga aslo yaqinlashmaslikka va ularni qo‘lga olmaslikka chaqirmoqda.
«Qopqon» buyumlar: Sapyorlar nimalardan ogohlantirmoqda?
Rosgvardiyaning «Zubr» chaqiruv belgisiga ega tajribali sapyori niqoblangan portlovchi moddalarning xavfli jihatlarini ochiqladi:
«Qo‘lbola portlovchi qurilmalarni yashirish uchun odamlarning e’tiborini oson jalb qiladigan kundalik qimmatbaho buyumlardan foydalanilmoqda. Bular — ko‘rinishidan to‘la bo‘lgan hamyonlar, bog‘lamli banknotalar, smartfonlar va hatto bolalar o‘yinchoqlari bo‘lishi mumkin. Ular dronlar orqali maqsadli tarzda tashlab ketiladi. Bunday narsalarni ko‘rganda tegmaslik kerakligini bolalarga tushuntirish ayniqsa muhim», — deydi mutaxassis.
2 oy ichida 6 mingdan ortiq portlovchi moslama yo‘q qilindi
Xavfsizlik choralari doirasida olib borilgan muhandislik-sapyorlik ishlari ko‘lami e’lon qilindi:
6000 dan ortiq xavfli obyekt: Rosgvardiyaning ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi ikki oy ichida Donetsk yo‘nalishida 6 mingdan ziyod portlovchi modda va qurilmalar aniqlanib, zararsizlantirilgan;
Borish qiyin bo‘lgan joylar: Portlovchi tuzoqlar nafaqat yo‘l yoqalarida, balki kirish murakkab bo‘lgan hududlar, bog‘lar va xarobalarda ham uchramoqda.
Fuqarolar uchun asosiy xavfsizlik qoidalari
Mutasaddi idoralar aholiga shubhali holatlarda quyidagi harakatlarni amalga oshirishni eslatadi:
Ko‘chada yotgan egasiz pul, telefon, o‘yinchoq yoki hamyonlarga umuman qo‘l tekkizmaslik va oyoq bilan surmaslik;
Xavfli zonadan darhol xavfsiz masofaga uzoqlashish;
Zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlar yoki qutqaruv xizmatiga xabar berish.
…