Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordi

·100·Dunyo
Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordi

Rossiyada 27 yoshli Anna Obrazsova mast holda 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yuborganlikda gumonlanmoqda

Hodisa 10 avgust kuni kechasi Sergiyev Posad shahrida sodir bo‘lgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ayol ikki nafar farzandi bilan xonadonda bo‘lgan. U mast holatda qizini balkon panjarasidan oshirib pastga uloqtirgan. Qizcha 10-qavatdan qulab, turli darajadagi og‘ir tan jarohatlarini olgan.

Qizchaning omon qolishiga uning do‘kon peshayvoniga tushgani sabab bo‘lgan. U og‘ir ahvolda shifoxonaga olib ketilgan va reanimatsiya bo‘limiga joylashtirilgan. Keyinchalik OAV qizchaning hushiga kelgani va ahvolida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilganini xabar qilgan.

Rossiya Tergov qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, ayol so‘roq vaqtida aybini tan olgan, ammo nima sababdan bunday ish qilganini tushuntira olmagan. Unga voyaga yetmagan shaxsni o‘ldirishga suiqasd qilish bo‘yicha ayblov qo‘yilgan.

12 avgust kuni Sergiyev Posad shahar sudi ayolni hibsga olgan. U 2026 yil 10 oktyabrga qadar qamoqda saqlanishi belgilangan. Ish bo‘yicha tergov davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Bugun, 13:59Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaPul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaBugun, 13:51Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Bugun, 13:36Meyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiMeyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiBugun, 13:32Putin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiPutin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdiBugun, 13:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi