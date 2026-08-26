Putin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdi

·95·Dunyo
Putin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdi

25 avgust kuni AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Retkliffning Rossiya poytaxtiga e’lon qilinmagan kutilmagan tashrifi katta shov-shuvlarga sabab bo‘lgan edi. Kreml rasmiysi Vladimir Putin va AQSH bosh razvedkachisi o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv bo‘lib o‘tgan-o‘tmagani bo‘yicha tarqalgan turli xabarlarga oydinlik kiritdi.

Rossiya Federatsiyasi Prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov «Interfaks» agentligiga bergan izohida davlat rahbarining kun tartibida bunday muzokara rejalashtirilmagani va uchrashuv bo‘lib o‘tmaganini rasman tasdiqladi.

«Prezident bilan uchrashuvlar yo‘q va jadvalda ham ko‘zda tutilmagan edi», — deya qisqa va lo‘nda javob berdi Peskov.

Vnukovodagi samolyot va sirli 9 soat

AQSH razvedkasi rahbarining Moskvaga kelib-ketishi daqiqalargacha qayd etildi:

  • 10:04 dagi qo‘nish: Jon Retkliffni olib kelgan AQSH Harbiy-havo kuchlariga qarashli Boeing C-17 Globemaster III og‘ir harbiy-transport samolyoti 25 avgust kuni ertalab Moskva vaqti bilan soat 10:04 atrofida «Vnukovo» xalqaro aeroportiga kelib qo‘ndi;

  • Kechki parvoz: Oradan taxminan 9 soat o‘tib, kechqurun Amerika samolyoti Moskvadan havoga ko‘tarildi va ortga qaytib ketdi.

Tashrifning asl sababi nima?

Kreml vakili nufuzli The Washington Post nashriga bergan izohida ushbu sirli tashrif maqsadiga to‘xtalib o‘tdi:

  • Maxsus xizmatlar kanali: Dmitriy Peskovning so‘zlariga ko‘ra, MRB direktorining Moskvaga safari oliy darajadagi siyosiy muzokara emas, balki ikki mamlakat maxsus xizmatlari o‘rtasidagi ishchi muloqot va yopiq aloqalar bilan bog‘liq;

  • Yopiq kun tartibi: Muzokaralarda aynan qaysi mavzular (mahbuslar almashinuvi, strategik xavfsizlik yoki keskinlikni kamaytirish liniyalari) muhokama qilingani bo‘yicha batafsil tafsilotlar hozircha sir saqlanmoqda.

Shu tariqa, Retkliffning Moskvadagi qisqa muddatli safari to‘g‘ridan to‘g‘ri Kreml rahbari bilan emas, balki Rossiya maxsus xizmatlari vakillari bilan muloqot doirasida o‘tkazilgani ma’lum bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Maskka Ozodlik ordeni: Kiyev nega milliarderga davlat mukofotini berdi?Bugun, 13:59Pul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaPul, telefon va o‘yinchoqlar: Dronlardan tashlanayotgan xavfli «qopqonlar» haqidaBugun, 13:51Pokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiPokistondagi shifoxona yong‘inida 14 chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 13:50Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiMast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiBugun, 13:41Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Germaniyada aholining Fridrix Mersga ishonchi nega keskin tushib ketdi?Bugun, 13:36Meyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiMeyerutda ayol ariqni tozalatish uchun g‘alati usul o‘ylab topdiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi