Putin MRB direktorini qabul qildimi? Peskov ushbu sirli tashrif bo‘yicha bayonot berdi
25 avgust kuni AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Retkliffning Rossiya poytaxtiga e’lon qilinmagan kutilmagan tashrifi katta shov-shuvlarga sabab bo‘lgan edi. Kreml rasmiysi Vladimir Putin va AQSH bosh razvedkachisi o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv bo‘lib o‘tgan-o‘tmagani bo‘yicha tarqalgan turli xabarlarga oydinlik kiritdi.
Rossiya Federatsiyasi Prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov «Interfaks» agentligiga bergan izohida davlat rahbarining kun tartibida bunday muzokara rejalashtirilmagani va uchrashuv bo‘lib o‘tmaganini rasman tasdiqladi.
«Prezident bilan uchrashuvlar yo‘q va jadvalda ham ko‘zda tutilmagan edi», — deya qisqa va lo‘nda javob berdi Peskov.
Vnukovodagi samolyot va sirli 9 soat
AQSH razvedkasi rahbarining Moskvaga kelib-ketishi daqiqalargacha qayd etildi:
10:04 dagi qo‘nish: Jon Retkliffni olib kelgan AQSH Harbiy-havo kuchlariga qarashli Boeing C-17 Globemaster III og‘ir harbiy-transport samolyoti 25 avgust kuni ertalab Moskva vaqti bilan soat 10:04 atrofida «Vnukovo» xalqaro aeroportiga kelib qo‘ndi;
Kechki parvoz: Oradan taxminan 9 soat o‘tib, kechqurun Amerika samolyoti Moskvadan havoga ko‘tarildi va ortga qaytib ketdi.
Tashrifning asl sababi nima?
Kreml vakili nufuzli The Washington Post nashriga bergan izohida ushbu sirli tashrif maqsadiga to‘xtalib o‘tdi:
Maxsus xizmatlar kanali: Dmitriy Peskovning so‘zlariga ko‘ra, MRB direktorining Moskvaga safari oliy darajadagi siyosiy muzokara emas, balki ikki mamlakat maxsus xizmatlari o‘rtasidagi ishchi muloqot va yopiq aloqalar bilan bog‘liq;
Yopiq kun tartibi: Muzokaralarda aynan qaysi mavzular (mahbuslar almashinuvi, strategik xavfsizlik yoki keskinlikni kamaytirish liniyalari) muhokama qilingani bo‘yicha batafsil tafsilotlar hozircha sir saqlanmoqda.
Shu tariqa, Retkliffning Moskvadagi qisqa muddatli safari to‘g‘ridan to‘g‘ri Kreml rahbari bilan emas, balki Rossiya maxsus xizmatlari vakillari bilan muloqot doirasida o‘tkazilgani ma’lum bo‘ldi.
…