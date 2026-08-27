Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldi
Nepal shimolida yuz bergan halokatli tabiiy ofat — kuchli suv toshqinlari va ko‘chkilar oqibatida halok bo‘lganlar soni 270 nafarga yetdi. Bu haqda mamlakat politsiyasiga tayanib, «Sinxua» axborot agentligi xabar berdi.
Hududda vaziyat o‘ta og‘irligicha qolmoqda: o‘nlab aholi punktlari suv ostida qolgan, infratuzilma jiddiy shikastlangan va yuzlab odamlarning taqdiri noma’lum bo‘lib turibdi.
30 ta davlatdan kelgan sayyohlar xavf ostida: Bedarak yo‘qolganlar soni
Nepal Turizm kengashining so‘nggi rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, ofat hududida 644 nafar inson bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda:
Mahalliy aholi: Yo‘qolganlarning 127 nafari Nepal fuqarolari;
Xorijlik sayyohlar: Dunyoning qariyb 30 ta davlatidan kelgan 517 nafar sayyoh bilan aloqa butunlay uzilib qolgan. Ularni qidirib topish bo‘yicha maxsus guruhlar ish olib bormoqda.
7,5 ming kuch tuzilmalari xodimi va aviaevakuatsiya
Ofat hududlarida favqulodda xizmatlar va armiya bo‘linmalari tunu kun faoliyat yuritmoqda:
Havo orqali evakuatsiya: Tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va oqibatlarini bartaraf etish milliy boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, vertolyotlar yordamida xavfli hududlardan 305 nafar odam havo yo‘li orqali evakuatsiya qilindi;
Katta kuch safarbar etildi: Qidiruv-qutqaruv, jasadlarni olib chiqish va tirik qolganlarni qutqarish ishlariga jami 7 451 nafar kuch tuzilmalari xodimlari, harbiylar va maxsus qutqaruvchilar jalb etilgan.
Nepal hukumati barcha mavjud imkoniyatlarni ishga solgan holda ofat hududlaridagi qidiruv ishlarini jadallashtirmoqda.
…