Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdi

·16·Texno
Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdi

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti uchun moʻljallangan referal dasturiga jiddiy oʻzgartirishlar kiritdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda foydalanuvchilar oʻz doʻstlarini xizmatga taklif qilgani uchun nafaqat aloqa uchun bonuslar, balki toʻgʻridan-toʻgʻri bank hisob raqamiga oʻtkaziladigan pul mukofotlarini olishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalgi qoidalarga koʻra, kompaniya taqdim etgan mukofotlar faqatgina kelgusi oy uchun obunani toʻlashga yoʻnaltiriladigan «kreditlar» koʻrinishida berilar edi. Endilikda esa foydalanuvchilar shaxsiy kabinet orqali toʻgʻridan-toʻgʻri pul toʻlovlarini tanlash imkoniyatiga ega boʻldilar. Buning uchun foydalanuvchi oʻzining bank hisob raqamini tizimga ulashi kifoya qiladi.

Yangi tizimning bozorga taʼsiri

Mazkur yangilik sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida, ayniqsa chekka va qishloq hududlarida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Sababi, mustaqil oʻrnatuvchilar va Starlink dilerlari endilikda har bir ulangan mijoz uchun real moliyaviy ragʻbatga ega boʻlmoqdalar. Bu esa ularni SpaceX uchun toʻlaqonli savdo kanaliga aylantiradi.

Hozircha ushbu pul mukofotlarini oʻz ichiga olgan yangilangan dastur faqat AQSh hududidagina amal qilmoqda. Yevropa mamlakatlarida esa avvalroq bepul obuna oylari «servis kreditlari» bilan almashtirilgan edi. Mutaxassislarning fikricha, kelgusida Yevropada ham aynan shunday toʻgʻridan-toʻgʻri pul toʻlov tizimiga oʻtilishi ehtimoldan xoli emas.

Ishtirok etish shartlari va cheklovlar

Dasturda qatnashish uchun foydalanuvchilar maʼlum talablarga javob berishi kerak. Xususan, aksiya faqat Residential yoki Roam tariflaridan foydalanadigan amaldagi faol Starlink abonentlari uchungina amal qiladi. Kompaniyaning avvalgi qoidalariga koʻra, referallardan faqat daromad topish maqsadidagina foydalanish xizmat shartlarini buzish deb baholangan va akkauntning bloklanishiga olib kelishi mumkin edi.

Shunga qaramay, joriy etilgan toʻgʻridan-toʻgʻri pul toʻlovlari tizimi mazkur dasturni yangi bosqichga olib chiqib, uni mijozlarni jalb qilishning ancha professional va shaffof vositasiga aylantirmoqda. Bu esa Starlink tarmogʻining yanada kengayishiga va global miqyosda oʻz mavqeini mustahkamlashiga xizmat qiladi.

StarlinkSpaceXInternetTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiSamsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiBugun, 20:51iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektSamsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektBugun, 19:00Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaMax messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaBugun, 18:23Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiYandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiBugun, 17:58Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda