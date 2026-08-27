Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdi
Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti uchun moʻljallangan referal dasturiga jiddiy oʻzgartirishlar kiritdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, endilikda foydalanuvchilar oʻz doʻstlarini xizmatga taklif qilgani uchun nafaqat aloqa uchun bonuslar, balki toʻgʻridan-toʻgʻri bank hisob raqamiga oʻtkaziladigan pul mukofotlarini olishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalgi qoidalarga koʻra, kompaniya taqdim etgan mukofotlar faqatgina kelgusi oy uchun obunani toʻlashga yoʻnaltiriladigan «kreditlar» koʻrinishida berilar edi. Endilikda esa foydalanuvchilar shaxsiy kabinet orqali toʻgʻridan-toʻgʻri pul toʻlovlarini tanlash imkoniyatiga ega boʻldilar. Buning uchun foydalanuvchi oʻzining bank hisob raqamini tizimga ulashi kifoya qiladi.
Yangi tizimning bozorga taʼsiriMazkur yangilik sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida, ayniqsa chekka va qishloq hududlarida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Sababi, mustaqil oʻrnatuvchilar va Starlink dilerlari endilikda har bir ulangan mijoz uchun real moliyaviy ragʻbatga ega boʻlmoqdalar. Bu esa ularni SpaceX uchun toʻlaqonli savdo kanaliga aylantiradi.
Hozircha ushbu pul mukofotlarini oʻz ichiga olgan yangilangan dastur faqat AQSh hududidagina amal qilmoqda. Yevropa mamlakatlarida esa avvalroq bepul obuna oylari «servis kreditlari» bilan almashtirilgan edi. Mutaxassislarning fikricha, kelgusida Yevropada ham aynan shunday toʻgʻridan-toʻgʻri pul toʻlov tizimiga oʻtilishi ehtimoldan xoli emas.
Ishtirok etish shartlari va cheklovlarDasturda qatnashish uchun foydalanuvchilar maʼlum talablarga javob berishi kerak. Xususan, aksiya faqat Residential yoki Roam tariflaridan foydalanadigan amaldagi faol Starlink abonentlari uchungina amal qiladi. Kompaniyaning avvalgi qoidalariga koʻra, referallardan faqat daromad topish maqsadidagina foydalanish xizmat shartlarini buzish deb baholangan va akkauntning bloklanishiga olib kelishi mumkin edi.
Shunga qaramay, joriy etilgan toʻgʻridan-toʻgʻri pul toʻlovlari tizimi mazkur dasturni yangi bosqichga olib chiqib, uni mijozlarni jalb qilishning ancha professional va shaffof vositasiga aylantirmoqda. Bu esa Starlink tarmogʻining yanada kengayishiga va global miqyosda oʻz mavqeini mustahkamlashiga xizmat qiladi.
…