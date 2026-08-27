Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdi

·7·Texno
Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdi

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining yangi avloddagi Odyssey oʻyin monitorlari turkumini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar orasida rekord darajadagi kadrlar chastotasiga ega ilgʻor modellar hamda keng formatli yechimlar mavjud boʻlib, ular kiberSPORT olami va professional foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi taqdim etilgan qurilmalar orasida Odyssey G6 G60H modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan yaqqol ajralib turadi. Ushbu 27 dyuymli IPS panelga asoslangan qurilma dastlabki taqdimotlarda eʼlon qilingan koʻrsatkichlarni yangilab, HD tasvir sifatida naq 1100 Hz chastotani taqdim eta oladi. Eʼtiborlisi, monitorning oʻziga xos imkoniyatlari tufayli undan foydalanganda yuqori aniqlikdagi 1440p formatining oʻzida ham 600 Hz chastotaga erishish mumkin.

Keng ekran va yuqori texnologiyali QD-OLED modellar

Turkumdagi yana bir diqqatga sazovor qurilma Odyssey OLED G9 boʻlib, u QD-OLED Penta Tandem texnologiyasiga ega 32:9 nisbatdagi ulkan panel bilan jihozlangan. Monitor oʻzining 5120x1440 pikselli tub ruxsatida 360 Hz chastotada ishlaydi. Biroq ruxsatni 2560x720 pikselgacha tushirish evaziga kadrlar chastotasini 720 Hz gacha oshirish imkoniyati ham mavjud.

Shunga qaramay, bunday rejimda piksel zichligi dyuymiga atigi 54 donani tashkil etib, bozordagi oʻrtacha koʻrsatkichdan ikki barobar kamayishini inobatga olish lozim. Shu bilan birga, 32 dyuymli QD-OLED panelga ega Odyssey OLED G8 modeli ham uch xil ish rejimini qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchilar 4K, 2K va Full HD ruxsatlarida mos ravishda 360, 520 yoki 680 Hz chastotalar oraligʻida tanlov qilishlari mumkin boʻladi.

Klassik nisbatdagi ulkan va egilgan ekran

Ishlab chiqaruvchi yangi qatorda alohida eʼtiborni Odyssey OLED G7 modeliga qaratgan. Ushbu qurilma zamonaviy tendensiyalardan biroz farqli oʻlaroq, klassik 16:9 nisbatdagi ulkan 42 dyuymli paneli bilan ajralib turadi. Muhimi, shunchalik yirik ekran 1000R egilish radiusiga ega boʻlib, oʻyin jarayonida chuqur singish effektini taʼminlaydi.

Mazkur modeldagi kadrlar chastotasi 165 Hz darajasida belgilangan boʻlib, u oʻta yuqori tezlikdan koʻra tasvir sifati, oʻlchami va egilgan ekran qulayligini ustuvor biluvchi geymerlar uchun moʻljallangan. Samsung taqdim etgan ushbu keng qamrovli turkum kelgusida oʻyin monitorlari bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

SamsungMonitorTexnologiyaOʻyinYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiSpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiBugun, 21:28Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiBugun, 20:29iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektSamsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektBugun, 19:00Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaMax messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaBugun, 18:23Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiYandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda