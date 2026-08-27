Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdi
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining yangi avloddagi Odyssey oʻyin monitorlari turkumini keng jamoatchilikka namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalar orasida rekord darajadagi kadrlar chastotasiga ega ilgʻor modellar hamda keng formatli yechimlar mavjud boʻlib, ular kiberSPORT olami va professional foydalanuvchilar eʼtiborini tortishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi taqdim etilgan qurilmalar orasida Odyssey G6 G60H modeli oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan yaqqol ajralib turadi. Ushbu 27 dyuymli IPS panelga asoslangan qurilma dastlabki taqdimotlarda eʼlon qilingan koʻrsatkichlarni yangilab, HD tasvir sifatida naq 1100 Hz chastotani taqdim eta oladi. Eʼtiborlisi, monitorning oʻziga xos imkoniyatlari tufayli undan foydalanganda yuqori aniqlikdagi 1440p formatining oʻzida ham 600 Hz chastotaga erishish mumkin.
Keng ekran va yuqori texnologiyali QD-OLED modellarTurkumdagi yana bir diqqatga sazovor qurilma Odyssey OLED G9 boʻlib, u QD-OLED Penta Tandem texnologiyasiga ega 32:9 nisbatdagi ulkan panel bilan jihozlangan. Monitor oʻzining 5120x1440 pikselli tub ruxsatida 360 Hz chastotada ishlaydi. Biroq ruxsatni 2560x720 pikselgacha tushirish evaziga kadrlar chastotasini 720 Hz gacha oshirish imkoniyati ham mavjud.
Shunga qaramay, bunday rejimda piksel zichligi dyuymiga atigi 54 donani tashkil etib, bozordagi oʻrtacha koʻrsatkichdan ikki barobar kamayishini inobatga olish lozim. Shu bilan birga, 32 dyuymli QD-OLED panelga ega Odyssey OLED G8 modeli ham uch xil ish rejimini qoʻllab-quvvatlaydi. Foydalanuvchilar 4K, 2K va Full HD ruxsatlarida mos ravishda 360, 520 yoki 680 Hz chastotalar oraligʻida tanlov qilishlari mumkin boʻladi.
Klassik nisbatdagi ulkan va egilgan ekranIshlab chiqaruvchi yangi qatorda alohida eʼtiborni Odyssey OLED G7 modeliga qaratgan. Ushbu qurilma zamonaviy tendensiyalardan biroz farqli oʻlaroq, klassik 16:9 nisbatdagi ulkan 42 dyuymli paneli bilan ajralib turadi. Muhimi, shunchalik yirik ekran 1000R egilish radiusiga ega boʻlib, oʻyin jarayonida chuqur singish effektini taʼminlaydi.
Mazkur modeldagi kadrlar chastotasi 165 Hz darajasida belgilangan boʻlib, u oʻta yuqori tezlikdan koʻra tasvir sifati, oʻlchami va egilgan ekran qulayligini ustuvor biluvchi geymerlar uchun moʻljallangan. Samsung taqdim etgan ushbu keng qamrovli turkum kelgusida oʻyin monitorlari bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
…