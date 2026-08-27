137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi

·33·Sport
137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi

Ispaniyaning «Barselona» klubi darvozabon chizig‘ini kuchaytirish yo‘lida shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Kataloniya klubi rasmiy sayti Turkiyaning «Fenerbahche» klubi posboni, 31 yoshli xorvatiyalik Dominik Livakovich transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishilganini rasman e’lon qildi.

Tomonlar o‘rtasidagi rasmiy bitim 2030 yil 30 iyunga qadar — 4 yil muddatga mo‘ljallangan bo‘lib, Livakovich endilikda «ko‘k-anorranglilar» darvozasini himoya qiladi.

«Dinamo Zagreb»dagi 7 karra chempionlik davri

Livakovich katta futboldagi dastlabki qadamlarini «Zadar» va «Zagreb» yoshlar jamoalarida tashlagan, ammo uning asosiy yulduzi «Dinamo Zagreb»da porladi:

  • 295 ta o‘yin va 137 «quruq» bahs: 2016/2017 yilgi mavsumda Zagreb klubi safiga qo‘shilgan posbon umumiy hisobda 295 ta uchrashuvda maydonga tushib, 249 ta gol o‘tkazib yubordi va naq 137 ta bahsda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi;

  • Yetti karra chempion: Darvozabon Zagreb klubi safida ketma-ket yetti marta Xorvatiya chempionligi va bir qator milliy kuboklarni qo‘lga kiritdi.

Turkiya va La Liga sari yo‘l

Xorvatiyalik darvozabonning keyingi karyerasi ham xalqaro maydonda muhim tajribalarga boy bo‘ldi:

  • «Fenerbahche»dagi davr: 2023 yilning yozida Istanbulning «Fenerbahche» klubiga o‘tgan Livakovich turk grandi safida jami 74 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 24 ta bahsda darvozasini «quruq» saqladi;

  • Ijara va Zagrebga qaytish: 2025 yil yozida Ispaniyaning «Jirona» klubiga ijaraga berilgan bo‘lsa-da, u yerda maydonga tushmadi. Keyinchalik qadrdon «Dinamo Zagreb»ga qisqa muddatga qaytib, 15 ta uchrashuvda 10 ta gol o‘tkazib yubordi va 8 ta o‘yinda daxlsizlikni saqladi.

Endilikda tajribali xorvat posboni La Liga va Yevropa Chempionlar ligasida «Barselona»ning bosh darvozaboni sifatida o‘z imkoniyatlarini namoyish etishga tayyorlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!Bugun, 20:19Angliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiAngliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiBugun, 18:29Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiOktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiBugun, 15:38Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Bugun, 14:17Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Bugun, 14:06Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)