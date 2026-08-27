137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi
Ispaniyaning «Barselona» klubi darvozabon chizig‘ini kuchaytirish yo‘lida shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Kataloniya klubi rasmiy sayti Turkiyaning «Fenerbahche» klubi posboni, 31 yoshli xorvatiyalik Dominik Livakovich transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishilganini rasman e’lon qildi.
Tomonlar o‘rtasidagi rasmiy bitim 2030 yil 30 iyunga qadar — 4 yil muddatga mo‘ljallangan bo‘lib, Livakovich endilikda «ko‘k-anorranglilar» darvozasini himoya qiladi.
«Dinamo Zagreb»dagi 7 karra chempionlik davri
Livakovich katta futboldagi dastlabki qadamlarini «Zadar» va «Zagreb» yoshlar jamoalarida tashlagan, ammo uning asosiy yulduzi «Dinamo Zagreb»da porladi:
295 ta o‘yin va 137 «quruq» bahs: 2016/2017 yilgi mavsumda Zagreb klubi safiga qo‘shilgan posbon umumiy hisobda 295 ta uchrashuvda maydonga tushib, 249 ta gol o‘tkazib yubordi va naq 137 ta bahsda o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi;
Yetti karra chempion: Darvozabon Zagreb klubi safida ketma-ket yetti marta Xorvatiya chempionligi va bir qator milliy kuboklarni qo‘lga kiritdi.
Turkiya va La Liga sari yo‘l
Xorvatiyalik darvozabonning keyingi karyerasi ham xalqaro maydonda muhim tajribalarga boy bo‘ldi:
«Fenerbahche»dagi davr: 2023 yilning yozida Istanbulning «Fenerbahche» klubiga o‘tgan Livakovich turk grandi safida jami 74 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 24 ta bahsda darvozasini «quruq» saqladi;
Ijara va Zagrebga qaytish: 2025 yil yozida Ispaniyaning «Jirona» klubiga ijaraga berilgan bo‘lsa-da, u yerda maydonga tushmadi. Keyinchalik qadrdon «Dinamo Zagreb»ga qisqa muddatga qaytib, 15 ta uchrashuvda 10 ta gol o‘tkazib yubordi va 8 ta o‘yinda daxlsizlikni saqladi.
Endilikda tajribali xorvat posboni La Liga va Yevropa Chempionlar ligasida «Barselona»ning bosh darvozaboni sifatida o‘z imkoniyatlarini namoyish etishga tayyorlanmoqda.
…