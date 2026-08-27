Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqda

·5·Dunyo
Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqda

Fransiya va Italiya Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimini tubdan mustahkamlashga qaratilgan yirik harbiy kelishuvga erishdi. Ikki davlat Kiyevga yangi avloddagi to‘rtta SAMP/T NG zenit-raketa majmuasini (ZRK) yetkazib berish bo‘yicha rasman kelishib oldi.

Mazkur mudofaa paketining umumiy qiymati taxminan 3 milliard yevroni tashkil etadi. Bu haqda Italiyaning nufuzli «La Repubblica» nashri o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi.

Moliyalashtirish manbasi va yetkazib berish muddatlari

Mazkur yirik harbiy loyiha Yevropa Ittifoqining maxsus moliyaviy fondlari orqali qoplanadi:

  • Ukraine Support Loan mexanizmi: Kelishuvni moliyalashtirish Yevropaning 2026–2027 yillarda Ukrainani qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus tashkil etilgan «Ukraine Support Loan» mexanizmi mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi;

  • Tezkor logistika: Italiya tomoni kelishilgan qurol-aslahalarni jo‘natish jarayonini allaqachon joriy yilning oktyabr oyi oxiriga qadar to‘liq yakunlash majburiyatini oldi.

Aster 30 raketalari va litsenziya: Ukrainada mahalliy ishlab chiqarish boshlanadi

Harbiy yordam paketi nafaqat kompleksning o‘zi, balki qo‘shimcha muhim komponentlarni ham o‘z ichiga oladi:

  • Radarlar va tutib oluvchi raketalar: Yangi ZRKlardan tashqari, Ukraina armiyasiga havo nishonlarini urib tushiruvchi yuqori aniqlikdagi Aster 30 raketalari, zamonaviy radarlar hamda SAMP/T tizimlari uchun zarur barcha ehtiyot qismlar taqdim etiladi;

  • Ukrainada litsenzion ishlab chiqarish: Yevropa Ittifoqi davlatlari Vladimir Zelenskiy hukumatiga Aster 30 raketalarini bevosita Ukraina hududida litsenziya asosida ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishga rasman ruxsat berdi. Bu qaror Kiyev uchun uzoq muddatli harbiy mustaqillikni ta’minlashda muhim strategik qadam hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiBugun, 19:13«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!Bugun, 19:07Xitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdiXitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdiBugun, 18:39Nina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdiNina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdiBugun, 18:10Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiDafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiBugun, 15:51Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi