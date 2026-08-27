Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqda
Fransiya va Italiya Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimini tubdan mustahkamlashga qaratilgan yirik harbiy kelishuvga erishdi. Ikki davlat Kiyevga yangi avloddagi to‘rtta SAMP/T NG zenit-raketa majmuasini (ZRK) yetkazib berish bo‘yicha rasman kelishib oldi.
Mazkur mudofaa paketining umumiy qiymati taxminan 3 milliard yevroni tashkil etadi. Bu haqda Italiyaning nufuzli «La Repubblica» nashri o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi.
Moliyalashtirish manbasi va yetkazib berish muddatlari
Mazkur yirik harbiy loyiha Yevropa Ittifoqining maxsus moliyaviy fondlari orqali qoplanadi:
Ukraine Support Loan mexanizmi: Kelishuvni moliyalashtirish Yevropaning 2026–2027 yillarda Ukrainani qo‘llab-quvvatlash uchun maxsus tashkil etilgan «Ukraine Support Loan» mexanizmi mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi;
Tezkor logistika: Italiya tomoni kelishilgan qurol-aslahalarni jo‘natish jarayonini allaqachon joriy yilning oktyabr oyi oxiriga qadar to‘liq yakunlash majburiyatini oldi.
Aster 30 raketalari va litsenziya: Ukrainada mahalliy ishlab chiqarish boshlanadi
Harbiy yordam paketi nafaqat kompleksning o‘zi, balki qo‘shimcha muhim komponentlarni ham o‘z ichiga oladi:
Radarlar va tutib oluvchi raketalar: Yangi ZRKlardan tashqari, Ukraina armiyasiga havo nishonlarini urib tushiruvchi yuqori aniqlikdagi Aster 30 raketalari, zamonaviy radarlar hamda SAMP/T tizimlari uchun zarur barcha ehtiyot qismlar taqdim etiladi;
Ukrainada litsenzion ishlab chiqarish: Yevropa Ittifoqi davlatlari Vladimir Zelenskiy hukumatiga Aster 30 raketalarini bevosita Ukraina hududida litsenziya asosida ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishga rasman ruxsat berdi. Bu qaror Kiyev uchun uzoq muddatli harbiy mustaqillikni ta’minlashda muhim strategik qadam hisoblanadi.
…