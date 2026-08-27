«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!

·34·Sport
«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!

Angliya Premer-ligasida kutilmagan va shov-shuvli transfer amalga oshdi. Londonning «Tottenhem» klubi «Manchester Siti» va Misr milliy terma jamoasi hujumchisi Omar Marmushni mavsum oxiriga qadar rasman ijaraga oldi.

Mazkur kelishuv nafaqat oddiy ijarani, balki «shporlar» uchun hujumchini to‘liq sotib olish huquqini ham o‘z ichiga olgan bo‘lib, London klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish yo‘lida jiddiy qadam tashladi.

58 million yevrolik sotib olish bandi va shartnoma tafsilotlari

Transfer bitimi quyidagi muhim moliyaviy va huquqiy shartlarni o‘z ichiga oladi:

  • Sotib olish imkoniyati: «Tottenhem» ijara muddati yakunlangach, futbolchining to‘liq transfer huquqini 58 million yevro evaziga sotib olish bo‘yicha ustuvor bandga ega bo‘ldi;

  • Bozor qiymati: Taniqli Transfermarkt portali ayni paytda 27 yoshli misrlik hujumchining transfer bozoridagi real qiymatini 50 million yevroga baholamoqda.

«Manchester Siti»dagi davr va terma jamoa statistikasi

Omar Marmush Angliya grandi safida qisqa vaqt ichida yuqori darajadagi o‘yinlarni o‘tkazishga ulgurdi:

  • «Shaharliklar» safidagi natijalar: Hujumchi 2025 yilning yanvarida Germaniyaning «Ayntraxt» klubidan «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tgan edi. U Manchester klubi libosida barcha turnirlarda jami 62 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 16 ta gol urishga erishdi;

  • Misr terma jamoasida: Xalqaro maydonda ham yetakchilardan biri bo‘lgan Marmush Misr milliy terma jamoasi safida 55 ta bahsda 11 ta gol qayd etgan.

Endilikda misrlik to‘purar «Tottenhem»ning APL va xalqaro maydondagi bosh kuchlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Bugun, 21:12137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydiBugun, 20:22Angliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiAngliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiBugun, 18:29Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiOktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiBugun, 15:38Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Bugun, 14:17Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Bugun, 14:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)