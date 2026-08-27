«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!
Angliya Premer-ligasida kutilmagan va shov-shuvli transfer amalga oshdi. Londonning «Tottenhem» klubi «Manchester Siti» va Misr milliy terma jamoasi hujumchisi Omar Marmushni mavsum oxiriga qadar rasman ijaraga oldi.
Mazkur kelishuv nafaqat oddiy ijarani, balki «shporlar» uchun hujumchini to‘liq sotib olish huquqini ham o‘z ichiga olgan bo‘lib, London klubi hujum chizig‘ini kuchaytirish yo‘lida jiddiy qadam tashladi.
58 million yevrolik sotib olish bandi va shartnoma tafsilotlari
Transfer bitimi quyidagi muhim moliyaviy va huquqiy shartlarni o‘z ichiga oladi:
Sotib olish imkoniyati: «Tottenhem» ijara muddati yakunlangach, futbolchining to‘liq transfer huquqini 58 million yevro evaziga sotib olish bo‘yicha ustuvor bandga ega bo‘ldi;
Bozor qiymati: Taniqli Transfermarkt portali ayni paytda 27 yoshli misrlik hujumchining transfer bozoridagi real qiymatini 50 million yevroga baholamoqda.
«Manchester Siti»dagi davr va terma jamoa statistikasi
Omar Marmush Angliya grandi safida qisqa vaqt ichida yuqori darajadagi o‘yinlarni o‘tkazishga ulgurdi:
«Shaharliklar» safidagi natijalar: Hujumchi 2025 yilning yanvarida Germaniyaning «Ayntraxt» klubidan «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tgan edi. U Manchester klubi libosida barcha turnirlarda jami 62 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 16 ta gol urishga erishdi;
Misr terma jamoasida: Xalqaro maydonda ham yetakchilardan biri bo‘lgan Marmush Misr milliy terma jamoasi safida 55 ta bahsda 11 ta gol qayd etgan.
Endilikda misrlik to‘purar «Tottenhem»ning APL va xalqaro maydondagi bosh kuchlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
…