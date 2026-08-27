Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildi
Hindistonning Karnataka shtatidagi Mandya shahri aholisi kutilmagan voqeaga guvoh bo‘ldi. Keksaygan ayol vafotidan keyin uning uyidan millionlab hind rupiyasi miqdorida naqd pul va tangalar topildi. Bu holat mahalliy aholi o‘rtasida katta hayrat uyg‘otdi.
Hindiston ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, ayolning ismi Hur bo‘lgan. U Mandya shahridagi Gattalu Leyaut hududida yashagan va bir necha yil davomida mahalliy masjid tashqarisida sadaqa so‘rab, kun kechirgan.
Ma’lum bo‘lishicha, Hur odamlarga oila a’zolari unga yetarlicha g‘amxo‘rlik qilmayotganidan tez-tez shikoyat qilgan. Shu sababli u kundalik xarajatlarini qoplash uchun boshqalardan moliyaviy yordam so‘rashga majbur bo‘lganini aytgan.
Ayol vafot etgach, uning uyi tekshirilgan. Shunda xonadon ichidan valyuta kupyuralari va tangalar bilan to‘ldirilgan qoplar aniqlangan. Uydan bunday katta miqdorda mablag‘ topilishi mahalliy aholini hayratda qoldirgan.
Pullarni sanash jarayonida 3 million rupiyadan ortiq hind valyutasi aniqlangan. Bu miqdor Pokiston valyutasida 8,7 million rupiyadan ziyod mablag‘ga teng. Biroq mahalliy aholi uydan topilgan umumiy mablag‘ 3 milliondan 4 million hind rupiyasigacha bo‘lishi mumkinligini bildirgan.
Masjid tashqarisida yillar davomida sadaqa so‘rab kelgan ayolning uyida shunchalik katta miqdorda pul borligi haqidagi xabar hududda asosiy muhokama mavzusiga aylangan.
Ayni paytda mahalliy aholi orasida bir qator savollar ham paydo bo‘lmoqda. Jumladan, Hur bu mablag‘ni qachon va qanday qilib to‘plagani, shuningdek, nima sababdan uyida bunchalik katta miqdorda naqd pul saqlagani hozircha noma’lum.
Shu tariqa, hayoti davomida moliyaviy yordam so‘rab kelgan ayolning vafotidan keyin uyidan katta miqdorda mablag‘ topilishi Mandya shahri aholisi uchun kutilmagan voqeaga aylandi.
…