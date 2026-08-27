Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildi

·51·Dunyo
Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildi

Hindistonning Karnataka shtatidagi Mandya shahri aholisi kutilmagan voqeaga guvoh bo‘ldi. Keksaygan ayol vafotidan keyin uning uyidan millionlab hind rupiyasi miqdorida naqd pul va tangalar topildi. Bu holat mahalliy aholi o‘rtasida katta hayrat uyg‘otdi.

Hindiston ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, ayolning ismi Hur bo‘lgan. U Mandya shahridagi Gattalu Leyaut hududida yashagan va bir necha yil davomida mahalliy masjid tashqarisida sadaqa so‘rab, kun kechirgan.

Ma’lum bo‘lishicha, Hur odamlarga oila a’zolari unga yetarlicha g‘amxo‘rlik qilmayotganidan tez-tez shikoyat qilgan. Shu sababli u kundalik xarajatlarini qoplash uchun boshqalardan moliyaviy yordam so‘rashga majbur bo‘lganini aytgan.

Ayol vafot etgach, uning uyi tekshirilgan. Shunda xonadon ichidan valyuta kupyuralari va tangalar bilan to‘ldirilgan qoplar aniqlangan. Uydan bunday katta miqdorda mablag‘ topilishi mahalliy aholini hayratda qoldirgan.

Pullarni sanash jarayonida 3 million rupiyadan ortiq hind valyutasi aniqlangan. Bu miqdor Pokiston valyutasida 8,7 million rupiyadan ziyod mablag‘ga teng. Biroq mahalliy aholi uydan topilgan umumiy mablag‘ 3 milliondan 4 million hind rupiyasigacha bo‘lishi mumkinligini bildirgan.

Masjid tashqarisida yillar davomida sadaqa so‘rab kelgan ayolning uyida shunchalik katta miqdorda pul borligi haqidagi xabar hududda asosiy muhokama mavzusiga aylangan.

Ayni paytda mahalliy aholi orasida bir qator savollar ham paydo bo‘lmoqda. Jumladan, Hur bu mablag‘ni qachon va qanday qilib to‘plagani, shuningdek, nima sababdan uyida bunchalik katta miqdorda naqd pul saqlagani hozircha noma’lum.

Shu tariqa, hayoti davomida moliyaviy yordam so‘rab kelgan ayolning vafotidan keyin uyidan katta miqdorda mablag‘ topilishi Mandya shahri aholisi uchun kutilmagan voqeaga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiMinglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiBugun, 21:03Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Bugun, 20:44Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Bugun, 20:38Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Bugun, 20:31Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi