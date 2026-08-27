Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?

·45·Dunyo
Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?

Rossiya va AQSH o‘rtasidagi yuqori darajadagi geosiyosiy keskinlikka qaramay, ikki davlat maxsus xizmatlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalar davom etmoqda. Rossiya Tashqi razvedka xizmati (TRX) direktori Sergey Narishkin AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) rahbari Jon Retkliffning Moskvaga amalga oshirgan tashrifi va o‘tkazilgan muzokaralar haqida ma’lum qildi.

Narishkinning ta’kidlashicha, uchrashuv davomida ikki davlat razvedka idoralari vakolatiga kiruvchi keng qamrovli xavfsizlik masalalari muhokama qilingan.

«Bu davlatlar o‘rtasidagi oddiy amaliyot»: Muzokaralar tafsiloti

Rossiya razvedkasi rahbari mazkur uchrashuvga ortiqcha siyosiy tus bermaslik kerakligini va bunday muloqotlar strategik xavfsizlikni ta’minlash uchun zarur ekanini bildirdi:

«AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi direktorining Moskvaga tashrifi doirasida ikki davlat razvedka idoralari vakolatiga tegishli bo‘lgan qator muhim masalalar atroflicha ko‘rib chiqildi. Bu yirik davlatlar o‘rtasida doimiy yo‘lga qo‘yilgan oddiy va tabiiy amaliyotdir», — deya qayd etdi Sergey Narishkin.

Kreml munosabati: Eng og‘ir damlarda ham uzilmagan aloqa

Maxsus xizmatlar o‘rtasidagi yopiq muloqotlarning ahamiyati haqida Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham fikr bildirgan edi:

  • Doimiy muloqot kanali: Peskov AQSH va Rossiya maxsus xizmatlari o‘rtasidagi aloqalar ikki tomonlama munosabatlarning hatto eng inqirozli va qiyin davrlarida ham to‘xtab qolmaganini alohida ta’kidladi;

  • Ijobiy omil: Kreml vakili bunday to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa liniyasining saqlanib qolishi global xavfsizlik, kutilmagan to‘qnashuvlarning oldini olish va inqirozlarni boshqarishda ijobiy hamda strategik muhim jarayon ekanini qayd etdi.

Mutaxassislarning fikricha, Moskva va Vashington o‘rtasidagi bunday yopiq muzokaralar xalqaro barqarorlik va global tahdidlarga qarshi kurashda muhim aloqa vositasi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiMinglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiBugun, 21:03Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiVafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiBugun, 20:47Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Bugun, 20:38Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Bugun, 20:31Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi