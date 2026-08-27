Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?
Rossiya va AQSH o‘rtasidagi yuqori darajadagi geosiyosiy keskinlikka qaramay, ikki davlat maxsus xizmatlari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalar davom etmoqda. Rossiya Tashqi razvedka xizmati (TRX) direktori Sergey Narishkin AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) rahbari Jon Retkliffning Moskvaga amalga oshirgan tashrifi va o‘tkazilgan muzokaralar haqida ma’lum qildi.
Narishkinning ta’kidlashicha, uchrashuv davomida ikki davlat razvedka idoralari vakolatiga kiruvchi keng qamrovli xavfsizlik masalalari muhokama qilingan.
«Bu davlatlar o‘rtasidagi oddiy amaliyot»: Muzokaralar tafsiloti
Rossiya razvedkasi rahbari mazkur uchrashuvga ortiqcha siyosiy tus bermaslik kerakligini va bunday muloqotlar strategik xavfsizlikni ta’minlash uchun zarur ekanini bildirdi:
«AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi direktorining Moskvaga tashrifi doirasida ikki davlat razvedka idoralari vakolatiga tegishli bo‘lgan qator muhim masalalar atroflicha ko‘rib chiqildi. Bu yirik davlatlar o‘rtasida doimiy yo‘lga qo‘yilgan oddiy va tabiiy amaliyotdir», — deya qayd etdi Sergey Narishkin.
Kreml munosabati: Eng og‘ir damlarda ham uzilmagan aloqa
Maxsus xizmatlar o‘rtasidagi yopiq muloqotlarning ahamiyati haqida Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham fikr bildirgan edi:
Doimiy muloqot kanali: Peskov AQSH va Rossiya maxsus xizmatlari o‘rtasidagi aloqalar ikki tomonlama munosabatlarning hatto eng inqirozli va qiyin davrlarida ham to‘xtab qolmaganini alohida ta’kidladi;
Ijobiy omil: Kreml vakili bunday to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa liniyasining saqlanib qolishi global xavfsizlik, kutilmagan to‘qnashuvlarning oldini olish va inqirozlarni boshqarishda ijobiy hamda strategik muhim jarayon ekanini qayd etdi.
Mutaxassislarning fikricha, Moskva va Vashington o‘rtasidagi bunday yopiq muzokaralar xalqaro barqarorlik va global tahdidlarga qarshi kurashda muhim aloqa vositasi bo‘lib xizmat qilmoqda.
…