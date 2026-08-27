iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladi
Jahon smartfon bozori joriy yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra muhim oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda. Counterpoint tahlil kompaniyasi eʼlon qilgan soʻnggi hisobotga koʻra, Apple kompaniyasining bazaviy modeli boʻlgan iPhone 17 butun global smartfon savdosining naq 6 foizini egallagan holda mutlaq yetakchiga aylandi. Ushbu yuqori koʻrsatkich oʻtgan yilgi avlod natijasiga nisbatan sezilarli oʻsishni koʻrsatib, bozordagi talabning qanchalik yuqori ekanini namoyon etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqqoslash uchun, oʻtgan yili ushbu turkumdagi oʻtmishdosh qurilma bozorning atigi 4 foizini tashkil etgan edi. Demak, bir yil ichida bazaviy flagmanning bozor ulushi taxminan 50 foizga oshgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday keskin sakrash isteʼmolchilarning yangi avlod qurilmalariga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi. Savdo hajmining oʻsishi butun dunyo boʻylab texnologiya bozoriga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Apple va Samsung yetakchiligiReytingning keyingi pogʻonalarini kutilganidek iPhone 17 Pro Max hamda 17 Pro modellari band etgan. Garchi bu qurilmalar boʻyicha aniq foiz koʻrsatkichlari keltirilmagan boʻlsa-da, tahliliy grafik va vizual maʼlumotlarga koʻra, Apple kompaniyasining uchta flagman smartfoni jahon bozorining umumiy hisobda 20-22 foizatrofida qismini nazorat qilmoqda. Bu esa kompaniyaning premium segmentdagi mavqeyi har qachongidan ham mustahkam ekanini koʻrsatadi.
Shu bilan birga, beshlikdagi qolgan oʻrinlar va umumiy onlikdagi holat ham eʼtiborni tortadi. Uzun tanaffusdan soʻng ilk bor Samsung flagmani global savdoning kuchli beshligiga kirishga muvaffaq boʻldi. Galaxy S26 Ultra modeli byudjet turkumidagi A07 4G qurilmasini kichik farq bilan ortda qoldirib, bozorning qariyb 2,5 foiziniegalladi. Ushbu natija janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchining eng qimmatbaho flagmanlari ham isteʼmolchilar orasida ommalashib borayotganini koʻrsatadi.
Global oʻnta eng mashhur smartfonlarCounterpoint hisobotiga koʻra, dunyo boʻylab eng koʻp sotilayotgan qurilmalar oʻntaligiga turli narx segmentidagi modellar kirgan. Xususan, yetakchilar roʻyxatining davomi quyidagi qurilmalardan iborat:
- Galaxy A17 5G modeli
- iPhone 17e qurilmasi
- Galaxy A17 4G smartfoni
- Galaxy S26 flagmani
- Oʻntalikni yakunlab bergan iPhone 16
…