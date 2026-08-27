iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladi

·1·Texno
iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladi

Jahon smartfon bozori joriy yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra muhim oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda. Counterpoint tahlil kompaniyasi eʼlon qilgan soʻnggi hisobotga koʻra, Apple kompaniyasining bazaviy modeli boʻlgan iPhone 17 butun global smartfon savdosining naq 6 foizini egallagan holda mutlaq yetakchiga aylandi. Ushbu yuqori koʻrsatkich oʻtgan yilgi avlod natijasiga nisbatan sezilarli oʻsishni koʻrsatib, bozordagi talabning qanchalik yuqori ekanini namoyon etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqqoslash uchun, oʻtgan yili ushbu turkumdagi oʻtmishdosh qurilma bozorning atigi 4 foizini tashkil etgan edi. Demak, bir yil ichida bazaviy flagmanning bozor ulushi taxminan 50 foizga oshgan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday keskin sakrash isteʼmolchilarning yangi avlod qurilmalariga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi. Savdo hajmining oʻsishi butun dunyo boʻylab texnologiya bozoriga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Apple va Samsung yetakchiligi

Reytingning keyingi pogʻonalarini kutilganidek iPhone 17 Pro Max hamda 17 Pro modellari band etgan. Garchi bu qurilmalar boʻyicha aniq foiz koʻrsatkichlari keltirilmagan boʻlsa-da, tahliliy grafik va vizual maʼlumotlarga koʻra, Apple kompaniyasining uchta flagman smartfoni jahon bozorining umumiy hisobda 20-22 foizatrofida qismini nazorat qilmoqda. Bu esa kompaniyaning premium segmentdagi mavqeyi har qachongidan ham mustahkam ekanini koʻrsatadi.

Shu bilan birga, beshlikdagi qolgan oʻrinlar va umumiy onlikdagi holat ham eʼtiborni tortadi. Uzun tanaffusdan soʻng ilk bor Samsung flagmani global savdoning kuchli beshligiga kirishga muvaffaq boʻldi. Galaxy S26 Ultra modeli byudjet turkumidagi A07 4G qurilmasini kichik farq bilan ortda qoldirib, bozorning qariyb 2,5 foiziniegalladi. Ushbu natija janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchining eng qimmatbaho flagmanlari ham isteʼmolchilar orasida ommalashib borayotganini koʻrsatadi.

Global oʻnta eng mashhur smartfonlar

Counterpoint hisobotiga koʻra, dunyo boʻylab eng koʻp sotilayotgan qurilmalar oʻntaligiga turli narx segmentidagi modellar kirgan. Xususan, yetakchilar roʻyxatining davomi quyidagi qurilmalardan iborat:

  • Galaxy A17 5G modeli
  • iPhone 17e qurilmasi
  • Galaxy A17 4G smartfoni
  • Galaxy S26 flagmani
  • Oʻntalikni yakunlab bergan iPhone 16
Eslatib oʻtamiz, Apple kompaniyasining yangi avlod smartfonlari taqdimoti joriy yilning 9-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, kelgusida bozor dinamikasida yana oʻzgarishlar kuzatilishi kutilmoqda.

iPhone 17Samsung Galaxy S26 UltraCounterpointSmartfonlar bozoriApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektSamsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektBugun, 19:00Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaMax messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaBugun, 18:23Yandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiYandeksdagi «Beri zaryad» xizmati telefoni oʻchganlar uchun yangi imkoniyat yaratdiBugun, 17:58Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiBugun, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaSamsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaBugun, 15:00Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiSamsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiBugun, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda