Omar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdi
Londonning «Tottenhem» klubi safiga rasman qo‘shilgan misrlik to‘purar Omar Marmush yangi jamoasidagi ilk rasmiy intervyusini berdi. Hujumchi klub matbuot xizmatiga bergan bayonotida nima uchun aynan «shporlar» loyihasini tanlagani va jamoadagi kelajak maqsadlarini ochiqladi.
Eslatib o‘tamiz, London klubi Marmushni mavsum yakuniga qadar sotib olish huquqi bilan o‘z safiga qo‘shib olgan edi.
«Murabbiyning gaplari menga juda yoqdi»: Transfer sababi
Misrlik hujumchi qaror qabul qilishida bosh murabbiy bilan o‘tkazilgan shaxsiy suhbat hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini ta’kidladi:
«Bu yerda ekanimdan juda ajoyib hislarni tuyyapman. Jamoa bilan mashg‘ulotlarni boshlashdan juda xursandman va stadionda muxlislarimiz bilan uchrashishni intizorlik bilan kutyapman.
„Tottenhem“ nafaqat Angliyadagi, balki butun dunyodagi eng yirik klublardan biri sanaladi. Menga taklif etilgan loyiha juda qiziq tuyuldi.
Bosh murabbiy bilan shaxsan suhbatlashdim. Aytishim mumkinki, u aytgan rejalar va falsafa menga juda yoqdi. Ishonchim komilki, futbolga bo‘lgan qarashlarimiz va ishtiyoqimiz juda yaxshi uyg‘unlashadi», — dedi Marmush.
Hujum chizig‘ida yangi kuch
Avvalroq «Ayntraxt» va «Manchester Siti» klublarida yuqori darajadagi o‘yinlari bilan tanilgan Marmush yangi mavsumda «Tottenhem»ning asosiy hujum quroliga aylanishi kutilmoqda.
Muxlislar va mutaxassislar misrlik futbolchining yuqori tezligi va to‘purarlik mahorati londonliklarning Premer-liga va kubok bahslaridagi yurishini sezilarli darajada kuchaytirishini taxmin qilmoqda.
…