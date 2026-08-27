Omar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdi

·25·Sport
Omar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdi

Londonning «Tottenhem» klubi safiga rasman qo‘shilgan misrlik to‘purar Omar Marmush yangi jamoasidagi ilk rasmiy intervyusini berdi. Hujumchi klub matbuot xizmatiga bergan bayonotida nima uchun aynan «shporlar» loyihasini tanlagani va jamoadagi kelajak maqsadlarini ochiqladi.

Eslatib o‘tamiz, London klubi Marmushni mavsum yakuniga qadar sotib olish huquqi bilan o‘z safiga qo‘shib olgan edi.

«Murabbiyning gaplari menga juda yoqdi»: Transfer sababi

Misrlik hujumchi qaror qabul qilishida bosh murabbiy bilan o‘tkazilgan shaxsiy suhbat hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini ta’kidladi:

«Bu yerda ekanimdan juda ajoyib hislarni tuyyapman. Jamoa bilan mashg‘ulotlarni boshlashdan juda xursandman va stadionda muxlislarimiz bilan uchrashishni intizorlik bilan kutyapman.

„Tottenhem“ nafaqat Angliyadagi, balki butun dunyodagi eng yirik klublardan biri sanaladi. Menga taklif etilgan loyiha juda qiziq tuyuldi.

Bosh murabbiy bilan shaxsan suhbatlashdim. Aytishim mumkinki, u aytgan rejalar va falsafa menga juda yoqdi. Ishonchim komilki, futbolga bo‘lgan qarashlarimiz va ishtiyoqimiz juda yaxshi uyg‘unlashadi», — dedi Marmush.

Hujum chizig‘ida yangi kuch

Avvalroq «Ayntraxt» va «Manchester Siti» klublarida yuqori darajadagi o‘yinlari bilan tanilgan Marmush yangi mavsumda «Tottenhem»ning asosiy hujum quroliga aylanishi kutilmoqda.

Muxlislar va mutaxassislar misrlik futbolchining yuqori tezligi va to‘purarlik mahorati londonliklarning Premer-liga va kubok bahslaridagi yurishini sezilarli darajada kuchaytirishini taxmin qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Bugun, 21:12137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydiBugun, 20:22«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!Bugun, 20:19Angliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiAngliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiBugun, 18:29Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiOktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiBugun, 15:38Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Bugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)