Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdi

·22·Texno
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdi

Taniqli ixbt.com nashri xabar qilishicha, yaqindagina taqdim etilgan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni ilk sinovlardan oʻtdi va uning batareya quvvati boʻyicha natijalari eʼlon qilindi. Model oʻzining ulkan akkumulyatori bilan eʼtiborni tortgan boʻlsa-da, avtonomlik borasida biroz kutilmagan natijalarni koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, yangi qurilma versiyasiga koʻra 10 000 mAch yoki 9210 mAch sigʻimli batareya bilan jihozlanadi. Mutaxassislar sinov jarayonida aynan eng yirik akkumulyatorga ega versiyani sinovdan oʻtkazishdi va natijalar texnologiya ixlosmandlarida turli muhokamalarni keltirib chiqardi.

Avtonomlik va quvvat olish imkoniyatlari

GSM Arena nashri oʻtkazgan test sinovlarida Redmi Note 17 Pro Max modeli 22 soatu 31 daqiqa davomida faol ishlashga qodirligini koʻrsatdi. Bu oʻz-oʻzidan juda yuqori natija hisoblansa-da, smartfon bozordagi baʼzi raqiblaridan ortda qoldi.

Xususan, undan kichikroq — 8500 mAch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlgan Poco X8 Pro Max modeli avvalgi sinovlarda 25 soatu 21 daqiqa natija koʻrsatib, yirikroq batareyali yangi flagmanni ortda qoldirgandi. Shunga qaramay, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ham kundalik foydalanish uchun oʻta chidamli ekanini amalda isbotladi.

Jumladan, qurilma qoʻngʻiroqlar rejimida 64 soatdan ortiq, uzluksiz ravishda kino tomosha qilish jarayonida esa qariyb 38 soat davomida quvvatni saqlab tura oladi. Shuningdek, 100 W quvvat olish texnologiyasi evaziga batareyani bor-yoʻgʻi yarim soatda 52 foizga, toʻliq quvvatga esa atigi bir soatda toʻldirish mumkin.

Qurilmaning asosiy xususiyatlari va kamchiliklari

Mutaxassislar smartfonning boshqa jihatlariga ham alohida eʼtibor qaratishdi. Xususan, yuqori narxga nisbatan unumdorlik biroz vazmin ekani, ekran sifati esa yuqori darajada ekani taʼkidlandi.

Shuningdek, foto va video tasvirga olish sifati budjet darajasidagi datchiklarga qaramay yaxshi chiqishi qayd etildi. Biroq qurilmaning ogʻirligi 230 grammni tashkil etishi baʼzi foydalanuvchilar uchun noqulaylik tugʻdirishi mumkin — gigant akkumulyator smartfonni sezilarli darajada ogʻirlashtirgan.

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxSmartfonBatareyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxRedmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxBugun, 22:55Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiBugun, 22:25SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiSpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiBugun, 21:28Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiSamsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiBugun, 20:51Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiBugun, 20:29iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda