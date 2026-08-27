Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadi

·2·Texno
Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining yangi flagman smartfonlaridan biri boʻlgan Huawei Nova 16s Pro modelini xalqaro bozorga olib chiqishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ushbu qurilmaning ilk rasmiy tizerlarini Huawei Mobile global sahifasida eʼlon qildi va uning Xitoydan tashqaridagi taqdimotini rasman tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarqatilgan dastlabki tasvirlar va maʼlumotlarga tayanilsa, yangi Huawei Nova 16s Pro modeli avvalroq Xitoy bozorida taqdim etilgan Huawei Nova 16 Pro smartfonining xalqaro versiyasi ekanligini koʻrsatadi. Tashqi koʻrinishi jihatidan bu qurilmalar deyarli bir xil boʻlib, asosiy eʼtibor yuqori sifatli suratga olish imkoniyatlariga qaratilgan.

Ilgʻor optika imkoniyatlari

Huawei kompaniyasi boʻlajak global smartfon 200 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlanishini allaqachon tasdiqlab ulgurdi. Garchi xalqaro versiyaning qolgan texnik xususiyatlari hali toʻliq oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar asosiy modul Xitoydagi versiyasi bilan bir xil boʻlishini taxmin qilishmoqda.

Agar asosiy kamera oʻzgarishsiz qolsa, Huawei Nova 16s Pro 1/1,28 dyuymli yirik 200 megapikselli sensor va F/1,8 linzaga ega boʻladi. Xitoydagi talqinda bu modulni 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera hamda 3,7 karrali optik zumga ega 50 megapikselli periskopik kamera toʻldiradi. Old panelda esa 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi selfi kamerasi joylashishi kutilmoqda.

Displey va texnik koʻrsatkichlar

Xitoy bozoriga chiqarilgan asosiy model 2856 × 1320 piksellar aniqligiga va 120 Hz kadrlar chastotasiga ega boʻlgan yirik 6,84 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan. Mazkur panelning eng yuqori yorqinligi naq 6000 nitni tashkil etishi uning quyosh nuri ostida ham mukammal koʻrinishini taʼminlaydi.

Qurilmaning apparat taʼminoti HiSilicon Kirin 9010S chipiga asoslangan boʻlib, xotira hajmi boʻyicha u 12 GB tezkor hamda 256 GB, 512 GB va 1 TB doimiy xotira modifikatsiyalariga ega. Shuningdek, Xitoy versiyasida 100 W quvvat olish quvvatiga ega ulkan 7000 mA·ch akkumulyator oʻrnatilgan. Biroq Huawei koʻpincha global modifikatsiyalar uchun batareya sigʻimini oʻzgartirishi sababli, bu koʻrsatkich xalqaro bozorda biroz farq qilishi mumkin. Smartfon korpusi IP65 darajasidagi himoya bilan taʼminlanishi ham kutilmoqda.

Hozircha Huawei Nova 16s Pro taqdimotining aniq sanasi eʼlon qilingani yoʻq. Shunga qaramay, insayderlar maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma 2-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan global Chase the Wild tadbiri doirasida Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro va Watch D3 aqlli soatlari bilan birgalikda namoyish etilishi mumkin.

HuaweiNova 16s ProSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiBugun, 21:54SpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiSpaceX okeanda suzgan Starship kemasini maxsus kemaga muvaffaqiyatli ortdiBugun, 21:28Samsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiSamsung yangi Odyssey monitorlarini taqdim etdiBugun, 20:51Starlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiStarlink oʻzining taklif qilish dasturini yangilab, pul mukofotlarini joriy etdiBugun, 20:29iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiBugun, 19:23Samsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektSamsung Galaxy S26 FE taqdim etildi: 7 yillik qoʻllab-quvvatlash va sunʼiy intellektBugun, 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda