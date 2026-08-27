Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadi
Xitoyning texnologiya giganti Huawei oʻzining yangi flagman smartfonlaridan biri boʻlgan Huawei Nova 16s Pro modelini xalqaro bozorga olib chiqishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ushbu qurilmaning ilk rasmiy tizerlarini Huawei Mobile global sahifasida eʼlon qildi va uning Xitoydan tashqaridagi taqdimotini rasman tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarqatilgan dastlabki tasvirlar va maʼlumotlarga tayanilsa, yangi Huawei Nova 16s Pro modeli avvalroq Xitoy bozorida taqdim etilgan Huawei Nova 16 Pro smartfonining xalqaro versiyasi ekanligini koʻrsatadi. Tashqi koʻrinishi jihatidan bu qurilmalar deyarli bir xil boʻlib, asosiy eʼtibor yuqori sifatli suratga olish imkoniyatlariga qaratilgan.
Ilgʻor optika imkoniyatlariHuawei kompaniyasi boʻlajak global smartfon 200 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlanishini allaqachon tasdiqlab ulgurdi. Garchi xalqaro versiyaning qolgan texnik xususiyatlari hali toʻliq oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar asosiy modul Xitoydagi versiyasi bilan bir xil boʻlishini taxmin qilishmoqda.
Agar asosiy kamera oʻzgarishsiz qolsa, Huawei Nova 16s Pro 1/1,28 dyuymli yirik 200 megapikselli sensor va F/1,8 linzaga ega boʻladi. Xitoydagi talqinda bu modulni 50 megapikselli oʻta keng burchakli kamera hamda 3,7 karrali optik zumga ega 50 megapikselli periskopik kamera toʻldiradi. Old panelda esa 50 megapikselli yuqori aniqlikdagi selfi kamerasi joylashishi kutilmoqda.
Displey va texnik koʻrsatkichlarXitoy bozoriga chiqarilgan asosiy model 2856 × 1320 piksellar aniqligiga va 120 Hz kadrlar chastotasiga ega boʻlgan yirik 6,84 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan. Mazkur panelning eng yuqori yorqinligi naq 6000 nitni tashkil etishi uning quyosh nuri ostida ham mukammal koʻrinishini taʼminlaydi.
Qurilmaning apparat taʼminoti HiSilicon Kirin 9010S chipiga asoslangan boʻlib, xotira hajmi boʻyicha u 12 GB tezkor hamda 256 GB, 512 GB va 1 TB doimiy xotira modifikatsiyalariga ega. Shuningdek, Xitoy versiyasida 100 W quvvat olish quvvatiga ega ulkan 7000 mA·ch akkumulyator oʻrnatilgan. Biroq Huawei koʻpincha global modifikatsiyalar uchun batareya sigʻimini oʻzgartirishi sababli, bu koʻrsatkich xalqaro bozorda biroz farq qilishi mumkin. Smartfon korpusi IP65 darajasidagi himoya bilan taʼminlanishi ham kutilmoqda.
Hozircha Huawei Nova 16s Pro taqdimotining aniq sanasi eʼlon qilingani yoʻq. Shunga qaramay, insayderlar maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma 2-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan global Chase the Wild tadbiri doirasida Huawei Watch GT 7, Watch GT 7 Pro va Watch D3 aqlli soatlari bilan birgalikda namoyish etilishi mumkin.
…