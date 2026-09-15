Chexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildi
Chexiyaning Kuks qishlog‘ida o‘tkaziladigan an’anaviy vino festivalida mehmonlar noodatiy tomoshaga guvoh bo‘ldi: kaskadli zinadan 300 litr vino oqizildi. Eng qizig‘i, bu shunchaki ko‘rgazmali chiqish emas — festival ishtirokchilari undan tatib ko‘rish imkoniga ham ega bo‘lgan.
Tadbirning eng yorqin lahzalaridan birida vino maxsus kaskadli zina bo‘ylab oqizilgan.
8 daqiqa davomida 300 litr vino zinadan oqib turgan.
Ushbu noodatiy tomosha festivalning eng asosiy va o‘ziga xos vizual ramzlaridan biri hisoblanadi.
Kuksdagi vino festivali nafaqat ichimliklar, balki o‘ziga xos tomoshalari bilan ham e’tibor qozonadi. Zinadan oqayotgan vino esa tadbirning eng esda qolarli manzaralaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.
Izohlar 0
…