Rihanna va ASAP Rocky qizining 1 yoshini nishonladi: uning ismi ham an’anani davom ettirdi
Rihanna va ASAP Rocky oilasidagi eng kichik farzandlari — ilk qizlari Rocki Irish Mayers'ning bir yoshga to‘lishini nishonladi. Qizaloq 2025 yilda dunyoga kelib, mashhur juftlikning uchinchi farzandiga aylangan.
Rocki juftlikning ilk qizi bo‘lsa-da, uning ismi oiladagi avvalgi farzandlar an’anasidan chetga chiqmadi.
Rihanna va ASAP Rockyning undan oldin tug‘ilgan ikki o‘g‘li — RZA va Riot Rose ham "R" harfi bilan boshlanadigan ismlarga ega.
Juftlik uchinchi farzandiga ham "R" harfi bilan boshlanadigan ism tanlab, oilaviy an’anani davom ettirdi. Rocki'ning dunyoga kelishi bilan Rihanna va ASAP Rocky oilasidagi "R" harfi bilan bog‘liq an’ana yana bir bor davom etdi. Qizaloqning bir yoshga to‘lishi esa oila uchun alohida quvonchli sana bo‘ldi.
Izohlar 0
…