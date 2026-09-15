Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga amalga oshirayotgan tarixiy davlat tashrifi doirasida ikki tomonlama aloqalarni qonun chiqaruvchi organlar darajasida yangi pog‘onaga ko‘taruvchi muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. 15 sentyabr kuni davlatimiz rahbari Koreya Respublikasi Milliy Assambleyasi Spikeri Cho Chjon Shik bilan muzokara o‘tkazib, O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashda parlament diplomatiyasining o‘rni tobora ortib borayotganini alohida e’tirof etdi. Muloqot chog‘ida nafaqat parlamentlararo do‘stlik guruhlari va tajriba almashinuvi, balki oliy darajada erishilgan ulkan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy bitimlarning to‘liq ijrosini ta’minlash masalalari ham markaziy o‘rinni egalladi.
Xususan, kelishuvlarning amalga oshirilishi ustidan parlament monitoringini yo‘lga qo‘yish va Janubiy Koreyaning ilg‘or raqamli tajribasini O‘zbekiston Oliy Majlisi tizimiga to‘liq joriy etishga kelishib olindi. Shuningdek, 2027 yilda ikki davlat o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilganiga 35 yil to‘lishi munosabati bilan keng qamrovli qo‘shma tadbirlar dasturi belgilab olindi. Xo‘sh, Shavkat Mirziyoyev va Cho Chjon Shik muzokaralarida qaysi strategik tashabbuslar ilgari surildi, «Elektron parlament» loyihasi Oliy Majlis ishini qanday o‘zgartiradi va qonun chiqaruvchilar yirik loyihalarni qanday nazorat qiladi?
«Alohida strategik sheriklik»: Parlamentlararo aloqalarning kuchayishi
Seulda kechgan rasmiy muloqotning asosiy nuqtalari:
Parlamentlarning yuksak roli: Prezident Shavkat Mirziyoyev va Spiker Cho Chjon Shik ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni rivojlantirishda qonun chiqaruvchi organlarning faol ishtiroki hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi;
«Do‘stlik guruhlari»ning samarali ishi: Tomonlar parlament delegatsiyalarining o‘zaro tashriflari muntazamlik kasb etgani hamda qo‘mitalar o‘rtasidagi amaliy tajriba almashinuvi yuqori sur’atda kechayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi;
Qonunchilik sohasida hamkorlik: Iqtisodiyotni erkinlashtirish, sarmoyalarni rag‘batlantirish va ijtimoiy islohotlar borasidagi qonunchilik tajribalarini bir-biriga moslashtirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi.
«Elektron parlament» va investitsiyalar ustidan qat’iy monitoring
Amaliy natijalarga qaratilgan yangi mexanizmlar:
Raqamlashtirish loyihasi: Janubiy Koreya Milliy Assambleyasi hamda Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) ko‘magida O‘zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasida «Elektron parlament» loyihasi muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda;
Shaffoflik va tezkorlik: Mazkur raqamli tizim qonun ijodkorligi jarayonini avtomatlashtirish, deputatlar faoliyati samaradorligini va aholi bilan ochiq muloqotni yangi darajaga olib chiqadi;
Oliy kelishuvlar nazorati: Muzokaralarda oliy darajadagi uchrashuvlarda erishilgan savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar shartnomalarning o‘z vaqtida va to‘liq bajarilishi bo‘yicha parlamentlararo nazorat mexanizmini ishlab chiqish zarurati ta’kidlandi.
2027 yil sari: Diplomatik munosabatlarning 35 yillik yubileyi
Kelgusi rejalar va muhim sanaga tayyorgarlik:
Tarixiy sana — 35 yil: O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatilganiga 2027 yilda roppa-rosa 35 yil to‘ladi;
«Parlament diplomatiyasi» tadbirlari: Uchrashuv yakunida mazkur yubiley sanasi munosabati bilan ikki mamlakat poytaxtlarida keng ko‘lamli madaniy, siyosiy va parlamentlararo forumlar o‘tkazishga kelishib olindi;
Istiqbolli poydevor: Shavkat Mirziyoyevning ushbu uchrashuvi O‘zbekiston va Janubiy Koreyaning uzoq muddatli ittifoqchilik aloqalarini yanada mustahkam poydevorga qo‘ydi.
O‘zbekiston yetakchisining Seuldagi sermahsul muzokaralari ikki xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi ulkan investitsiyaviy va texnologik loyihalarning muvaffaqiyatli ro‘yobga chiqishiga kuchli turtki berishi shubhasizdir.
Sizningcha, O‘zbekiston Oliy Majlisida Koreya tajribasi asosida joriy etilayotgan «Elektron parlament» loyihasi qonunlar ijrosi va jamoatchilik nazoratini qay darajada kuchaytiradi? Koreya investitsiyalari va texnologiyalarining yangi to‘lqini mamlakatimiz iqtisodiyotida qaysi sohalarni birinchi navbatda o‘zgartirishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va davlat tashrifi doirasidagi ushbu muhim tahliliy maqolani barcha yaqinlaringiz hamda siyosat kuzatuvchilariga ulashing!
Izohlar 0
…