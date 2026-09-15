Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)

·1·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Koreya Respublikasiga amalga oshirayotgan tarixiy davlat tashrifi doirasida ikki tomonlama aloqalarni qonun chiqaruvchi organlar darajasida yangi pog‘onaga ko‘taruvchi muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. 15 sentyabr kuni davlatimiz rahbari Koreya Respublikasi Milliy Assambleyasi Spikeri Cho Chjon Shik bilan muzokara o‘tkazib, O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi alohida strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashda parlament diplomatiyasining o‘rni tobora ortib borayotganini alohida e’tirof etdi. Muloqot chog‘ida nafaqat parlamentlararo do‘stlik guruhlari va tajriba almashinuvi, balki oliy darajada erishilgan ulkan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy bitimlarning to‘liq ijrosini ta’minlash masalalari ham markaziy o‘rinni egalladi.

Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)

Xususan, kelishuvlarning amalga oshirilishi ustidan parlament monitoringini yo‘lga qo‘yish va Janubiy Koreyaning ilg‘or raqamli tajribasini O‘zbekiston Oliy Majlisi tizimiga to‘liq joriy etishga kelishib olindi. Shuningdek, 2027 yilda ikki davlat o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilganiga 35 yil to‘lishi munosabati bilan keng qamrovli qo‘shma tadbirlar dasturi belgilab olindi. Xo‘sh, Shavkat Mirziyoyev va Cho Chjon Shik muzokaralarida qaysi strategik tashabbuslar ilgari surildi, «Elektron parlament» loyihasi Oliy Majlis ishini qanday o‘zgartiradi va qonun chiqaruvchilar yirik loyihalarni qanday nazorat qiladi?

Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)

«Alohida strategik sheriklik»: Parlamentlararo aloqalarning kuchayishi

Seulda kechgan rasmiy muloqotning asosiy nuqtalari:

  • Parlamentlarning yuksak roli: Prezident Shavkat Mirziyoyev va Spiker Cho Chjon Shik ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni rivojlantirishda qonun chiqaruvchi organlarning faol ishtiroki hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi;

  • «Do‘stlik guruhlari»ning samarali ishi: Tomonlar parlament delegatsiyalarining o‘zaro tashriflari muntazamlik kasb etgani hamda qo‘mitalar o‘rtasidagi amaliy tajriba almashinuvi yuqori sur’atda kechayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi;

  • Qonunchilik sohasida hamkorlik: Iqtisodiyotni erkinlashtirish, sarmoyalarni rag‘batlantirish va ijtimoiy islohotlar borasidagi qonunchilik tajribalarini bir-biriga moslashtirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilandi.

Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)

«Elektron parlament» va investitsiyalar ustidan qat’iy monitoring

Amaliy natijalarga qaratilgan yangi mexanizmlar:

  • Raqamlashtirish loyihasi: Janubiy Koreya Milliy Assambleyasi hamda Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) ko‘magida O‘zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasida «Elektron parlament» loyihasi muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda;

  • Shaffoflik va tezkorlik: Mazkur raqamli tizim qonun ijodkorligi jarayonini avtomatlashtirish, deputatlar faoliyati samaradorligini va aholi bilan ochiq muloqotni yangi darajaga olib chiqadi;

  • Oliy kelishuvlar nazorati: Muzokaralarda oliy darajadagi uchrashuvlarda erishilgan savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar shartnomalarning o‘z vaqtida va to‘liq bajarilishi bo‘yicha parlamentlararo nazorat mexanizmini ishlab chiqish zarurati ta’kidlandi.

Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)

2027 yil sari: Diplomatik munosabatlarning 35 yillik yubileyi

Kelgusi rejalar va muhim sanaga tayyorgarlik:

  • Tarixiy sana — 35 yil: O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatilganiga 2027 yilda roppa-rosa 35 yil to‘ladi;

  • «Parlament diplomatiyasi» tadbirlari: Uchrashuv yakunida mazkur yubiley sanasi munosabati bilan ikki mamlakat poytaxtlarida keng ko‘lamli madaniy, siyosiy va parlamentlararo forumlar o‘tkazishga kelishib olindi;

  • Istiqbolli poydevor: Shavkat Mirziyoyevning ushbu uchrashuvi O‘zbekiston va Janubiy Koreyaning uzoq muddatli ittifoqchilik aloqalarini yanada mustahkam poydevorga qo‘ydi.

Shavkat Mirziyoyev Koreya Milliy Assambleyasi Spikeri bilan muzokara o‘tkazdi (video)

O‘zbekiston yetakchisining Seuldagi sermahsul muzokaralari ikki xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi ulkan investitsiyaviy va texnologik loyihalarning muvaffaqiyatli ro‘yobga chiqishiga kuchli turtki berishi shubhasizdir.

Sizningcha, O‘zbekiston Oliy Majlisida Koreya tajribasi asosida joriy etilayotgan «Elektron parlament» loyihasi qonunlar ijrosi va jamoatchilik nazoratini qay darajada kuchaytiradi? Koreya investitsiyalari va texnologiyalarining yangi to‘lqini mamlakatimiz iqtisodiyotida qaysi sohalarni birinchi navbatda o‘zgartirishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va davlat tashrifi doirasidagi ushbu muhim tahliliy maqolani barcha yaqinlaringiz hamda siyosat kuzatuvchilariga ulashing!

Shavkat MirziyoyevCho Chjon ShikElektron parlamentKoreya Respublikasi Milliy Assambleyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiPensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiBugun, 21:13O‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinO‘zbekistonda pensiya yoshi 2028 yildan oshirilishi mumkinBugun, 20:42O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?O‘zbekistonga eng ko‘p sayyohlar qaysi davlatlardan kelmoqda?Bugun, 16:32Toshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiToshkent metrosida bir kunda rekord darajada yo‘lovchi tashildiBugun, 15:49Buxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBuxoroda neft saqlash omborida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 12:35Chilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiChilonzorda Anhor bo‘yida yangi park quriladiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi