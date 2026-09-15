Saida Mirziyoyeva urbanistlar va yirik developerlar bilan uchrashdi: Yangi qat’iy talablar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi qurilishlar shahar tizimiga ortiqcha yuk bo‘lmasligi, balki uning taraqqiyotiga xizmat qilishi kerakligini qat’iy ta’kidladi.
- Yangi qurilishlar poytaxt rivojiga hissa qo‘shishi va hududiy tizimlarga disbalans keltirmasligi shart.
- Shu bilan birga, Toshkentni qulay va yashil makonga aylantirish niyatida bo‘lgan biznes vakillariga davlat ko‘magi berilishi e’lon qilindi.
Toshkent shahrida so‘nggi yillarda kuzatilayotgan shiddatli qurilish to‘lqini, shaharsozlik va ekologiyaga tushayotgan ulkan bosim ortidan Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligida keng qamrovli va muhim strategik uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Muloqot stoli atrofida yirik investitsiyaviy va qurilish loyihalari tashabbuskorlari, mustaqil urbanistlar, soha ekspertlari, ijodiy studiyalar hamda oliy o‘quv yurtlari vakillari jam bo‘ldi. Muhokamalarning asosiy sababi — poytaxtda tobora ortib borayotgan qurilish ko‘lami, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari, xususan, elektr energiyasi va toza ichimlik suvi ta’minotidagi og‘ir muammolar bo‘ldi.
Saida Mirziyoyeva yangi qurilayotgan binolar shahar tizimiga ortiqcha yuk bo‘lmasligi, balki uning taraqqiyotiga xizmat qilishi kerakligini qat’iy ta’kidladi: «Yangi qurilish shahar rivojiga hissa qo‘shishi, hududiy tizimlarga ortiqcha yuk va disbalans keltirib chiqarmasligi shart». Shu bilan birga, poytaxtni chinakam qulay, yashil, toza va xavfsiz makonga aylantirish niyatida bo‘lgan tashabbuskor biznes vakillariga har tomonlama davlat ko‘magi berilishi e’lon qilindi. Xo‘sh, poytaxtda qurilish me’yorlari bo‘yicha qanday yangi qoidalar joriy etilmoqda, muhandislik tarmoqlarining taqdiri nima bo‘ladi va biznes qaysi shartlar asosida qo‘llab-quvvatlanadi?
«Ortiqcha yuk va disbalanssiz shahar»: Saida Mirziyoyevaning asosiy talabi
Prezident Administratsiyasi rahbari ishtirokida o‘tgan uchrashuvning bosh urg‘ulari:
Shaharsozlik va ekologiya muvozanati: Toshkentning ekologik holati va yashil hududlariga putur yetkazmaslik maqsadida qurilishlarning atrof-muhitga ta’siri qat’iy qayta ko‘rib chiqilishi belgilandi;
«Qurilish shaharni rivojlantirsin»: «Yangi qurilishlar poytaxt rivojiga xizmat qilishi lozim, u hududiy muhandislik tizimlariga ortiqcha bosim va muvozanatsizlik tug‘dirmasligi kerak», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva;
Mustaqil ekspertlar fikri eshitildi: Qarorlar qabul qilishda byurokratik yondashuvdan voz kechilib, mustaqil urbanistlar, olimlar va ijodiy studiyalar mutaxassislarining xulosalari birinchi o‘ringa qo‘yildi.
Elektr, suv va maktablar: Kommunikatsiya tizimlaridagi cheklovlar
Poytaxt infratuzilmasi duch kelayotgan dolzarb muammolar tahlili:
Injenerlik tarmoqlari bosimi: Shaharda yangi massivlar qad rostlayotganiga qaramay, eskirgan elektr uzatish va suv ta’minoti tizimlari yuklamani ko‘tara olmay qolmoqda;
Ijtimoiy obyektlar taqchilligi: Ko‘p qavatli turar-joylar qurilayotgan hududlarda bog‘chalar, maktablar, poliklinikalar va avtoturargohlar yetishmasligi muammosi atroflicha muhokama qilindi;
Rejalashtirishdagi yangi tartib: Endilikda har bir yangi bino qurilishidan avval uning elektr, issiqlik va ichimlik suvi resurslariga bo‘lgan ta’siri sinchkovlik bilan hisoblab chiqiladi.
Eko-biznesga yashil chiroq: Qaysi loyihalar qo‘llab-quvvatlanadi?
Mas’uliyatli tadbirkorlik va davlat tomonidan beriladigan kafolatlar:
Qulay va toza shahar g‘oyasi: Toshkentni yanada qulay, go‘zal, ekologik toza va fuqarolar uchun xavfsiz qilishga intilayotgan developerlarga alohida e’tibor qaratiladi;
Prezident qo‘ygan ustuvor vazifa: Bunday mas’uliyatli va tashabbuskor biznes vakillarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan asosiy vazifalardan biri ekani qayd etildi;
Innovatsion standartlar: Shaharda inson omili, qulay piyodalar yo‘laklari va yashil hududlarni birlamchi o‘ringa qo‘yadigan qurilish konsepsiyalari ustuvor ahamiyat kasb etadi.
Saida Mirziyoyeva rahbarligida o‘tkazilgan mazkur muloqot poytaxt Toshkentda pala-partish qurilishlar davri tugab, ilmiy va ekologik jihatdan puxta o‘ylangan yangi urbanistik bosqich boshlanayotganidan dalolat beradi.
Sizningcha, Toshkent shahrida yangi turar-joylar qurilishiga qo‘yilayotgan bunday qat’iy cheklovlar va talablar shahardagi elektr va suv ta’minoti muammolarini hal qila oladimi? Poytaxtda yangi ko‘p qavatli bino qurishga ruxsat berishdan oldin birinchi navbatda nimaga e’tibor qaratish kerak — maktab va bog‘chalargami yoki ekologiya va avtomobillar tirbandligigami? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va poytaxtimiz kelajagiga daxldor ushbu muhim maqolani barcha toshkentliklar hamda yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…