«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi

·2·Sport
«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi

O‘zbekiston kubogining 1/8 final bosqichi poytaxt derbisiga xos bo‘lgan shiddatli va murosasiz to‘qnashuv bilan davom etdi. Musobaqaning ushbu bosqichida Toshkentning ikki taniqli klubi — «Bunyodkor» hamda «Lokomotiv» jamoalari keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun maydonga tushdi. Keskin kurashlar, taktik ehtiyotkorlik va yuqori bosim ostida o‘tgan mazkur uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limda yuzaga kelgan birgina vaziyat hal qildi. Uchrashuvning 30-daqiqasida «qaldirg‘ochlar» jarima maydonida sodir bo‘lgan qoidabuzarlik ortidan belgilangan penaltini «temiryo‘lchilar»ning mahoratli hujumchisi Jasurbek Yaxshiboyev aniq amalga oshirib, hisobni ochdi.

O‘yinning qolgan qismida «Bunyodkor» hisobni tenglashtirish uchun qator hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, «Lokomotiv» himoyasi va posboni ishonchli harakat qilib, minimal 1:0 hisobidagi ustunlikni saqlab qoldi. Shu tariqa, «Lokomotiv» O‘zbekiston kubogining chorak finaliga yo‘l olgan beshinchi ishtirokchiga aylandi va bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradigan bo‘ldi. Xo‘sh, Yaxshiboyevning sovuqqonligi jamoaga qanday ustunlik berdi, «Bunyodkor» o‘z imkoniyatlaridan nega foydalana olmadi va «temiryo‘lchilar» kubok yo‘lida qaysi bosqichgacha yetib bora oladi?

«30-daqiqadagi nuqta»: Yaxshiboyevdan hal qiluvchi penalti

Toshkent derbisida natijani belgilab bergan asosiy daqiqalar:

  • 30-daqiqa — Sovuqqon gol: Uchrashuvning dastlabki yarim soati teng kurashlar ostida kechgan bo‘lsa-da, «Bunyodkor» jarima maydonida yuzaga kelgan qoidabuzarlikdan so‘ng belgilangan penaltini Jasurbek Yaxshiboyev benuqson amalga oshirdi;

  • Darvozabon ojiz qoldi: «Bunyodkor» posboni Federiko Botti to‘p yo‘nalishini topishga uringaniga qaramay, Yaxshiboyevning aniq va kuchli zarbasi to‘rga borib tushdi;

  • «Lokomotiv»ning taktik intizomi: Gol urilgach, «temiryo‘lchilar» mudofaaga e’tibor qaratib, raqibning barcha hujum to‘lqinlarini jarima maydoni tashqarisidayoq zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi.

Ikkinchi bo‘limdagi bosim va «Bunyodkor»ning javobsiz hujumlari

Murabbiylar qarori va maydondagi kurash:

  • «Bunyodkor»ning o‘zgarishlari: Hisobda ortda qolayotgan «qaldirg‘ochlar» murabbiylar shtabi Faxridin Muhammadov, Eldor Naimov va Muhammadali Adhamov kabi o‘yinchilarni maydonga tushirib, hujum chizig‘ini kuchaytirishga urindi;

  • «Lokomotiv»ning uchtalik rotatsiyasi: 64-daqiqada «Loko» ustozlari birdaniga uchta o‘zgarishni amalga oshirib — Aleksandr Shushnyar, Jafar Bahodirov hamda Suhrob Nurulloyevni o‘yinga tashladi va maydon markazidagi barqarorlikni saqlab qoldi;

  • Mustahkam himoya qo‘rg‘oni: Aleksey Kozlov, Sardor Mirzayev va Shuhrat Muhammadiyev boshchiligidagi tajribali futbolchilar uchrashuvning so‘nggi hushtagi chalingunga qadar hisobni ushlab qolishni uddaladi.

Chorak finalning 5-ishtirokchisi: Sovrin sari dadil qadam

O‘zbekiston kubogidagi kuchlar nisbati:

  • «Lokomotiv» chorak finalda: «Temiryo‘lchilar» poytaxt derbisidagi prinsipial g‘alaba orqali mamlakat kubogining 1/4 finaliga rasman yo‘l olgan 5-jamoa sifatida o‘z nomini qayd etdi;

  • «Bunyodkor» kubok bilan xayrlashdi: Mavsumni beqaror o‘tkazayotgan «Bunyodkor» uchun kubokdagi yurish 1/8 finaldayoq to‘xtadi va endi bor e’tibor milliy chempionatga qaratiladi;

  • Kubokdagi intriga: Kuchli tarkibga ega bo‘lgan «Lokomotiv»ning keyingi bosqichga chiqishi musobaqada yarim final va final yo‘lidagi raqobatni yanada kuchaytirib yubordi.

Jasurbek Yaxshiboyevning hal qiluvchi zarbasi evaziga qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba «Lokomotiv»ning joriy mavsumda sovrinlar uchun oxirigacha kurashish niyati jiddiy ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, «Lokomotiv»ning minimal 1:0 hisobidagi g‘alabasi jamoaning taktik ustunligidan darak beradimi yoki «Bunyodkor»ga shunchaki omad yetishmadimi? Bu yilgi O‘zbekiston kubogida «temiryo‘lchilar» chempionlik kubogini boshlari uzra ko‘tara oladi, deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futbolining ushbu shiddatli derbi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

BunyodkorLokomotivO‘zbekiston kubogiYaxshiboyev Jasurbek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqda«O‘yinchilikdan klub xo‘jayinligiga!»: Ronaldu «An-Nasr»ni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 19:54Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiBugun, 19:32Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Bugun, 19:28Roy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiRoy Kin Manchester derbisida Holand urgan gol bo‘yicha hakamlarni keskin tanqid qildiBugun, 18:54Milliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorMilliardlar bor, ammo kamar yo‘q: Sarukyan UFC tituli uchun bor boyligidan kechishga tayyorBugun, 18:41O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borBugun, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?