«Lokomotiv» «Bunyodkor»ni safdan chiqarib, chorak finalga yo‘l oldi
O‘zbekiston kubogining 1/8 final bosqichi poytaxt derbisiga xos bo‘lgan shiddatli va murosasiz to‘qnashuv bilan davom etdi. Musobaqaning ushbu bosqichida Toshkentning ikki taniqli klubi — «Bunyodkor» hamda «Lokomotiv» jamoalari keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun maydonga tushdi. Keskin kurashlar, taktik ehtiyotkorlik va yuqori bosim ostida o‘tgan mazkur uchrashuv taqdirini birinchi bo‘limda yuzaga kelgan birgina vaziyat hal qildi. Uchrashuvning 30-daqiqasida «qaldirg‘ochlar» jarima maydonida sodir bo‘lgan qoidabuzarlik ortidan belgilangan penaltini «temiryo‘lchilar»ning mahoratli hujumchisi Jasurbek Yaxshiboyev aniq amalga oshirib, hisobni ochdi.
O‘yinning qolgan qismida «Bunyodkor» hisobni tenglashtirish uchun qator hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, «Lokomotiv» himoyasi va posboni ishonchli harakat qilib, minimal 1:0 hisobidagi ustunlikni saqlab qoldi. Shu tariqa, «Lokomotiv» O‘zbekiston kubogining chorak finaliga yo‘l olgan beshinchi ishtirokchiga aylandi va bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradigan bo‘ldi. Xo‘sh, Yaxshiboyevning sovuqqonligi jamoaga qanday ustunlik berdi, «Bunyodkor» o‘z imkoniyatlaridan nega foydalana olmadi va «temiryo‘lchilar» kubok yo‘lida qaysi bosqichgacha yetib bora oladi?
«30-daqiqadagi nuqta»: Yaxshiboyevdan hal qiluvchi penalti
Toshkent derbisida natijani belgilab bergan asosiy daqiqalar:
30-daqiqa — Sovuqqon gol: Uchrashuvning dastlabki yarim soati teng kurashlar ostida kechgan bo‘lsa-da, «Bunyodkor» jarima maydonida yuzaga kelgan qoidabuzarlikdan so‘ng belgilangan penaltini Jasurbek Yaxshiboyev benuqson amalga oshirdi;
Darvozabon ojiz qoldi: «Bunyodkor» posboni Federiko Botti to‘p yo‘nalishini topishga uringaniga qaramay, Yaxshiboyevning aniq va kuchli zarbasi to‘rga borib tushdi;
«Lokomotiv»ning taktik intizomi: Gol urilgach, «temiryo‘lchilar» mudofaaga e’tibor qaratib, raqibning barcha hujum to‘lqinlarini jarima maydoni tashqarisidayoq zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi.
Ikkinchi bo‘limdagi bosim va «Bunyodkor»ning javobsiz hujumlari
Murabbiylar qarori va maydondagi kurash:
«Bunyodkor»ning o‘zgarishlari: Hisobda ortda qolayotgan «qaldirg‘ochlar» murabbiylar shtabi Faxridin Muhammadov, Eldor Naimov va Muhammadali Adhamov kabi o‘yinchilarni maydonga tushirib, hujum chizig‘ini kuchaytirishga urindi;
«Lokomotiv»ning uchtalik rotatsiyasi: 64-daqiqada «Loko» ustozlari birdaniga uchta o‘zgarishni amalga oshirib — Aleksandr Shushnyar, Jafar Bahodirov hamda Suhrob Nurulloyevni o‘yinga tashladi va maydon markazidagi barqarorlikni saqlab qoldi;
Mustahkam himoya qo‘rg‘oni: Aleksey Kozlov, Sardor Mirzayev va Shuhrat Muhammadiyev boshchiligidagi tajribali futbolchilar uchrashuvning so‘nggi hushtagi chalingunga qadar hisobni ushlab qolishni uddaladi.
Chorak finalning 5-ishtirokchisi: Sovrin sari dadil qadam
O‘zbekiston kubogidagi kuchlar nisbati:
«Lokomotiv» chorak finalda: «Temiryo‘lchilar» poytaxt derbisidagi prinsipial g‘alaba orqali mamlakat kubogining 1/4 finaliga rasman yo‘l olgan 5-jamoa sifatida o‘z nomini qayd etdi;
«Bunyodkor» kubok bilan xayrlashdi: Mavsumni beqaror o‘tkazayotgan «Bunyodkor» uchun kubokdagi yurish 1/8 finaldayoq to‘xtadi va endi bor e’tibor milliy chempionatga qaratiladi;
Kubokdagi intriga: Kuchli tarkibga ega bo‘lgan «Lokomotiv»ning keyingi bosqichga chiqishi musobaqada yarim final va final yo‘lidagi raqobatni yanada kuchaytirib yubordi.
Jasurbek Yaxshiboyevning hal qiluvchi zarbasi evaziga qo‘lga kiritilgan ushbu g‘alaba «Lokomotiv»ning joriy mavsumda sovrinlar uchun oxirigacha kurashish niyati jiddiy ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, «Lokomotiv»ning minimal 1:0 hisobidagi g‘alabasi jamoaning taktik ustunligidan darak beradimi yoki «Bunyodkor»ga shunchaki omad yetishmadimi? Bu yilgi O‘zbekiston kubogida «temiryo‘lchilar» chempionlik kubogini boshlari uzra ko‘tara oladi, deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futbolining ushbu shiddatli derbi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…