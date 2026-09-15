Futbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildi

·2·Dunyo
Futbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildi

Niderlandiyada futbol uchrashuvi vaqtida yuzaga kelgan janjal jiddiy tus oldi. O‘yin tanaffusida futbolchiga raqib jamoa yordamchi murabbiyi zarba bergani iddao qilinmoqda. Oqibatda 25 yoshli himoyachi yetti tishidan ayrilgan va shifoxonaga olib ketilgan.

Hodisa 12 sentyabr, shanba kuni Niderlandiyaning Spakenburg shahridagi IJsselmeervogels va GVVV jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda sodir bo‘lgan.

Uchrashuvda GVVV jamoasi 28-daqiqada penalti tepib, hisobni 0:1 ga o‘zgartirgan. Keyinchalik yana bir gol urib, ustunlikni 0:2 ga yetkazgan. Shundan so‘ng maydondagi vaziyat yanada taranglashgan.

Janjalga mezbonlar zaxira o‘rindig‘i oldida ikki futbolchining to‘p uchun kurashi sabab bo‘lgan. Ikki o‘yinchi yerga yiqilib, keyin bir-birini itargan. IJsselmeervogels futbolchisining barmoqlari GVVV o‘yinchisining yuziga yaqin kelganidan so‘ng, u yana yerga yiqilgan.

Uchrashuv sharhlovchisi futbolchini o‘zini urilgandek ko‘rsatishda ayblagan, hakam esa vaziyatga aralashmagan.

Futbolchilar tunnelga yo‘l olganidan keyin u yerda janjal boshlangan. GVVV yordamchi murabbiyi Jon van Byokering IJsselmeervogels himoyachisi Kermo Dumayga zarba berganlikda gumon qilinmoqda.

Xabar qilinishicha, zarba oqibatida 25 yoshli Dumay yerga yiqilgan va yetti tishi singan. Tartibni tiklash uchun politsiya aralashgan. Futbolchi shifoxonaga olib borilib, unga beshta chok qo‘yilgan. Bu haqda “Need To Know” xabar berdi.

IJsselmeervogels bosh murabbiyi Villem Lyoysxeys zarbani «ko‘chadagi janjal»ga o‘xshatib, voqea juda qo‘rqinchli bo‘lganini aytdi.

Voqeadan so‘ng GVVV klubi Jon van Byokering va uning akasi, jamoa bosh murabbiyi Dennis van Byokering bilan shartnomani bekor qilgan.

Jon van Byokering esa mahalliy OAVga janjal vaqtida 20–30 nafar kishi bir-birini itarishganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘ziga ham ikki-uch marta zarba berilgan va kim urganini ko‘rmagan.

«Sizda ikki tanlov qoladi: ketish yoki o‘zingizni himoya qilish. Shuningdek, men ham zarba berdim», — dedi u.

Van Byokering Dumayga zarba berganini aniq bilmasligini, ehtimol uning og‘ziga tekkan bo‘lishi mumkinligini aytdi. U buni videotasvirlar orqali aniqlashga umid qilgan.

Dumay esa voqeani «aqlga sig‘maydigan holat» deb atab, politsiyaga ariza berishini ma’lum qildi. Uning aytishicha, tishlarini to‘liq tiklash bir yilgacha vaqt olishi mumkin.

GVVV klubi raisi Xans Sxinkel esa voqeani oddiy janjal deb hisoblamasligini ta’kidladi. Uning fikricha, bu og‘irlashtirilgan tan jarohati yetkazish holati bo‘lib, klub bunday zo‘ravonlik bilan bog‘lanishni istamaydi.

GVVV Niderlandiyadagi havaskor futbolning eng yuqori milliy darajasi hisoblangan Tweede Divisie musobaqasida ishtirok etadi.

Janjal sabab uchrashuv yakunlanmay qolgan. Endi Niderlandiya Qirollik futbol assotsiatsiyasi (KNVB) bahsni keyinroq davom ettirish yoki boshqa qaror qabul qilish masalasini hal qiladi.

IJsselmeervogelsGVVVNiderlandiya futboliKNVB
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiBugun, 15:23Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiBugun, 14:58Isroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiIsroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiBugun, 14:0216 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandiBugun, 13:55Alyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiAlyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiBugun, 13:49Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiBugun, 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi