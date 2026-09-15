Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildi

·29·Dunyo
Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildi

Avstraliyada angus zotli Wyatt W50 laqabli buqa 420 ming Avstraliya dollariga, ya’ni taxminan 300 ming AQSH dollariga sotildi. Bu natija mamlakatdagi buqa savdolari bo‘yicha rekord sifatida qayd etildi. Bu haqda ABC News xabar berdi.

19 oylik buqa Yangi Janubiy Uels shtatidagi Millah Murrah naslchilik xo‘jaligida yetishtirilgan. Savdo vaqtida uning vazni 834 kilogrammni tashkil qilgan.

Wyatt W50 xaridorlarni, avvalo, yuqori nasliy ko‘rsatkichlari bilan qiziqtirgan. Uning EBV ko‘rsatkichlari naslning muhim xususiyatlari, jumladan, tez vazn olish salohiyati va go‘sht sifatiga oid yuqori natijalarni ko‘rsatgan.

Buqa Gundungarra Angus va JS Grazing kompaniyasi tomonidan sotib olingan. Xaridorlar undan naslchilik maqsadida, jumladan, urug‘lik materialini sotish orqali foydalanishni rejalashtirmoqda.

Avstraliyadagi avvalgi chorva savdosi rekordlaridan biri 400 ming Avstraliya dollarini tashkil etgan bo‘lib, bu narx Wagyu zotli urg‘ochi qoramol uchun to‘langan. Wyatt W50 ushbu natijani 20 ming Avstraliya dollariga oshirdi.

Dunyodagi eng qimmat sotilgan angus buqalardan biri esa SAV America 8018 hisoblanadi. U 2019 yil fevral oyida AQSHdagi kim oshdi savdosida 1,51 million dollarga sotilgan. Buqa 205 kunligida 500 kilogramm vaznga yetgani bilan ham e’tiborni tortgan.

Wyatt W50Gundungarra AngusABC NewsMillah Murrah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiBugun, 14:58Isroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiIsroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiBugun, 14:0216 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandiBugun, 13:55Alyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiAlyaskada 15 yoshli bola ag‘darilgan qayiq ustida ikki kun yashab qoldiBugun, 13:49Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiBugun, 13:49Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiBugun, 13:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi