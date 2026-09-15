Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadi

·84·Dunyo
Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tojikistonning «Ko‘histoni Mastchoh» tumanida sayyohlar va yo‘lovchilar uchun tunash, issiq ovqat va dam olish xizmatlari mutlaqo bepul tashkil etilgan.
  • Tumanda rasmiy mehmonxona yoki pullik xostel mavjud emas, chunki qariyb to‘rt ming xonadon ixtiyoriy ravishda mehmon uylariga aylangan.
  • Bu yerda musofirlarga beg‘araz xizmat ko‘rsatish ota-bobolardan meros bo‘lib kelayotgan muqaddas aqida va qat’iy hayot tarzidir.

Moddiyat va tijorat birinchi o‘ringa chiqqan bugungi shiddatli dunyoda insonni hayratga soluvchi, tasavvur qilish mushkul bo‘lgan haqiqiy saxovat maskanlari hali ham borligiga ishonish qiyin. Qo‘shni Tojikistonning baland tog‘lar qo‘ynida joylashgan so‘lim «Ko‘histoni Mastchoh» tumanida sayyohlar va yo‘lovchilar uchun tunash, issiq ovqat va dam olish xizmatlari mutlaqo bepul tashkil etilgan. Ushbu hududga qadam ranjida qilgan har qanday musofir hech qachon ko‘chada qolmaydi — mahalliy aholi bilan ko‘rishib, hol-ahvol so‘rashganingizdan so‘ng ularning eng birinchi beradigan savoli: «Yotishga joyingiz bormi?» bo‘ladi.

Butun boshli bir tumanda birorta ham rasmiy mehmonxona yoki pullik xostel mavjud emas, chunki bu yerda ularga zarracha ehtiyoj ham sezilmaydi. Hududdagi qariyb to‘rt ming xonadonning har biri ixtiyoriy ravishda eshiklarini lang ochib qo‘ygan mehmon uylariga aylangan. Musofirlarga beg‘araz xizmat ko‘rsatish shunchaki vaqtinchalik saxovat emas, balki ota-bobolardan avlodlarga meros bo‘lib kelayotgan muqaddas aqida va qat’iy hayot tarzidir. Xo‘sh, mastchohliklar bir kechada 100 nafargacha mehmonni qanday sig‘diradi, darvoza peshtoqidagi qadimiy bayt qanday ma’noni anglatadi va bepul dasturxon siri nimada?

«Birorta mehmonxona yo‘q»: 4000 xonadon — 4000 ta bepul qo‘nalg‘a

Tog‘li tumandagi hayratlanarli tartib va mehmondo‘stlik manzarasi:

  • Mehmonxonaga ehtiyoj yo‘q: «Ko‘histoni Mastchoh» tumaniga tashrif buyurgan har qanday sayohatchi birorta ham pullik mehmonxona topolmaydi, sababi barcha eshiklar musofirlar uchun ochiq;

  • Qariyb 4 ming bepul uy: Tumanda yashovchi 4000 ga yaqin oilaning har biri begona yo‘lovchini o‘z yaqinidek qabul qiladi va ularga tunab qolish uchun beg‘araz joy taklif etadi;

  • Istagancha ovqat va yotoq: Sayyohlar xohlagancha tunab, mahalliy dasturxon ne’matlaridan bahramand bo‘lishi mumkin — buning uchun hech qanday haq talab qilinmaydi.

«1987 yildan beri yig‘ilmagan dasturxon»: Xonadon sohibining hayratlanarli iqrori

Avlodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan ota vasiyati va meros:

  • 39 yillik uzluksiz dasturxon: «1987 yildan beri dasturxonimiz mana shunday yozig‘liq turadi. Kim kelishidan qat’i nazar, hatto oilaviy kelishsa ham milliy urf-odatlarimiz bo‘yicha izzat-ikrom bilan kutib olib, kuzatamiz», — deydi mahalliy xonadon egalaridan biri;

  • Dunyoning turli burchaklaridan mehmonlar: Uy egasining ta’kidlashicha, Rossiya, Pokiston, Hindiston, Qirg‘iziston hamda O‘zbekistonning Toshkent va Qarshi shaharlaridan kelgan yuzlab musofirlar ushbu bepul dargohda mehmon bo‘lishgan;

  • Bir kechada 60–100 nafar mehmon: «Uyimizda bir vaqtning o‘zida 100 nafargacha inson bemalol yotib qolishi uchun joy bor. Ikki yil avval bir vaqtda 60 nafar odam keldi, hammasini bajonidil qabul qildik. Ovqatini, choyini o‘zim pishirib, joyini solaman, farzandlarim va kelinlarim qarashadi», — deya faxrlanadi xonadon oqsoqoli.

Darvoza peshtoqidagi hikmat: «Nasiba olmasdan o‘tib ketma!»

Ota-bobolar vasiyati va mastchohliklarning ichki dunyosi:

  • Darvozadagi tarixiy bayt: Xonadon peshtoqiga otasidan yodgor bo‘lib qolgan she’r bitilgan: «Barodaroni rahguzar. Nasibi giru badguzar. Pushaymoni xub nest. Niyat hamin bud az azal»;

  • Muqaddas ma’no: Ushbu baytning mazmuni — «Ey yo‘lovchi birodar, bu xonadondan nasibangni olmasdan o‘tib ketma. Azaldan niyatimiz shunday bo‘lgan, benasib o‘tib pushaymon bo‘lmagin», degan ezgu chaqiriqni anglatadi;

  • Oqibat va qardoshlik namunasi: Tijoratlashgan dunyoda begona insonlarga o‘z uyini, taomini va yuragini beg‘araz tuta oladigan bunday qadriyatlar Markaziy Osiyo xalqlari orasidagi asl qardoshlik va mehr-oqibatning eng yorqin cho‘qqisidir.

«Ko‘histoni Mastchoh» ahlining ushbu bebaho an’anasi bugungi kunda insoniylik, mehmondo‘stlik va beg‘araz yordam har qanday boylik hamda puldan yuqori turishini butun dunyoga yana bir bor isbotlamoqda.

Sizningcha, XXI asrda butun bir tuman aholisining hech bir tijoriy manfaatsiz begona musofirlarga bepul xizmat ko‘rsatishi qanday fazilat — bunday qadriyatlarni zamonaviy shaharlarda ham saqlab qolish mumkinmi? Yuzlab kilometr yo‘l bosib kelgan yo‘lovchiga eshigini ochib, 100 nafargacha odamga dasturxon yoza oladigan oilalarning fe’l-atvoriga qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va insoniylikning ushbu go‘zal, hayratlanarli namunasi haqidagi maqolani barcha do‘stlaringiz hamda sayohat ixlosmandlariga ulashing!

Ko‘histoni Mastchohbepul mehmon uylarimarkaziy osiyo mehmondo‘stligiTojikiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiYaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiBugun, 20:49Futbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildiFutbolchi janjaldan so‘ng yetti tishidan ayrildiBugun, 20:27Avstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiAvstraliyada angus zotli buqa rekord narxga sotildiBugun, 15:23Turkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiTurkiyada Turkiya bayrog‘iga tupurgan britaniyalik sayyoh hibsga olindiBugun, 14:58Isroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiIsroil hujumida halok bo‘lgan 3 yoshli Rimning singlisi tug‘ildi — ota qiziga marhum singlisining ismini berdiBugun, 14:0216 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandi16 yashar qizni o‘ldirgan o‘smir sudda kutilmaganda oqlandiBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi