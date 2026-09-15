«Andijon» «Olimpik-MobiUz» to‘sig‘ini dramatik tarzda yengib, chorak finalga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Andijon»
- O‘zbekiston kubogining 1/8 finalida «Olimpik-MobiUz»ni penaltilar seriyasida mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi.
- Uchrashuv davomida «Andijon» ikki to‘p farqi bilan oldinda bo‘lgani holda, mehmonlar hisobni tenglashtirib, o‘yinni qo‘shimcha bo‘limlarga o‘tkazdi.
- 120 daqiqalik kurashdan so‘ng penaltilar seriyasida «Andijon» futbolchilari ustunlik qildi.
O‘zbekiston kubogining 1/8 final bosqichi haqiqiy futbol trilleriga va tomoshabinlar nafasini ichiga yutib tomosha qilgan aqlbovar qilmas dramaga aylandi. Vodiyning bosh jamoalaridan biri bo‘lgan «Andijon» klubi o‘z maydonida yosh va shijoatli «Olimpik-MobiUz» jamoasini qabul qildi. Uchrashuv avvalida «burgutlar» ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, mehmonlar ikkinchi bo‘lim boshidayoq 5 daqiqa ichida ikkita javob to‘pini kiritib, tablodagi muvozanatni tikladi va bahsni qo‘shimcha bo‘limlargacha cho‘zdi. 120 daqiqalik asabiy va shiddatli kurashlardan so‘ng g‘olib nomi penaltilar seriyasida aniqlandi.
Lotereyaga qiyoslanadigan ushbu hal qiluvchi zarbalar bahsida andijonlik charm to‘p ustalari sovuqqonlik namoyish etib, g‘alabani ilib ketishdi va O‘zbekiston kubogining chorak finaliga yo‘l olishdi. Ayniqsa, «Andijon» tarkibida Dragan Cheran, Azizbek Turg‘unboyev, Islom To‘xtaxo‘jayev va Martin Boake kabi yulduzlarning maydonga tushishi bahsning saviyasini yanada oshirdi. Xo‘sh, «Olimpik-MobiUz» qanday qilib 2:0 hisobini yo‘qqa chiqardi, «Andijon»ni penaltilar seriyasida nima qutqarib qoldi va «burgutlar» bu yil kubokni boshlari uzra ko‘tara oladimi?
«2:0 dan 2:2 gacha»: 14 daqiqa ichida yuz bergan dahshatli drama
Andijondagi «Bobur Arena»da kechgan bellashuvning eng qaynoq lahzalari:
43-daqiqa — Ashortiadan birinchi zarba: Birinchi bo‘limning so‘nggi daqiqalarida faol hujum tashkil etgan Imeda Ashortia hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);
47-daqiqa — Turdimurodovdan tezkor gol: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan Rustam Turdimurodov raqib posbonini yana bir bor ranjitib, «Andijon»ning ustunligini mustahkamladi (2:0);
52 va 57-daqiqalar — «Olimpik-MobiUz»dan chaqmoqdek kambek: Ikki to‘p farqi bilan ortda qolayotgan yoshlar taslim bo‘lmadi — avvaliga 52-daqiqada Ravshanbek Abdumannonov, oradan 5 daqiqa o‘tib esa 57-daqiqada zaxiradan tushgan Daler Tuxsanov gol urib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Taktik yurishlar va ekstra-taym: Asosiy vaqt durang bilan tugagach, qo‘shimcha bo‘limlarda ham har ikki jamoa mudofaada mustahkam turib berdi.
Yulduzlar janggohi: Cheran va Turg‘unboyevning yordami
«Burgutlar»ning super tarkibi va murabbiylar rotatsiyasi:
Dragan Cheran maydonda: Ikkinchi bo‘limda Martin Boake o‘rniga maydonga tushgan tajribali to‘purar Dragan Cheran jamoa hujumlariga mazmun va bosim qo‘shdi;
Azizbek Turg‘unboyevning faolligi: 59-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Azizbek Turg‘unboyev va Po‘latxo‘ja Xoldorxonov raqib himoyasini tinimsiz chalg‘itib, xavfli vaziyatlar yaratdi;
Islom To‘xtaxo‘jayevning sardorlik tajribasi: Himoya markazida harakat qilgan To‘xtaxo‘jayev va Odilbek Abdumajidov juftligi qo‘shimcha bo‘limlardagi raqibning tezkor qarshi hujumlarini bartaraf etishda asosiy rol o‘ynadi;
Darvozabonlar ayyorligi: «Olimpik-MobiUz» murabbiylar shtabi 119-daqiqada penaltilar seriyasi uchun maxsus Shahboz Ismatullayevni maydonga tushirdi, biroq bu qaror mehmonlarni qutqarib qololmadi.
Asablar lotereyasi: Chorak final yo‘llanmasi «Andijon»da!
Penaltilar seriyasi va musobaqadagi keyingi bosqich manzarasi:
Sovuqqon yakun: Penaltilar seriyasida «Andijon» futbolchilarining yuksak mahorati va tajribasi o‘z so‘zini aytdi — «burgutlar» g‘alaba to‘pini kiritib, keyingi bosqich chiptasini rasmiylashtirdi;
Chorak finalchilar safi kengaymoqda: Ushbu dramatik muvaffaqiyat orqali «Andijon» klubi «Lokomotiv» ortidan mamlakat kubogining 1/4 finaliga dadil qadam tashladi;
Muxlislar quvonchi: O‘z maydonida kechgan 120 daqiqalik og‘ir kurashdan so‘ng qo‘lga kiritilgan g‘alaba vodiylik futbol ixlosmandlariga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi.
«Andijon»ning ushbu qiyin, ammo irodali g‘alabasi jamoaning bu yilgi O‘zbekiston kubogida bosh sovrin — chempionlik uchun jiddiy da’vogar ekanini yana bir karra isbotlab berdi.
Sizningcha, «Andijon»ning 2:0 hisobidagi ustunlikni qo‘ldan chiqarib, ishni penaltilargacha olib borishiga asosiy sabab nima bo‘ldi — xotirjamlikmi yoki «Olimpik-MobiUz» yoshlarining kutilmagan shijoati? Dragan Cheran, Azizbek Turg‘unboyev va Islom To‘xtaxo‘jayev kabi yetakchilar bilan «burgutlar» bu yil O‘zbekiston kubogini qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futbolidagi ushbu shiddatli kubok jangi tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…